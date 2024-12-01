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ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области
В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, который пытался совершить террористическую атаку, обошлось без пострадавших и разрушений.
Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник в регионе. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил он.
Богомаз отметил, что это была очередная попытка атак украинской стороны с использованием беспилотных летательных аппаратов. На данный момент все оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия и продолжают работу для обеспечения безопасности населения.
Напомним, силы ПВО РФ за сутки уничтожили 18 беспилотников в небе над Брянской областью.