Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Кремль отверг обвинения в вмешательстве в выборы в Румынии
Песков опроверг обвинения в адрес России по вмешательству в румынские выборы
Россия не вмешивается в выборы в Румынии и считает подобные обвинения со стороны Запада беспочвенными и голословными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, любые обвинения, направленные в адрес Москвы, являются беспочвенными и голословными. Песков отметил, что российская сторона не вмешивалась и не планирует вмешиваться в румынские выборы, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что подобные обвинения представляют собой попытку подражать тренду, существующему на коллективном Западе. Песков также отметил, что Россия не имеет обыкновения вмешиваться в электоральные процессы других стран.
Напомним, румыны проголосовали за независимого кандидата Кэлина Джорджеску, который одержал победу в первом туре президентских выборов, получив почти 23% голосов и выйдя во второй тур вместе с Еленой Ласкони, а его успех стал своеобразной «пощечиной» НАТО и Украине.