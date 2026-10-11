Разработчики рассказали о трудностях при переводе российских видеоигр

Tекст: Вера Басилая

Перевод российских игр зачастую выходит далеко за рамки простой адаптации текста. Разработчикам приходится искать способы сохранить исходный смысл и культурный код так, чтобы они были понятны иностранцам, передает РИА «Новости».

«Московский кластер видеоигр и анимации собрал под своей крышей большое количество высококлассных студий, которые ориентированы на экспорт игр, локализуют свои проекты и уже имеют договоренности с международными издателями», – отметила Рыбкина.

Так, создатели балетного экшена TSAREVNA: Age of Tales добавили английский подзаголовок, поскольку слово Tsarevna оказалось трудным для произношения за рубежом. Студия Game Art Pioneers при переводе фолк-хоррора «Зайчик» на китайский язык отказалась от буквального перевода, который воспринимается как ласковое обращение, и выбрала международное название Tiny Bunny.

Адаптация приключенческой игры Toto's Journey потребовала компромисса в образе персонажа из-за различий между американской сказкой о волшебнике страны Оз и версией Александра Волкова. Пес Тотошка не произносит реплики напрямую, но другие герои своими ответами передают смысл сказанного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские видеоигры вызвали неожиданную реакцию у зарубежных геймеров. Летом в национальном центре «Россия» назвали победителей шестого сезона конкурса «Ты в игре».