Ростех решил представить легкий вертолет Ми-34М1 на выставке NAIS 2026
Госкорпорация Ростех впервые продемонстрирует обновленный легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В на выставке гражданской авиации NAIS 2026, сообщили в корпорации.
Первый полет машины состоялся в конце 2025 года, и, по словам представителей Ростеха, это событие стало значимым этапом для российской авиационной отрасли, передает ТАСС.
В корпорации подчеркнули, что Ми-34М1 закрывает нишу легких вертолетов, которая ранее была занята иностранными моделями, обслуживание и ремонт которых сейчас затруднены. Машина оснащена полностью отечественной силовой установкой ВК-650В, а также современными бортовыми системами российского производства. Вертолет продолжает успешно проходить летные испытания.
Ми-34М1 разработан холдингом «Вертолеты России» и ориентирован на широкий спектр гражданских задач, включая перевозку пассажиров, мониторинг и летное обучение. На выставке также представят двигатель ПД-8 для лайнера «Суперджет», который в составе импортозамещенного самолета и летающей лаборатории уже наработал свыше 4 700 часов и прошел комплекс сертификационных испытаний, подтвердив свои заявленные характеристики.
Кроме того, посетители NAIS 2026 увидят первый отечественный пассажирский телетрап для аэропортов от холдинга «Высокоточные комплексы» и другие новейшие технологии. XIII Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026, а также параллельная выставка «ДРОНТЕХ» пройдут 4–5 февраля в МВЦ «Крокус-Экспо» в Москве.
В декабре в Минпромторге сообщили, что легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В начал свой первый испытательный полет.