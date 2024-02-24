В Италии обвинили Россию в атаке ХАМАС на Израиль

Премьер-министр Италии Мелони обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Россия «нарушила» систему международного права, это «вызвало реакцию на Ближнем Востоке», передает «Парламентская газета».

Мелони заявила, что действия России имели «каскадные последствия для других областей мира – от Ближнего Востока до Балкан и Африки.

По мнению итальянского премьера, «если на Украине не будет восстановлена международная законность, очаги конфликта будут продолжать размножаться».

Тем временем Израиль указал на «первоначальные признаки» прогресса по сделке с ХАМАС.