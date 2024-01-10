Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
В Финляндии подтвердили закрытие границы с Россией на месяц
Граница между Финляндией и Россией останется закрытой на месяц, подтвердила министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя в интервью общественному вещателю Yle.
В ответ на вопрос журналиста о продлении закрытия границы еще на месяц она подтвердила информацию. Отмечается, что решение правительства будет озвучено в четверг, передает РИА «Новости».
Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что работа пропускных пунктов (КПП) на финско-российской границе не будет возобновлена после 14 января.
До этого финская газета Helsingin Sanomat сообщила о желании Финляндии держать границу с Россией закрытой из-за «гибридной операции» Москвы.