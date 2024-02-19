Израиль увязал ультиматум движению ХАМАС с Рамаданом

Командир бригады морской пехоты Магомеджанов умер от боевых ранений

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале Общественной палаты, 14 февраля в зоне спецоперации произошла очередная трагедия. Отмечается, что в госпитале города Севастополя от ранений умер уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов.

В ОП сообщили, что на СВО он занимал должность замкомандующего 18-й армии. Общественная палата Республики Дагестан выразила семье искренние соболезнования. «Светлая память о нашем храбром земляке, беззаветно исполнявшем свой служебный долг, будет вечно храниться в сердцах поколений. Для всех соотечественников Магомедали Камильевич навсегда останется примером верности Родине и присяге», – говорится в сообщении.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале также рассказал о прощании с Магомеджановым. Он отметил, что полковник погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для него четвертой и, к сожалению, последней.

Меликов подчеркнул, что Магомеджанов – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища. По его словам, в сложные для Кавказа годы он служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, которой недавно указом президента РФ Владимира Путина присвоено почетное наименование «гвардейской». Магомеджанов позже выполнял боевые задачи на территории Сирии, уточнил он.

Глава региона рассказал, что Магомеджанов берег каждого из своих ребят и даже своей смертью спас жизни многим, а сам же всегда был на переднем крае. Меликов назвал его мужественным, принципиальным человеком, настоящим патриотом, посвятившим жизнь служению Отечеству.

«То, что он пользовался огромным уважением в военной среде, подтверждает и то, что его из зоны СВО в последний путь на Родину сопровождали сослуживцы, представители высшего офицерского состава, которые учились у него и продолжат его дело. Проститься с нашим отважным земляком приехали представители парламента, правительства, Общественной палаты, близкие, друзья, земляки», – пояснил Меликов.

Глава республики также принес свои искренние соболезнования родным и близким Магомедали Камильевича. «В этом горе вы не одни, мы всегда будем рядом», – заключил он.

Ранее Меликов сообщил, что уроженец Дагестана, гвардии лейтенант, командир роты Темирлан Абуталимов удостоен звания Героя России по решению президента Владимира Путина.