Глава Госсовета Крыма Константинов: Киев стремится к «Минску-3» для передышки

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Украина остро нуждается в перемирии, так как сталкивается с серьезными проблемами на фронте и внутри страны, Киев выторговывает время для передышки, передает ТАСС.

Политик выразил опасение, что новый раунд переговоров может привести к аналогичным результатам, если Россия не будет достаточно осторожна.

Константинов также отметил, что на Украине наблюдается серьезный дефицит кадров, проблемы с обеспечением населения электричеством и водой, а люди живут в крайне тяжелых условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил японскому общественному телевидению NHK, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.