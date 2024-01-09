  • Новость часаУкраинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
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    Тотальная мобилизация станет жестом отчаяния властей Украины
    Следственный комитет Белоруссии возбудил дело после обрушения моста
    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского
    Шойгу назвал потери ВСУ за 2023 год
    Патронный завод в Подольске решили национализировать после ЧП
    Российская ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ в Курской области
    Названо число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Орел
    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Позиции России на Востоке окрепли

    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

    2 комментария
    Алексей Куприянов Алексей Куприянов Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    15 комментариев
    9 января 2024, 15:36

    В Финляндии решили не открывать границу с Россией

    Глава МВД Финляндии Рантанен: Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией

    В Финляндии решили не открывать границу с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа пропускных пунктов (КПП) на финско-российской границе не будет возобновлена после 14 января, заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

    В эфире телеканала MTV3 Рантанен, отвечая на вопрос журналиста, останутся ли закрытыми контрольно-пропускные пункты на востоке Финляндии, заявила, что «именно так и должно было бы быть», передает ТАСС.

    Как утверждает глава финского МВД, ситуация с мигрантами на границе с Россией не изменилась, поэтому «существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».

    Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила о желании Финляндии держать границу с Россией закрытой из-за «гибридной операции» Москвы.

    8 января 2024, 17:02
    Россия и Иран отказались от SWIFT

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва и Тегеран смогли соединить свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому банки проводят сообщения напрямую, заявил замглавы ЦБ Ирана по международным вопросам Мохсен Карими.

    По его словам, теперь двум странам больше не нужна Швейцария, коммерческие банки государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения, передает РИА «Новости».

    «Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», – приводит слова Карими агентство Fars.

    Страны смогут осуществлять сделки в своих национальных валютах.

    Ранее в ЦКБ «Рубин» нашли способ обойти SWIFT.

    Коментарии (26)
    8 января 2024, 19:26
    Очередная станция метро начала протекать в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции метро «Академгородок» на красной ветке в Киеве с потолка начала сочиться вода, влага испортила отделку и штукатурку, пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что потолок протекает как минимум в трех местах, сотрудники метрополитена подставили под протечки обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки, передает РИА «Новости».

    Со ссылкой на сообщения местных жителей СМИ отмечают, что подобные ситуации на станции происходили и ранее.

    В декабре на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Сообщалось, что ремонт займет полгода.

    Коментарии (35)
    8 января 2024, 16:50
    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками

    Военный эксперт Денисенцев: Раньше считалось, что оснащение ракет тепловыми ловушками нецелесообразно

    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские боевые самолеты давно оснащаются тепловыми ловушками. Эта технология позволяет отвлечь ракеты противника. Однако ранее ракеты подобными системами не оснащали. И если такая практика имеет место, то России это даст определенное преимущество в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее в ВСУ пожаловались на использование Россией ракет с тепловыми ловушками.

    «Тепловые ловушки – это не новая технология. Они массово применяются в пилотируемой авиации. Другими словами, любой боевой самолет снабжен такими устройствами. Корректно они называются средствами инфракрасного противодействия или отстреливаемыми ложными тепловыми целями», – сказал Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа и стратегий (ЦАСТ).

    «Суть в том, что есть ракеты, которые наводятся на тепловую сигнатуру, на выделяющееся от двигателя летающего аппарата тепло. Классический пример – это практически все ПЗРК. И Stinger, о которых говорит украинский военный, не исключение. Все эти тепловые ловушки позволяют перенаправлять противоборствующую ракету от прикрываемого объекта – как правило, самолета. Зачастую ПЗРК массово обстреливает именно ложные цели», – указывает аналитик.

    «Другое дело, что раньше никто не использовал тепловые ловушки на крылатых ракетах. Считалось, что подобная модернизация нецелесообразна. Но сейчас ситуация изменилась. Солдат ВСУ в своем интервью, по сути, рассказывает о том, как Украина размещает расчеты зенитчиков на маршрутах вероятного пролета российских ракет», – рассуждает собеседник.

    «Если на ракете нет тепловых ловушек, она легко может быть сбита используемыми украинцами ПЗРК. Это связано с тем, что боеприпас довольно теплоконтрастный, летит невысоко и не очень быстро. А теперь наши ракеты можно сохранить и дать им возможность долететь до цели», – замечает эксперт.

    «В целом в зоне СВО мы наблюдаем своего рода гонку технологий. И наше нововведение дает России определенное преимущество на поле боя. Но надо понимать, что изначально ракета рассчитана на конкретную нагрузку, поэтому не всегда на нее можно навесить много дополнительного веса. Установка тепловых ловушек, судя по всему, потребовала пересчета конструкции, но как выяснилось, задача эта оказалась решаемой», – убежден Денисенцев.

    «Вместе с тем не стоит забывать, что ВСУ также могут использовать тепловые ловушки, чтобы прикрывать свои ракеты и самолеты. И при таком сценарии России также придется противодействовать противнику», – предупреждает аналитик.

    «Отмечу, что есть довольно обширная практика относительно того, что можно противопоставить этим ловушкам. Основное отличие современных ракет для ПЗРК от ракет предыдущего поколения заключается в том, что на последних реализована аппаратная селекция целей», – объясняет спикер.

    «Ракета анализирует сигнатуру этих ловушек, поскольку та может отличаться от сигнатуры самого летательного аппарата или силовой установки. Кроме того, оценивается траектория, ведь ложная цель и реальная летят по-разному. Все это возможно благодаря мультиспектральному анализу, который также может использоваться в наших войсках», – уверен Денисенцев.

    Россия использует новую тактику для ракетных ударов, ранее рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман. По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать работе ПЗРК.

    «Такого раньше не было», – утверждает военный. Это, в свою очередь, ведет к тому, что из-за массированных российских ударов запас боеприпасов у ВСУ может буквально растаять.

    Между тем ранее сообщалось, что ВСУ приходится часто применять в ходе боев FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов. По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, БПЛА не способны полностью заменить артиллерию.

    Коментарии (9)
    8 января 2024, 22:53
    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского

    Полковник СБУ Костенко призвал Зеленского смириться с политической смертью

    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что политически уже умер, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

    Как считает Костенко, Зеленский должен осознать, что повторно его президентом не изберут. Сейчас, по мнению Костенко, Зеленскому необходимо принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не переизбраться или поддерживать рейтинги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, фамилии возможных преемников нынешнего президента Украины не важны, так как все они будут делать то, что скажут им на Западе.

    Коментарии (36)
    8 января 2024, 18:59
    В США заявили об усилении ВС России из-за конфликта на Украине

    Американский политолог Миршаймер: Россия усилила армию с начала спецоперации на Украине

    В США заявили об усилении ВС России из-за конфликта на Украине
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России стали мощнее с начала специальной военной операции на Украине, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Миршаймер признал, что в результате конфликта на Украине Российская армия стала сильнее, поскольку ВС России «пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения», передает РИА «Новости».

    «Теперь у России еще более грозные войска», – резюмировал профессор.

    Миршаймер также назвал катастрофической ошибкой решение США развязать конфликт на Украине, так как антироссийские санкции не сработали, а Россия увеличила войска и нарастила промышленность.

    «Баланс сил сместился не в пользу Киева, и я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть», – заключил политолог.

    Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.

    Коментарии (23)
    9 января 2024, 13:44
    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Германский политолог Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади
    @ Matthias Koch/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Граждане ФРГ недовольны сокращением субсидий и социальных выплат. Правительство будет подавлять протесты, поскольку договориться с людьми ни у Шольца, ни у оппозиции не выйдет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки.

    «Протесты в Германии набирают силу. Рабочие, крестьяне, служащие выступают против сокращений зарплат в их отраслях. Они недовольны тем, что государство регулярно снижает размеры субсидий, но повышает налоги», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Как выяснилось, в последние годы уровень жизни в ФРГ был значительно выше, чем позволяли реальные средства республики. Теперь же за провальную фискальную политику вынуждены расплачиваться простые люди, которые, будучи избалованными хорошей конъюнктурой нескольких десятилетий, совершенно не готовы расставаться с деньгами», – отмечает он.

    «Все это и приводит к протестам, которые Берлин старается побороть. Власти обвиняют демонстрантов в правом радикализме, запугивают их всевозможными способами. Но изменений в ближайшее время не предвидится. Правительство не собирается отступать – у него нет другого выхода, кроме как продолжать повсюду сокращать средства», – подчеркивает собеседник.

    «Но даже если к власти придет оппозиционная партия ХДС, в стране ничего не изменится. Им также придется ужимать расходы. Немцы потому и злятся, что понимают – «жирные времена» позади. И парадокс в том, что Украина тут, по сути, ни при чем. Граждан ФРГ волнуют внутренние проблемы, а не внешняя политика», – считает политолог.

    «Это позволяет Шольцу придерживаться линии недопущения сокращения финансовой помощи Киеву. Но и он осознает, что оплачивать конфликт вечно Германия не в состоянии. Канцлер видит, как США отказываются выделять деньги на вооружение ВСУ. В скором времени в немецкой казне на это не будет хватать средств. Оттого Шольц и призывает другие страны ЕС на помощь. Но и они испытывают серьезные трудности», – резюмирует Рар.

    Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки. За это проголосовали 97% членов организации. Целью акции является повышение заработной платы на 555 евро в месяц, а также введение 35-часовой рабочей недели для сотрудников, трудящихся посменно.

    Напомним, немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии заблокировали автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Из-за перекрытий оказались отрезанными Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель. Баварская полиция заявляла об около 5,5 тыс. направляющихся в Мюнхен из различных частей региона тракторов.

    В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. У демонстрантов были плакаты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету» и «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса».

    В Ольденбурге водитель легковушки совершил наезд на протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров по тротуару и велосипедной дорожке, и скрылся, сообщили в городской полиции. В результате пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

    Работа одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене ранее была временно остановлена из-за забастовки фермеров, так как протестующие перекрыли все подъезды. Представитель компании заявлял, что предприятие возобновит работу 9 января.

    Коментарии (20)
    9 января 2024, 10:36
    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ

    Глава Минобороны Украины Умеров заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен

    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов), заявил глава ведомства Рустем Умеров.

    По его словам, в ходе внутреннего аудита Минобороны обновленная генеральная инспекция обнаружила много совершенных ранее нарушений – более чем на 10 млрд гривен за последние четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым.

    Коментарии (30)
    9 января 2024, 09:02
    После массового отключения отопления задержан замглавы Подольска

    В Подмосковье после отключения отопления задержали начальника котельной и замглавы Подольска

    После массового отключения отопления задержан замглавы Подольска
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник котельной, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска задержаны после массового отключения отопления, сообщили в пресс-службе СК.

    Согласно сообщению пресс-службы СК, в рамках расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, задержаны начальник котельной и гендиректор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», передает ТАСС.

    Там добавили, что также было возбуждено  дело по факту превышения полномочий с причинением тяжких последствий, по которому задержан замглавы администрации городского округа Подольска.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о перебоях с теплоснабжением.

    Напомним, режим ЧС локального характера решили ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.

    Коментарии (33)
    9 января 2024, 10:58
    Выступившего в одном носке солиста группы «Щенки» задержали в Пулково

    Выступившего в ночном клубе MOD в Петербурге в одном носке солиста группы «Щенки» Максима Тесли обвинили в хулиганстве

    Выступившего в одном носке солиста группы «Щенки» задержали в Пулково
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Выступившего в одном носке на концерте в ночном клубе MOD в Петербурге солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково, сообщили представители правоохранительных органов.

    В частности, полиция Калининского района возбудила дело по факту мелкого хулиганства, гражданина задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался вылететь в Екатеринбург, а после – в Казахстан, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранителей, лидера «Щенков» поместили в камеру для административно задержанных. С утра с ним проводятся процессуальные действия.

    Известно, что выступление группы «Щенки» обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она указала на то, что певец исполнял песни сомнительного содержания в одном носке.

    «Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», – заметила Мизулина.

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что готовит обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ в отношении солиста.

    По информации Telegram-канала Sota, Тесли не в первый раз выступал в таком виде. По словам фанатов грцппы, солист выступал так и до того, как рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел в одном носке на «почти голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в московском «Мутаборе».

    Тем временем арестованному после «голой» вечеринки рэперу Vacio вручили повестку.

    Напомним, суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой, блогера оштрафовали на 100 тыс. рублей. Участвовавшего в мероприятии рэпера Vacio отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, в субботу его повторно арестовали.

    Коментарии (20)
    8 января 2024, 17:36
    Швеция пошлет в Латвию батальон для «устрашения России»
    Швеция пошлет в Латвию батальон для «устрашения России»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Швеция отправит в Латвию в 2025 году 800 военнослужащих, заявил премьер-министра Ульф Кристерссон.

    По его словам, сокращенный батальон Швеции примет участие в НАТО под руководством Канады в Латвии, передает ТАСС.

    Задачей военных станет «охрана границы страны в рамках союзной группы», созданной для «устрашения России в целях недопущения ее нападения».

    Личный состав насчитывает свыше 2 тыс. военнослужащих. В Латвию будет направлен механизированный батальон с бронетехникой.

    Коментарии (41)
    9 января 2024, 05:02
    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского

    Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил Нетаньяху попросить денег для палестинцев у Зеленского

    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на просьбу Биньямина Нетаньяху выплатить пособия палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил премьер-министру Израиля попросить денег у президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.

    Беседа Нетаньяху с президентом ОАЭ состоялась несколько недель назад. После октябрьского нападения палестинского движения ХАМАС Израиль запретил въезд палестинским рабочим с Западного берега. Нетаньяху попросил президента ОАЭ выплатить им пособия по безработице.

    Как сообщили источники Axios, в ответ президент ОАЭ саркастично заявил Нетаньяху: «Проси деньги у Зеленского». Аль Нахайян сказал, что другие государства дают Зеленскому много денег, «так что, возможно, он смог бы помочь». Сообщается, что ОАЭ шокировала просьба Израиля, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции.

    Коментарии (11)
    9 января 2024, 11:30
    Стало известно о вероятном избрании Иванишвили президентом Грузии
    Стало известно о вероятном избрании Иванишвили президентом Грузии
    @ Yi Gaochao/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Вернувшийся в политику миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили, ставший почетным председателем «Грузинской мечты», в конце 2024 года может быть избран президентом Грузии, сообщил оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Для Бидзины Иванишвили такое развитие событий означает приобретение им серьезного политического иммунитета на ближайшие пять лет», – заявил политолог Гия Хухашвили, в прошлом – советник миллиардера.

    По его словам, в этом случае не исключено расширение полномочий президента.

    По Конституции Грузии, в конце 2024 года президента выберет коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента Грузии и представителей местных властей. В настоящее время политические силы Грузии обсуждают возможность сохранения всенародных выборов президента.

    Кроме того, телеканал обращает внимание на изменение устава правящей партии: отныне кандидатуру премьер-министра будет представлять ее почетный председатель.

    По данным «Привели», Бидзина Иванишвили может сменить нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили на мэра Тбилиси Каху Каладзе, что якобы будет полезно перед выборами в парламент в октябре 2024 года.

    «Грузинская мечта» эти сообщения пока не комментировала.

    Коментарии (6)
    8 января 2024, 22:30
    ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

    ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО уничтожено десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки около 21.30 мск.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадали женщина и двое мужчин. Женщина получила осколочные ранения спины; один из мужчин – осколочное ранение груди, спины, предплечья; другой – осколочное ранение груди и верхней конечности.

    Повреждения получили два многоквартирных дома, в них выбиты окна. Также окна выбиты в одном частном домовладении. Кроме того, повреждена крыша частного домовладения в Белгородском районе. Три машины повреждены осколками, четыре грузовика загорелись на стоянке предприятия, огонь уже потушили.

    В конце декабря Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами, погибли 25 человек, в том числе дети. Тогда ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» и чешской РСЗО Vampire. Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода.

    Коментарии (24)
    9 января 2024, 07:30
    Time не исключил потери Украиной новых территорий

    Time заявил об угрозах разделения Украины на части и потери новых территорий

    Time не исключил потери Украиной новых территорий
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году Украина «будет фактически разделена на части», ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться, заявил директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер.

    Бреммер назвал «сокрушительным ударом» сокращение помощи со стороны США, а также отметил, что возникли проблемы и с европейской поддержкой Киева. По его словам, положение Украины ухудшилось из-за снижения западной поддержки и нехватки людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

    Бреммер заявил, что украинская сторона «пойдет на большие военные риски», в том числе удары по российской территории, которые «спровоцируют беспрецедентные ответные меры России». Он не исключил, что в результате НАТО может оказаться «втянута» в конфликт.

    Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (11)
    9 января 2024, 12:32
    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленским недовольны влиятельные политические круги на Западе

    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные политики пытаются намекнуть Зеленскому, что его время вышло. Делают они это через представителей украинской оппозиции, которые встают под удар мстительного комика. Однако как именно избавиться от вчерашнего «героя мировой демократии», в ЕС и США пока не решили. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее полковник СБУ Роман Костенко заявил о политической смерти Зеленского.

    «Роман Костенко представляет оппозиционную украинскую партию «Голос», которая, по сути, создавалась на деньги американского миллиардера Джорджа Сороса. Поэтому я не исключаю, что полковник СБУ транслировал позицию небезызвестного фонда. Сходится ли она со взглядами американских и европейских политиков – вопрос дискуссионный», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    «Думаю, значительная часть бюрократов Брюсселя и Вашингтона также считают Зеленского «политическим трупом». Его эгоизм и самомнение мешают западным политикам. Однако они пока не в состоянии договориться о будущей судьбе заигравшегося комика», – отмечает собеседник.

    «Долгое время западные СМИ работали над превращением Зеленского в «главного защитника демократии». Из него слепили бесстрашного героя, что изначально расходилось с реальными фактами. В текущей ситуации убрать его достаточно сложно. Встает вопрос, как именно объяснить общественности, что «храбрый солдат» оказался трусом и глупцом», – указывает он.

    «Пока в США и ЕС решают его судьбу, политики разного уровня пытаются намекнуть Зеленскому, что за рубежом его действиями недовольны. Слова Костенко – яркий тому пример. Однако зная мстительность и жестокость комика, сидящего во власти на Украине, случиться с его критиками может всякое», – подчеркивает эксперт.

    «Вполне возможно, что полковника СБУ ждут репрессии. Однозначно предугадать его судьбу невозможно. Тем не менее я уверен, что Костенко знал о всех возможных последствиях и шел на риск осознанно, зная, что кто-то более влиятельный гарантирует защиту», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине призвали Владимира Зеленского смириться с политической смертью. По мнению секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, руководителя страны повторно не изберут, поэтому последний должен принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не поддерживать рейтинги.

    Разговоры о возможной замене Зеленского идут уже довольно длительное время. Среди возможных кандидатов называют главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего советника действующего офиса Алексея Арестовича. Тем не менее, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, имя следующего президента Украины совершенно не важно.

    Он отметил, что любой человек, занимающий данный пост, будет делать то, что ему прикажут западные страны. Сам Владимир Зеленский критикует идею проведения выборов в военное время. Он считает, что концентрация на внутренней политике не дает государству возможности сосредоточиться на контрнаступательных действиях ВСУ.

    По его словам, лишь «мобилизация всех усилий» сможет «защитить государство». Тем гражданам и партнерам, которым не хватает воли и выдержки, он рекомендовал «уйти или отойти в сторону». Ранее Зеленский призвал украинцев сделать выбор между исполнением долга перед страной и статусом беженца.

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