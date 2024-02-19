У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
Израиль увязал ультиматум движению ХАМАС с Рамаданом
Израильский министр Ганц потребовал от ХАМАС освободить заложников до Рамадана и пригрозил атакой на Рафах
Если до начала Рамадана палестинское движение ХАМАС не освободит заложников, «боевые действия продолжатся повсюду», в том числе в Рафахе, заявил министр в израильском военном кабинете Бени Ганц.
Ганц предложил ХАМАС «сдаться и освободить заложников», чтобы жители сектора Газа смогли отметить священный праздник Рамадан. В противном случае, по словам Ганца, израильские войска продолжат вести боевые действия.
Он при этом заявил, что Израиль намерен воевать, «способствуя эвакуации гражданского населения в диалоге с американскими и египетскими партнерами, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения», передает ТАСС.
Напомним, власти Израиля собираются ограничить вход на Храмовую гору для палестинцев с Западного берега реки Иордан на время священного месяца Рамадан. Рамадан, по данным арабских астрономов, выпадает в 2024 году на период с 11 марта по 9 апреля.
Сообщалось, что отношения между руководством США и Израиля окончательно испортились из-за продвижения военной операции к городу Рафах.