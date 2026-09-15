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Объект промышленности поврежден после атаки дронов ВСУ в Самарской области
В ночь на вторник над Самарской областью поразили десятки беспилотников, повреждения получило промышленное предприятие, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
«Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников», – указал губернатор в Max.
В результате атаки никто не погиб. Повреждено одно из промышленных предприятий, несколько жилых объектов, там выбило стекла.
Информация уточняется.
В конце августа пожар произошел на складе Ozon в Самарской области из-за удара беспилотника.
В середине месяца украинские ракеты повредили промышленную инфраструктуру Самары.
В начале августа вражеские дроны атаковали еще одно предприятие региона.