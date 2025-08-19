  • Новость часаКаллас пообещала новые санкции против России
    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    Магнитная буря началась из-за корональной дыры на Солнце
    Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»
    Volvo прекратил сотрудничество с продавцом грузовика для лыжной сборной России
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    19 августа 2025, 19:44 • Новости дня

    Каллас пообещала новые санкции против России

    Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и вводить санкции против России

    Каллас пообещала новые санкции против России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией по урегулированию на Украине, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Каллас написала, что Брюссель «не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания» по данному вопросу, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что, по мнению ЕС, «гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию и не дать ей перегруппироваться». В связи с этим, европейские страны продолжат тренировать Вооруженные силы Украины и разрабатывать новые антироссийские санкции.

    Она сообщила, что следующий пакет санкций ЕС против Москвы должен быть готов к следующему месяцу. Вопрос об ужесточении ограничительных мер будет вынесен на обсуждение министров иностранных дел и обороны Евросоюза на встрече, намеченной на 28–30 августа в Брюсселе. Общего заявления по итогам экстренного саммита ЕС пока не опубликовано.

    Ранее глава нидерландского правительства Дик Схоф заявил, что европейские страны намерены дальше поддерживать Украину и усиливать санкционное давление на Москву.

    Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    18 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    @ Погиба Александра/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые сообщения о потенциальной ненадежности мессенджера MAX исходили от пользователей с Украины, заявил ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов.

    По его словам, украинские мошенники на протяжении нескольких лет применяли зарубежные платформы для обмана российских пользователей, что подрывало доверие и вызывало проблемы с безопасностью.

    Карнаухов отметил, что создание отечественного мессенджера, сфокусированного на цифровом суверенитете, стало угрозой для мошенников. «Паника и попытки дискредитации – не что иное, как реакция на потерю удобной площадки для мошеннической деятельности», – написал он в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram отреагировал на слухи о том, что MAX якобы постоянно следит за пользователями через веб-камеру. «Telegram-каналы разгоняют скриншот с какого-то форума, пользователь которого среагировал на уведомления антивируса Kaspersky о том, что МAX обращается к камере, даже когда просто висит в фоне. Пресс-служба мессенджера сразу выпустила официальное опровержение, и я ей верю: ни один приличный продукт, принадлежащий уважаемой компании, никогда не будет заниматься скрытой слежкой за своими пользователями – слишком велики имиджевые риски», – пояснил он.

    Горелкин подчеркнул, что многие Telegram-каналы проигнорировали это опровержение, что может свидетельствовать о попытках манипулировать общественным мнением.

    Как сообщает ресурс о гаджетах iPhones.ru, в последнее время в сети распространяются слухи о том, что новый мессенджер MAX от VK якобы шпионит за пользователями. Но при этом никаких подтверждений этому нет. «У MAX набор разрешений и функций абсолютно типичный для современного мессенджера со звонками, файлами и аналитикой. Ну уж точно не больше, чем у VK, "вотса" или "телеги"», – говорится в материале.

    Ранее в MAX опровергли слухи о постоянном использовании камер пользователей.

    19 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал совместное фото лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского из Овального кабинета.

    В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.

    Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    19 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    В Белом доме сообщили о завершении встречи Трампа с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    В Белом доме завершились переговоры между президентом США Дональдома Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран, сообщил пресс-пул Белого дома.

    «Многосторонняя встреча завершилась», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что после того, как завершилась основная часть переговоров, встреча продолжилась за закрытыми дверями.

    19 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    19 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле.

    Дмитрий Медведев выразил мнение, что западная коалиция, стремящаяся к войне с Россией, не смогла добиться преимущества над Дональдом Трампом во время переговоров по Украине в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европа выражала благодарность и старалась угодить, однако остается вопрос.

    «Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отметил, что заявления Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими руководителями стали тяжелым ударом для последних. Он подчеркнул, что европейские лидеры продолжают надеяться, что война с Россией с использованием Украины приведет их к победе.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    18 августа 2025, 21:08 • Новости дня
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Газета ВЗГЛЯД открыла информационный канал в российском мессенджере MAX. Теперь пользователи платформы могут получать в этом приложении свежие новости России и мира, а также собственные эксклюзивные материалы нашего издания.

    Перейти на канал и подписаться на материалы газеты ВЗГЛЯД можно по ссылке.

    MAX был запущен компанией VK в марте 2025 года. Мессенджер предоставляет пользователям возможность обмениваться сообщениями, отправлять голосовые сообщения, совершать звонки и передавать файлы до четырех гигабайт. Приложение можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.

     С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустановлен на всех новых смартфонах в России. В начале августа разработчики MAX провели тестирование интеграции приложения с порталом Госуслуг. В будущем сервис также позволит получать и передавать документы с электронной подписью.

    Приложение MAX уже получило высокую популярность среди российских пользователей с рейтингом 4,6 в Google Play и 4,4 в AppStore.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, образовательная платформа Сферум стала интегрированной в мессенджер MAX и с 25 августа начнет работу для пользователей в шести пилотных регионах. Переход коммуникации между школой, родителями и учениками в мессенджер MAX обеспечит защиту данных и повысит цифровой суверенитет.

    19 августа 2025, 17:47 • Новости дня
    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией

    Орбан предложил на онлайн-саммите ЕС срочно собрать саммит с Россией

    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением собрать саммит лидеров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости». Он сообщил, что инициатива обсуждалась на онлайн-саммите ЕС во вторник.

    Орбан написал в соцсети Facebook (продукт компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистская): «На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа – Россия». Другие детали инициативы и возможные сроки обсуждения не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения.

    Вопрос санкций на российско-американском саммите на Аляске не обсуждался, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Президент США Дональд Трамп допустил, что договоренности по урегулированию ситуации на Украине могут так и не быть достигнуты.

    19 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету

    Лавров: Финляндия нарушила нейтралитет, вступив в НАТО

    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финляндия нарушила прежние обязательства о вечном нейтралитете, став участником НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Заявление Лаврова прозвучало в эфире «России-24», передает ТАСС.

    Глава МИД напомнил, что ранее руководители Финляндии подписали соглашение о вечном нейтралитете, предусматривающее неприсоединение к военным блокам, направленным против другой стороны.

    «Они [руководители Финляндии] подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны», – сказал министр. Он задался вопросом, где сейчас эти договоренности, напомнив, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, который официально считает Россию врагом.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    19 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры европейских стран и Владимир Зеленский В ходе переговоров с Дональдом Трампом продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров, сообщает The New York Times.

    Лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский собрались в Белом доме на встречу с Дональдом Трампом. В ходе переговоров они продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров. Зеленский отличился более формальной манерой поведения по сравнению с прошлым визитом, пошутил о смене имиджа и преподнес письмо от своей супруги для первой леди США, пишет The New York Times.

    Лидеры Британии, Германии, Италии, Франции, Финляндии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объединили усилия в попытке добиться гарантий безопасности для Украины и призыва к немедленному прекращению огня. На переговорах немецкий канцлер Фридрих Мерц особо настаивал на важности перемирия, что заметно охладило настроение Трампа, однако обсуждение продолжилось в конструктивном ключе, пишет издание.

    На протяжении встречи Трамп регулярно упоминал президента России Владимира Путина, заявив, что тот «хочет окончания конфликта» и пообещал проинформировать российского лидера о ходе саммита. По итогам мероприятия Трамп отметил в соцсетях успешное общение с европейскими лидерами.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме сказал Трампу, что выбрал для встречи лучший из своих костюмов.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть Трампа на его поле.


    19 августа 2025, 15:26 • Новости дня
    В России отменили обществознание для учеников пятых-седьмых классов

    Львова-Белова: В России отменили обществознание для учеников пятых-седьмых классов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обществознание для учеников пятых-седьмых классов исключили из школьной программы, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    В своем Telegram-канале омбудсмен уточнила, что этот предмет заменят курсом «История нашего края», который будет включать изучение истории родного региона.

    Такое изменение затронет именно среднее звено, то есть учащихся с пятого по седьмой класс.

    Также с начала нового учебного года в ряде российских школ оценки за поведение введут в пилотном режиме.

    Ранее Минпросвещения приняло решение синхронизировать учебники по физике, химии, математике и биологии. Министерство также сообщило об исключении обществознания из учебной программы для шестых и седьмых классов.

    19 августа 2025, 04:15 • Новости дня
    Эксперт: Произошедшее в Белом доме требует пересмотра стратегии России на Западе

    Политолог Бордачев: В Белом доме Европа полностью лишилась самостоятельности

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывания европейских лидеров на встрече в Белом доме свидетельствуют о полной потере Европой самостоятельности в политике, это требует пересмотра стратегии России на Западе, заявил политолог Тимофей Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД.

    Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД высказал мнение, что встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме стала символом публичной поддержки американской внешней политики. Он отметил, что Британия, Германия, Франция и Италия, а также руководители Евросоюза и НАТО выступили с заявлениями, подтверждающими их подчинение интересам США. По его словам, «мы были свидетелями принесения клятвы верности американским интересам и полного отказа от своих собственных».

    Бордачев подчеркнул, что демонстративное согласие европейских лидеров с позицией США на ключевых направлениях внешней политики означает окончательную потерю самостоятельности Европы. Ранее, по его словам, европейские страны предпринимали попытки самостоятельной политики, особенно после холодной войны, а в 2003 году Германия и Франция выступили против вторжения США в Ирак. Сейчас же Европа, по оценке эксперта, становится «придатком» США.

    «Доведенное Трампом до конца подчинение Европы требует полностью пересмотреть многие аспекты стратегии России на западном направлении». – заявил Бордачев.

    Ранее Москва исходила из возможности самостоятельных решений европейских стран, которые иногда могли быть учтены для продвижения российских интересов. Теперь, как считает Бордачев, «Европа является частью огромной американской корпорации», и основания для раскола между США и Европой исчезают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.

    19 августа 2025, 19:19 • Новости дня
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей

    Мединский напомнил Стуббу о финских обстрелах Ленинграда в 1941 году

    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда, процитировав материалы финской прессы за осень 1941 года.

    Мединский в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба об «опыте взаимодействия с Россией» на переговорах в Вашингтоне. Помощник российского лидера отметил, что упомянутый финский опыт включал артиллерийские обстрелы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

    «Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей», – написал он. Мединский напомнил, что газета «Ууси Суоми» в 1941 году писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским».

    По словам Мединского, сейчас подобные действия в Финляндии называют «опытом взаимодействия».

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова, пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года.

    19 августа 2025, 16:02 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Франции и ФРГ разместить войска на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не вызовет затруднений для России.

    «У нас европейские страны, они выйдут на передний план, в их числе Франция и Германия. Они хотят разместить свои войска [на Украине], не думаю, что это будет проблемой [для России]», – сказал он в интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее МИД России заявил, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    18 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Bild заявил о прерванных Трампом переговорах с Зеленским и ЕС для звонка Путину

    Bild: Трамп прервал переговоры с Зеленским и ЕС ради звонка Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами Европы и Владимиром Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет таблоид Bild.

    «Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину», – приводит РИА «Новости» текст сообщения корреспондента Bild.

    По словам корреспондента, продолжение переговоров состоится в Овальном кабинете.

    Ранее Трамп заявил, что после встречи с европейскими лидерами и Зеленским собирается устроить еще одно «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете. Такое обсуждение не было запланировано в расписании президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что планирует позвонить российскому президенту Владимиру Путину сразу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями.

    19 августа 2025, 10:08 • Новости дня
    Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве

    Макрон: Встреча Путина и Зеленского может пройти в Женеве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение, что двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Женеве, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Париж для подобных переговоров не подходит, поскольку нынешняя ситуация отличается от 2019 года, и для таких контактов необходимо выбрать нейтральную страну.

    Макрон отметил, что рассматривает Швейцарию и в частности Женеву как оптимальный вариант, однако не исключил проведение встречи и в другой стране. Ранее аналогичные консультации проходили в Турции, в Стамбуле.

    Французский президент добавил, что вопрос о возможной встрече обсуждался на переговорах в Вашингтоне с участием европейских лидеров, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможна трехсторонняя встреча с США и более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    Ранее Макрон предложил обсудить ситуацию на Украине на четырехсторонней встрече с участием европейских стран.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным и заявил, что начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. Владимир Зеленский заявил, что даты контактов с Россией пока нет.

    СМИ писали, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского рассматриваются такие европейские города, как Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.

    В Турции предложили провести встречу Путина и Зеленского в аэропорту Ататюрка.

