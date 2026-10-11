Авиаудар запустил детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

Tекст: Катерина Туманова

«В районе Великого Бурлука точным авиаударом уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ. После поражения цели вторичная детонация продолжалась более трех часов», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Также на Липцовском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Бугаевки. Есть продвижение в районе Токаревки.

«В ходе продвижения вскрыта деятельность ДРГ рейнджерского полка ССО Украины. Уничтожены два украинских спецназовца. Остальные скрылись, бросив убитых», – сообщили бойцы.

На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» значительно продвинулись вглубь котла более чем на 1100 м.

По словам «Северян», в Черниговской области российская авиация и расчеты БПЛА нанесли удары по позициям 143 омбр ВСУ в районе населенных пунктов Мхи и Семеновка, по пункту дислокации подразделений ССО «Рейнджеры» в районе Лизуновки.

На Сумском направлении для противодействия российским БПЛА ВСУ усилили группировку ПВО подразделениями РЭБ, перебросив с учебных полигонов в Сумскую область 309 отдельный полк РЭБ.

В Сумском районе «Северяне» развивают успех в районе Кияницы. Продолжаются тяжелые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе штурмовики зачищают лесопосадки в районе населенного пункта Коренек.

За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях), следует из сводки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении. Эксперт Марочко назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска.

Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.