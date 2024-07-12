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    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

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    12 июля 2024, 16:03 • Новости дня

    Путин встретился с главой Запорожской области

    Путин встретился с главой Запорожской области Балицким

    Путин встретился с главой Запорожской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

    Глава государства отметил, что очень рад встрече с Балицким, и попросил его рассказать о ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области доложил президенту о развитии социальной сферы, в том числе об открытии филиала «Артека» и создании федерального молодежного центра «Маяк», сообщается в Telegram-канале Кремля. Также глава региона рассказал Путину о запуске работы онкодиспансера, начале строительства областной детской больницы и ремонте университета.

    Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что приоритетным вопросом является безопасность региона и его жителей.

    «Ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких. <...> При всех сложностях отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства является очевидным. Эту тенденцию, безусловно, надо поддержать», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что уровень жизни в новых регионах должен соответствовать общероссийскому.

    10 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В меморандуме 1994 года на имя Энтони Лэйка, который занимал тогда пост советника Белого дома по нацбезопасности, говорится о необходимости секретно подготовить расширение НАТО, в том числе вступление Украины в альянс, следует из рассекреченных архивных документов.

    Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

    В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

    Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

    Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

    Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

    Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

    Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

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    11 июля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Странам – участницам БРИКС ожесточенно сопротивляются элиты государств так называемого золотого миллиарда, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС.

    «Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Сложность этого процесса, по мнению российского лидера, заключается в том, что «усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого золотого миллиарда».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны.

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    11 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    Разработчик электрокара «Атом» получил российское гражданство

    Путин дал гражданство России разработчику электрокара «Атом»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разработчик электромобиля «Атом» и исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель получил гражданство Российской Федерации, указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    В документе сообщается о принятии в гражданство России Грюбеля Харальда Гюнтера, родившегося 16 октября 1967 года в Германии, передает ТАСС.

    Грюбель является исполнительным директором АО «Кама», предприятие разрабатывает электромобиль «Атом».

    Напомним, «Атом» планируется подготовить в предсерийном варианте в конце 2024 года.

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    11 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России

    Путин дал гражданство России защищавшему Донбасс сербу Йокичу

    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Сербии Александр Йокич, участвующий в защите Донбасса с 2021 года, получил российское гражданство по указу президента России Владимира Путина.

    Александр Йокич, родившийся 26 января 2003 года в Сербии, получил российское гражданство, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Ранее молодой человек заявлял, что приехал защищать Донбасс после школы, он участвовал в боевых действиях с 2021 года. Из-за юридических проблем его могли выдворить на родину, в Сербию, где ему грозило 25 лет тюрьмы по статье о наемничестве.

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    10 июля 2024, 17:05 • Новости дня
    Путин назвал число работающих россиян

    Путин заявил о росте числа работающих россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне, при этом число занятых граждан продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    Количество работающих россиян увеличилось на 700 тыс. по сравнению с 2023 годом, сообщил Путин. «У нас по сравнению с прошлым годом – в прошлом году было 73,4 млн работающих – в этом году уже 74,1 млн работающих. Безработица на рекордно низком уровне – 2,6 процента», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что безработицы в России почти нет.

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    11 июля 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин назвал приоритетную задачу БРИКС

    Путин: Главной задачей БРИКС является достижение справедливых перемен в мировой экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижение справедливых перемен в мировой экономике является одной из основных задач БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме объединения.

    Глава государства добавил, что объединение уделяет отдельное внимание увеличению доли национальных валют в торговле и созданию безопасных финансовых инструментов, передает ТАСС.

    «Большое внимание уделяем увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке надежных и безопасных финансовых инструментов, механизмов взаимных расчетов», – сказал он.

    Ранее Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС.

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    11 июля 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин: Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участие Ирана в Парламентском форуме БРИКС будет полезным и своевременным, заявил президент России Владимир Путин.

    «Работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной, и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, мы этому очень рады, вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана [в БРИКС]», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    На полях форума Путин провел встречу с председателем Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова принять спикера иранского парламента (меджлиса) Мохаммада Багера Галибафа с официальным визитом.

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    11 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БРИКС может в будущем получить институциализированную парламентскую структуру, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Парламентского форума БРИКС.

    «БРИКС пока не имеет собственной, институционально оформленной парламентской структуры. Но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», – передает ТАСС слова Путина.

    «И ваш форум, уверен, будет этому способствовать», – добавил президент России.

    Ранее в четверг председатель Милли меджлиса (парламента) страны Сахиба Гафарова на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС заявила, что Азербайджан намерен стать полноправным членом БРИКС.

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    11 июля 2024, 22:59 • Новости дня
    Путин назвал индексацию пенсий справедливым и долгожданным решением

    Tекст: Максим Попов

    Индексация пенсий для работающих пенсионеров – справедливое и долгожданное решение, о котором давно говорили люди, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

    «Это решение, которого мы долго ждали, и теперь нужно все оформить должным образом. Это справедливое решение, о котором люди давно просили», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, 8 июля Владимир Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам.


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    11 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Путин приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» близ Петергофа
    Путин приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» близ Петергофа
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» возле Петергофа.

    Комплекс расположен на территории города Ломоносова. Частью ансамбля является павильон Катальной горки, который в июне 2022 года открылся после реставрации. Это единственный сохранившийся в России памятник подобных увеселительных сооружений XVIII века, сообщает РИА «Новости».

    Сооружение было возведено во второй половине XVIII века по проекту зодчего Антонио Ринальди для Екатерины II. Летняя катальная гора и крытые галереи-колоннады постепенно разрушились и к середине XIX века от всего комплекса остался только павильон.

    Частью «Ораниенбаума» стал и Китайский дворец, также возведенный архитектором Ринальди во второй половине XVIII века. Он являлся частью дворцово-паркового комплекса императрицы Екатерины Il. Недавно он открылся после долгой реставрации.

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    10 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин поручил к зиме восстановить пострадавшее от весенних паводков жилье

    Путин поручил к зиме восстановить пострадавшие от весенних паводков жилые дома

    Путин поручил к зиме восстановить пострадавшее от весенних паводков жилье
    @ Евгений Софийчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин попросил министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина проследить за тем, чтобы жилые дома, пострадавшие от весенних паводков, были полностью восстановлены до начала холодов.

    На совещании главы государства с правительством Файзуллин рассказал о работе по ликвидации последствий весенних паводков. «До холодов-то мы что сделаем?» – спросил его президент, передает ТАСС.

    Файзуллин ответил, что будут построены квартиры в Орске и индивидуальное жилье. «И будем контролировать дома, которые люди взялись сами строить… Люди выбирают свой график. Территория, регион будут компенсировать аренду квартир так, как сейчас это и производится по этим территориям», – сказал министр.

    «Понял. Хорошо. Внимательно следите за тем, что там происходит, и сопровождайте это административно обязательно. Нужно помочь там на месте», – сказал Путин.

    Ранее Файзуллин в рамках рабочей поездки в Орск пообщался с местными жителями, осмотрел дома и социальные объекты, пострадавшие от паводка.


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    11 июля 2024, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов многополярного миропорядка

    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка

    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов многополярного миропорядка
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БРИКС является одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех государств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Х Парламентском форуме БРИКС.

    «БРИКС – один из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, который во все возрастающей степени отражает интересы и чаяния государств и Глобального Юга, и Востока, и наших сторонников во всем мире», – передает ТАСС слова главы государства.

    «Мы открыты к укреплению взаимодействия со всеми странами, выражающими интерес к деятельности БРИКС, ведем активный диалог в формате «БРИКС плюс/аутрич», работаем над учреждением категории государств-партнеров», – добавил Путин.

    Он также обратил внимание на то, что главная цель текущего председательства России в объединении – это создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников. «Убежден, что, действуя вместе, сплоченно, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов наших стран, укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир, в котором мы живем, более безопасным и гораздо более гармоничным», – подчеркнул президент.

    Путин напомнил, что с 2024 года число участников объединения увеличилось до десяти. При этом каждое государство, которое входит в БРИКС, самобытно несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития, заметил Путин, заверив, что Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы.

    Ранее в четверг Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС.

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    9 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    Эксперт: Россия и Индия формируют экономику многополярного мира

    Политолог Егорченков: Сотрудничество России и Индии отвечает глубинным интересам обеих стран

    Эксперт: Россия и Индия формируют экономику многополярного мира
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва и Дели идут к построению многополярного мира, важной составляющей которого является взаимовыгодное экономическое сотрудничество в интересах народов обеих стран. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Егорченков. Ранее президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    «Более справедливый миропорядок, к которому идут Москва и Дели, создается в интересах народов России и Индии, и их интересы носят глубинный характер», – считает Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Важнейшей составляющей партнерства между странами являются взаимовыгодные экономические отношения. Все это – одна из основ формирующегося многополярного мира, говорит эксперт.

    По его словам, если раньше «средства и ресурсы из обеих государств утекали на Запад», то сегодня они остаются внутри стран, и это позволяет «последовательно повышать общий уровень жизни населения, развивая национальные экономики».

    «Запад пытается всеми силами сохранить старую систему, которая позволяла ему столетиями избегать социальных потрясений. Классики империализма, глобализма говорили: «Мы должны забрать у всего остального мира все самое лучшее и отдать им обратно свои проблемы», – напомнил аналитик. Однако Россия и Индия, по его словам, отвергают подобные подходы и стремятся изменить ситуацию так, чтобы мир перестал кредитовать экономики западных стран.

    Важно, по словам эксперта, и заверение Моди о готовности Индии содействовать установлению мира на Украине, в то время как Запад стремится к эскалации конфликта.

    «Также нельзя не отметить и личный подход Владимира Путина к международным контактам, который разительно отличается от стиля западной дипломатии. Он отражает важную часть российской культуры, которая ориентирована на честность, открытость и гостеприимство», – резюмировал Егорченков.

    Ранее Владимир Путин и Нарендра Моди отметили укрепление и расширение особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и определиди планы развития по следующим направлениям: внешняя политика, парламентское взаимодействие, торгово-экономическое сотрудничество, транспортная связность, энергетика, кооперация на Дальнем Востоке и в Арктике, а также в сферах мирного атома, космоса, образования, науки, культуры, туризма и военной отрасли.

    «В этом году мы отмечаем 77 лет установления дипломатических отношений. Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. В прошлом году товарооборот увеличился на 66%. А за первый квартал прибавил еще 20%. Мы тесно сотрудничаем на международной арене, на площадке ООН и в таких объединениях, как ШОС и БРИКС», – напомнил Путин.

    Моди, со своей стороны, напомнил, что индийско-российская дружба помогла обеим странам развиваться на фоне мировых кризисов в продовольственной безопасности, в сфере топлива, удобрений. «Фокусом мирового сообщества является мой нынешний визит: весь мир смотрит на это с большим интересом», – добавил он.

    Как позже сообщил первый замглавы индийского МИД Винай Кватра, Россия и Индия должны довести товарооборот до 100 млрд долларов через шесть лет, такую цель поставили Путин и Моди на переговорах. Кроме того, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия готова сотрудничать с Индией в возведении атомных станций малой мощности (АСММ), адаптированных к работе в тропическом климате.

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    11 июля 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин: Запад действует в традициях классического колониализма

    Путин обвинил Запад в действиях в традициях классического колониализма

    Путин: Запад действует в традициях классического колониализма
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на Парламентском форуме БРИКС, сравнил использование Западом так называемых правил вместо норм международного права с классическим колониализмом.

    «Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что «такие правила пишутся и корректируются каждый раз заново под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим».

    «Прямо в лучших традициях классического колониализма», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что БРИКС является одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех государств.

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    11 июля 2024, 23:13 • Новости дня
    Путин назвал хорошей ситуацию с детскими садами и школами в Петербурге

    Tекст: Максим Попов

    Ситуация с детскими садами и школами в Санкт-Петербурге лучше, чем во многих других регионах страны. Однако властям есть над чем работать, заявил президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

    Губернатор доложил президенту, что в 2024 году в городе планируют построить 57 детских садов и 37 школ, что поможет решить проблему с нехваткой социальных учреждений.

    «В целом, по сравнению с другими субъектами федерации у Петербурга хорошее положение, но, конечно, нужно еще поработать», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Напомним, до этого Путин назвал индексацию выплат работающим пенсионерам справедливым и долгожданным решением.


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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

      10 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

      5 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

      4 комментария
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    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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