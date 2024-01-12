Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Кандидат в президенты Финляндии пообещал прекратить общение с властями России
Кандидат в президенты Финляндии Стубб пообещал прекратить общение с властями России
Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб, ранее занимавший пост премьера страны, заявил, что в случае победы на выборах не станет поддерживать политические отношения с руководством России, пока конфликт на Украине не завершится.
«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», – сообщил он Reuters, отметив при этом, что погранслужбы России и Финляндии продолжают взаимодействие. Кроме того, он указал, что сотрудничество продолжается на уровне дипломатов двух стран.
Стубб заявил, что Россия сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки». При этом он добавил, что не хотел бы ухудшения дипломатических связей с Москвой, передает РИА «Новости».
Между тем Финляндия оставила границу с Россией закрытой еще на месяц.