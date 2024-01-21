В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?22 комментария
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил против предоставления финского паспорта гражданам тех стран, где не признается двойное гражданство, об этом он заявил в последнем на посту президента традиционном воскресном «Часе вопросов и ответов президента».
Ниинисте напомнил, что еще в 2013 году «предлагал перейти к взаимности, то есть предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов», передает ТАСС.
Он также высказался против того, чтобы забирать у россиян финский паспорт задним числом.
Закон о гражданстве, разрешивший двойное гражданство, начал действовать в Финляндии в 2003 году.
Ранее кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб, ранее занимавший пост премьера страны, заявил, что в случае победы на выборах не станет поддерживать политические отношения с руководством России, пока конфликт на Украине не завершится.