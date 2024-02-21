Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Израиль указал на «первоначальные признаки» прогресса по сделке с ХАМАС
Израильский министр Ганц заявил о «первоначальных признаках» прогресса по сделке с ХАМАС об освобождении заложников
«Первоначальные признаки» продвижения к новой сделке с радикальным движением ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников появляются, заявил министр в израильском военном кабинете Бени Ганц на брифинге в Тель-Авиве.
Как указал Ганц, в настоящий момент постоянно предпринимаются попытки продвигать новую сделку по освобождению заложников. По его словам, есть многообещающие «первоначальные признаки возможного прогресса», передает ТАСС.
Ранее Ганц предупредил, что если до начала Рамадана палестинское движение ХАМАС не освободит заложников, «боевые действия продолжатся повсюду», в том числе и в Рафахе.