ЦИТО «Ростеха» создал 6 тыс. протезов для ветеранов СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

ЦИТО (Центр инновационных технологий в ортопедии) «Ростеха» с 2022 года изготовил 6 тыс. высокотехнологичных протезов для ветеранов спецоперации, передает РИА «Новости». Из них 30% составляют биоэлектрические протезы с микропроцессорным управлением, а еще 300 образцов предназначены специально для занятий спортом. Эти протезы легче и прочнее обычных, отметили в корпорации.

Заместитель генерального директора «Ростеха» Максим Выборных подчеркнул, что государство сейчас уделяет особое внимание поддержке тех, кто вернулся с фронта с тяжелыми ранениями. По его словам, ЦИТО «Ростеха» разрабатывает высокотехнологичные протезы для всех нуждающихся.

«Мы со своей стороны создаем высокотехнологичные протезы, которые позволяют не только выполнять определенные движения в быту, но и оставаться активными вне дома, работать и заниматься спортом», – заявил Выборных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье открылся центр протезирования для ветеранов спецоперации на Украине. В Петербурге также открыли подобный центр для помощи участникам СВО.