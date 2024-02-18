У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
Стало известно о планах Израиля ограничить вход на Храмовую гору в Рамадан
Стало известно о намерении Израиля ограничить вход на Храмовую гору для палестинцев с Западного берега в Рамадан
Власти Израиля собираются ограничить вход на Храмовую гору для палестинцев с Западного берега реки Иордан на время священного месяца Рамадан, сообщил источник в правительстве.
Источник РИА «Новости» сообщил, что «для арабов из Иудеи и Самарии» вводятся ограничения – пропускать собираются «только лиц старше 60 лет, детей младше 10 лет и не более 15 тыс. человек». Вопрос об ограничениях для израильских арабов и жителей Иерусалима рассмотрит полиция, но на данный момент «в их отношении решения нет».
Напомним, правительство Израиля утвердило резолюцию, отвергающую «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства.
В 2023 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по рекомендации силовых структур решил закрыть посещение Храмовой горы для евреев и туристов до конца Рамадана.