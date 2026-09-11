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Угрожавшего убить Туска мужчину задержали в Польше
IAR: Польская полиция задержала мужчину за угрозы убийством в адрес Туска
В Польше правоохранители арестовали 52-летнего жителя города Олава, который высказывал угрозы убийством в адрес председателя правительства республики Дональда Туска, сообщило агентство IAR.
«52-летний житель Олавы был задержан в связи с угрозами лишения жизни, направленными в адрес премьер-министра», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства IAR. Отмечается, что мужчине уже предъявили официальные обвинения в уголовно наказуемых угрозах.
В ходе допроса злоумышленник не смог дать рациональное объяснение мотивам своего поступка. По действующему законодательству Польши за подобные действия ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет.
В квартире подозреваемого в публикации угроз в адрес польского премьера правоохранители обнаружили магазин с патронами.
Месяцем позднее Дональд Туск заявил о задержании в Варшаве россиянина по делу о подготовке покушения.
Годом ранее в Сопоте неизвестные угнали автомобиль супруги Туска.