В Финляндии подтвердили закрытие границы с Россией на месяц

Tекст: Ольга Иванова

В ответ на вопрос журналиста о продлении закрытия границы еще на месяц она подтвердила информацию. Отмечается, что решение правительства будет озвучено в четверг, передает РИА «Новости».

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что работа пропускных пунктов (КПП) на финско-российской границе не будет возобновлена после 14 января.

До этого финская газета Helsingin Sanomat сообщила о желании Финляндии держать границу с Россией закрытой из-за «гибридной операции» Москвы.