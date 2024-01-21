Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян

Tекст: Ольга Иванова

Ниинисте напомнил, что еще в 2013 году «предлагал перейти к взаимности, то есть предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов», передает ТАСС.

Он также высказался против того, чтобы забирать у россиян финский паспорт задним числом.

Закон о гражданстве, разрешивший двойное гражданство, начал действовать в Финляндии в 2003 году.

Ранее кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб, ранее занимавший пост премьера страны, заявил, что в случае победы на выборах не станет поддерживать политические отношения с руководством России, пока конфликт на Украине не завершится.