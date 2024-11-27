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В Госдуме сообщили о дефиците 400 тыс. специалистов для ВПК
Депутат Морозов заявил о кадровом дефиците в ВПК в 400 тыс. специалистов
Депутат Государственной думы Олег Морозов сообщил о серьезном кадровом дефиците в военно-промышленном комплексе, который достиг 400 тыс. специалистов.
Морозов заявил о значительном кадровом дефиците в сфере военно-промышленного комплекса, сообщает «Дума ТВ». По словам Морозова, дефицит специалистов на предприятиях ВПК может вскоре достигнуть около 400 тыс. человек. Он отметил, что это связано с избытком специалистов гуманитарных наук и нехваткой инженерных кадров, что особенно критично для ВПК.
Выступая на заседании комитета, Морозов подчеркнул, что недостаток инженерных специалистов возник за последние десятилетия и значительно влияет на военно-промышленный комплекс. Он добавил, что необходимо принимать меры для изменения этой ситуации и привлечения молодых людей к инженерным специальностям.
Глава Министерства труда Антон Котяков ранее подтвердил наличие кадрового дефицита на рынке труда. По оценкам министерства, потребность в кадрах до 2030 года составит не менее 2,4 млн человек. Это обуславливает необходимость активных действий по улучшению ситуации с подготовкой квалифицированных специалистов.