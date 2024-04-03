Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
В Кремле препятствие МОК проведению Игр дружбы назвали узурпацией права на спорт
Стремление Международного олимпийского комитета (МОК) препятствовать проведению в России различных независимых спортивных состязаний, в частности Игр дружбы, является попыткой узурпировать право на спорт, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, подобная стратегия неприемлема, а позиция руководства Международного олимпийского комитета наносит главный ущерб олимпийскому движению, передает ТАСС.
Песков добавил, что спецкомиссия МОК нарушает принципы олимпийского движения, если занимается мониторингом высказываний исключительно россиян. Кроме того, по мнению представителя Кремля, такое поведение однозначно противоречит принципам олимпийской семьи.
Накануне глава МОК Томас Бах в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), представившимися африканским функционером, признался, что просил украинцев следить за российскими спортсменами и чиновниками.
Также Бах заявил пранкерам, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.