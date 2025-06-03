Центр протезирования для ветеранов СВО открылся в Подмосковье

В Подмосковье начал работу центр комплексной реабилитации для ветеранов СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации для ветеранов СВО открылся на базе Лечебно-реабилитационного центра ФМБА России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Центр создан при поддержке госкорпорации «Ростех» и фонда «Защитники Отечества». Здесь объединили усилия специалисты ФМБА и ЦИТО «Ростех», что позволило организовать уникальную систему помощи.

В новом филиале ветераны спецоперации с тяжелыми травмами смогут пройти комплексную реабилитацию, включая занятия спортом. По словам главы фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, важно, чтобы каждый ветеран с инвалидностью «обрел не просто возможность двигаться, но и желание жить активной жизнью». Она подчеркнула, что процесс восстановления включает не только установку протезов, но и диагностику, изготовление индивидуальных конструкций, обучение их использованию и психологическую адаптацию.

Центр оснащен реабилитационным отделением на 21 койко-место и собственным производством протезов полного цикла. Специалисты ЦИТО «Ростеха» планируют изготавливать до 500 современных моделей протезов в год, в том числе с микропроцессорным управлением, что позволяет пациентам вести максимально активный образ жизни.

Система реабилитации строится по принципу «единого окна» – помощь оказывается на всех этапах: от протезирования до физической, социальной и психологической адаптации. Особое внимание уделят применению спортивных протезов для возвращения к активной жизни.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что это первый центр в стране, создавший эталонную модель комплексной реабилитации. Она заявила: «Важно, что такой комплекс не только ускоряет и улучшает установление нарушенных двигательных функций, но в целом меняет личностный настрой каждого пациента и повышает его жизненный тонус».

В рамках поручения президента России Владимира Путина по всей стране создается сеть подобных центров. К 2027 году в партнерстве с ФМБА планируется открыть 10 аналогичных площадок в разных регионах.