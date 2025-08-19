Каллас пообещала новые санкции против России

Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и вводить санкции против России

Tекст: Валерия Городецкая

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Каллас написала, что Брюссель «не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания» по данному вопросу, передает ТАСС.

Каллас подчеркнула, что, по мнению ЕС, «гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию и не дать ей перегруппироваться». В связи с этим, европейские страны продолжат тренировать Вооруженные силы Украины и разрабатывать новые антироссийские санкции.

Она сообщила, что следующий пакет санкций ЕС против Москвы должен быть готов к следующему месяцу. Вопрос об ужесточении ограничительных мер будет вынесен на обсуждение министров иностранных дел и обороны Евросоюза на встрече, намеченной на 28–30 августа в Брюсселе. Общего заявления по итогам экстренного саммита ЕС пока не опубликовано.

Ранее глава нидерландского правительства Дик Схоф заявил, что европейские страны намерены дальше поддерживать Украину и усиливать санкционное давление на Москву.

Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.