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    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    25 комментариев
    2 декабря 2024, 22:18 • Новости дня

    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пригрозил суровыми наказаниями за удержание заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность президента США в январе 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в социальной сети, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если заложники не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    В частности, Трамп заявил: «Все говорят о заложниках, которых так жестоко, бесчеловечно удерживают против воли всего мира на Ближнем Востоке – но это только разговоры и никакого действия! Пусть эта правда станет предостережением: если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену, и виновные в этих преступлениях против человечности будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов».

    До этого Трамп неоднократно подчеркивал свою готовность применять жесткие меры против тех, кто угрожает безопасности Израиля и интересам США на Ближнем Востоке. В частности, он говорил о необходимости усиления давления на террористические группы и государства, поддерживающие экстремистов.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, и погибли около 1,2 тыс. человек.

    Накануне палестинское движение ХАМАС заявило о применении Израилем запрещенного оружия в секторе Газа и потребовало создания международного комитета для расследования этого вопроса.

    30 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    На своей странице в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США требуют от стран БРИКС обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту вместо доллара, передает ТАСС. В противном случае, отметил он, эти страны столкнутся с введением 100-процентных торговых пошлин на свои товары при экспорте в США.

    «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец», – заявил Трамп.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры. Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждение единой валюты БРИКС пока преждевременно из-за недостаточной экономической интеграции стран-участников.

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    1 декабря 2024, 15:45 • Новости дня
    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара

    Американист Дудаков: Трамп угрозами не сможет остановить дедолларизацию БРИКС

    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара
    @ REUTERS/Hannah McKay

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Избранный президент США Дональд Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе – в странах БРИКС, но не сможет этого сделать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам БРИКС за отказ от доллара.

    «Дональд Трамп уже не в первый раз комментирует процессы дедолларизации, проходящие во всем мире. Я напомню, что даже в предвыборную программу Республиканской партии в августе на партийном съезде был включен пункт о том, что нужно спасать статус доллара как мировой резервной валюты», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Также Трамп предлагал вводить тарифы в размере 100% в отношении тех стран, которые откажутся от доллара в рамках мировой торговли. Но все отлично понимают, что это рычаг давления и во многом блеф со стороны американцев. Потому что невозможно представить себе ведение 100-процентных тарифов, например, в отношении Китая, учитывая объем торговли между США и Поднебесной – а это сотни миллиардов долларов», – напомнил он.

    «Можно понять, каким ударом пошлины окажутся в итоге для американской экономики, хотя и для китайской тоже. Поэтому, наверное, каких-то «трамповских» тарифов против стран БРИКС ждать стоит, но все-таки далеко не таких масштабных, которыми он сейчас угрожает», – спрогнозировал собеседник.

    «Мы видим, что доля доллара в мировой торговле, в принципе, остается довольно высокой, но в основном за счет того, что она съедает долю евро в рамках, например, транзакций, проходящих через SWIFT. При этом быстро растет доля юаня, который превращается в одну из ключевых мировых валют для торговли вне рамок SWIFT», – заметил аналитик.

    «Развивается работа инфраструктуры цифрового юаня, и во многих странах Глобального Юга появляются клиринговые банки, которые позволяют в обход доллара торговать в юанях с китайским бизнесом. Это работает уже и в Африке, и во многих странах Юго-Восточной Азии, и в России, хотя есть некоторые проблемы с платежами. Я думаю, повернуть вспять процессы дедолларизации Трампу не удастся», – продолжил спикер.

    «Кстати, Трамп замыслил большую монетарную перестройку в Соединенных Штатах. Он пытается поставить Федеральную резервную систему под контроль исполнительной власти и устроить девальвацию доллара для того, чтобы повысить конкурентоспособность экономики и американских товаров в рамках экспорта вовне. Я думаю, что если такая девальвация доллара случится, то это только ускорит процессы этой самой дедолларизации», – подчеркнул Дудаков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран, входящих в БРИКС, взять на себя обязательство не создавать новую валюту, или они столкнутся с введением 100-процентных пошлин.

    «Мыслей о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим и наблюдаем, не должно быть. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что «эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема». «Продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой взаимных платежей, альтернативной SWIFT», – указал он в своем Telegram-канале.

    «При этом в торговле с третьими странами, к примеру, с теми же США, государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры», – подчеркнул сенатор.

    Ранее ВЗГЛЯД просчитывал три сценария торговой войны Трампа с Китаем.

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    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

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    1 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве, использовав гиперзвуковую ракету «Палестина-2».

    Как передает ТАСС, хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» осуществили атаку на Израиль, выпустив «гиперзвуковую ракету» по району Яффо в Тель-Авиве. Это заявление сделал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    В своем выступлении на телеканале Al Masirah, принадлежащем хуситам, Сариа заявил: «Ракетные войска провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"». Ранее хуситы неоднократно угрожали Израилю ракетными ударами, и эта атака стала первым подтвержденным случаем использования «гиперзвуковой ракеты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» из Йемена осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников.

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    2 декабря 2024, 10:50 • Новости дня
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские повстанцы (так в США называют боевиков и террористов исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*») воспользовались ослаблением поддержки режима Башара Асада со стороны его союзников, таких как Россия, Иран и «Хезболла», чтобы провести внезапное наступление и захватить почти весь город Алеппо за считанные дни, пишет New York Times.

    Сирийские повстанцы достигли значительных успехов в борьбе с правительственными силами на фоне ослабления поддержки со стороны ключевых союзников Башара Асада – России, Ирана и «Хезболлы», пишет The New York Times. Это создало благоприятные условия для наступательной операции, позволившей захватить значительные территории, включая почти весь город Алеппо, один из крупнейших в Сирии. Отметим, что «сирийскими повстанцами» американское СМИ называет боевиков исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»).

    Аналитики NYT отмечают, что ослабление коалиции Асада обусловлено многими факторами. В частности, Иран столкнулся с усилением ударов со стороны Израиля и внутренним экономическим кризисом, «Хезболла» была ослаблена конфликтом с Израилем, а Россия сосредоточила свои силы на военных действиях на Украине. Наряду с этими изменениями, Турция, поддерживающая ряд повстанческих группировок, возможно, пересмотрела свою позицию в отношении сирийского правительства отмечает газета.

    На фоне этих изменений исламисты, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам*», тщательно подготовились к наступлению, оценивая международные и внутренние условия. Их действия были также обусловлены опасениями, что «Хезболла» может вернуть свои силы на сирийский фронт после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Сирийское правительство, уверенное в стабильности позиций, ослабило собственные линии фронта, чем и воспользовались боевики. Экономические неудачи и продолжающийся принудительный призыв в армию снизили поддержку режима, что также способствовало успеху противников Асада.

    Ситуация в регионе остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, включая международные отношения и внутренние политические изменения, заключает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо после атаки террористов, однако российская авиация помогает в отражении нападения и подготовке к контрудару.

    Между тем сирийские правительственные войска закрепляются в Хаме, что важно для контроля коммуникационной линии между Дамаском и Латакией, ранее сирийские силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама.

    Накануне сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ.

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    1 декабря 2024, 21:49 • Новости дня
    Хуситы атаковали эсминец США в Аравийском море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские мятежники-хуситы осуществили атаку на эсминец США и суда снабжения в Аравийском море, применив 16 ракет и беспилотник.

    Как передает ТАСС, йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали военное судно США и три судна снабжения в Аравийском море. Атака была проведена с применением не менее 16 ракет и беспилотников. Об этом заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Сариа сообщил в эфире контролируемого хуситами телеканала Al Masirah, что вооруженные силы, сформированные мятежниками, нанесли удары по американскому эсминцу и трем кораблям снабжения армии США. Он отметил, что операция проводилась с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе.

    Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили атаку на два американских эсминца, проходивших через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, но корабли избежали повреждений.

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    2 декабря 2024, 05:37 • Новости дня
    Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием из-за помилования Хантера
    Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием из-за помилования Хантера
    @ Al Drago/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера, назвав это вопиющим нарушением правосудия.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил возмущение решением президента Джо Байдена о помиловании его сына Хантера, сообщает ТАСС. Трамп назвал это вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

    Республиканец задался вопросом, включают ли в это помилование также и «заложников» 6 января – участников штурма Капитолия в 2021 году, которые, по его мнению, подверглись несправедливому судебному преследованию.

    Трамп и его сторонники считают, что многие из задержанных после штурма Капитолия рассматриваются как политические заключенные. Он подчеркнул, что эти люди находятся в заключении уже несколько лет без должной правовой защиты.

    Напомним, ранее действующий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по делам о хранении оружия и неуплате налогов. После этого Байден-младший выразил намерение посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями.

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    1 декабря 2024, 22:05 • Новости дня
    Правительственные войска и ВКС России уничтожили 320 боевиков в Сирии

    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская армия и ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, в результате чего уничтожено более 320 боевиков и 63 единицы техники, включая автомобили и бронемашины.

    Как отметил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, продолжается совместная операция сирийской армии и Воздушно-космических сил России против террористических группировок в Идлибе, Хаме и Алеппо, передает ТАСС.

    По его словам, за прошедшие сутки были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и их вооружений, включая склады боеприпасов, позиции реактивных систем залпового огня и артиллерии.

    В результате интенсивных боевых действий уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники.

    До этого сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.

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    30 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Террористы захватили 40% западных районов Алеппо

    СМИ сообщили о захвате террористами 40% западных районов Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе.

    Как сообщает телеканал Al Mayadeen, террористические группировки, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», заявляют, что установили контроль над более чем 40% западных районов Алеппо в ночь на субботу. Эта информация появилась в Telegram-канале Al Mayadeen, который ссылается на собственного корреспондента.

    Ранее газета «Аль-Ватан» опубликовала видео с сирийским военным, который подтвердил, что армия Сирии сохраняет присутствие в западных кварталах города. Однако он также отметил, что в некоторые кварталы проникли группы террористов. Сообщения об отступлении сирийской армии и проникновении террористов в Алеппо также появились в социальных сетях.

    Министерство обороны Сирии ранее заявило о столкновениях с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации. В результате ответных действий сирийской армии террористические группировки понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб были задействованы боевики иностранных государств. ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков, включая членов группировки «Джебхат ан-Нусра*». Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

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    1 декабря 2024, 04:21 • Новости дня
    Трамп сменил главу ФБР

    Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР вместо Кристофера Рея

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кэша Патела на пост главы ФБР, отметив его заслуги в борьбе с коррупцией и защитой американских интересов.

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований, передает ТАСС. Трамп заявил, что Пател является выдающимся юристом и следователем, который активно боролся за идею «Америка прежде всего». Президент добавил, что Пател сыграл ключевую роль в разоблачении российского вмешательства в выборы 2016 года.

    Кэш Пател ранее работал в Пентагоне и зарекомендовал себя как борец с коррупцией и защитник правосудия. Трамп выразил уверенность, что под руководством Патела ФБР успешно справится с эпидемией преступности, ликвидирует преступные группировки мигрантов и остановит наркотрафик через границу США.

    Пател сменит на посту Кристофера Рея, который был назначен в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа. Хотя срок полномочий главы ФБР составляет десять лет, Associated Press отмечает, что отставка Рея может стать неожиданной. Трамп неоднократно критиковал ФБР за политизацию расследований и недостаточную эффективность работы службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вивек Рамасвами, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), сообщил, что намерен закрыть Федеральное бюро расследований и уволить 1,5 млн сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов. Куратором всех американских разведслужб, по его задумке, должна стать политик и журналист Тулси Габбард, известная своими резкими высказываниями в адрес киевского режима и Владимира Зеленского. Потенциальные главы Минюста и аппарата Белого дома из команды Трампа Пэм Бонди и Сьюзан Уайлс стали объектами угроз, включая угрозы безопасности и случаи так называемого сваттинга.

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    1 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    США отвергли обвинения в поддержке террористов в Сирии

    Белый дом опроверг участие США в атаке «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом заявил, что США не причастны к атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, подчеркивая необходимость деэскалации и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

    Американская администрация отрицает участие США в атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, сообщает ТАСС. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что США следят за ситуацией в Сирии и поддерживают связь с региональными столицами. Он подчеркнул, что отказ сирийского правительства участвовать в политическом процессе и его зависимость от России и Ирана способствовали возникновению текущего кризиса.

    В заявлении отмечено, что США не имеют никакого отношения к наступлению, проводимому «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтон вместе с союзниками настаивает на деэскалации и защите мирного населения, призывая к политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. США также продолжают защищать свои военные позиции в Сирии, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства».

    Ранее, 28 ноября, сирийское командование сообщило о масштабной атаке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на севере страны. Террористы атаковали сирийские населенные пункты и военные объекты. Президент Сирии Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ выразил уверенность в победе над террористами при поддержке союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов от западных стран и Израиля. Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

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    30 ноября 2024, 21:47 • Новости дня
    Глава иранских военных советников в Сирии погиб в результате атаки боевиков

    Командующий КСИР обвинил Израиль в гибели главы иранских военных в Сирии Пурхашеми

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков.

    Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми, сообщает ТАСС. Пурхашеми, также известный как Хадж Хашем, погиб в результате атаки террористов на севере Сирии.

    Салами возложил ответственность за инцидент на Израиль. Он отметил, что «жестокий сионистский режим» потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления. По его словам, террористы-такфиристы, находящиеся под контролем Израиля, совершили жестокие атаки на Сирию.

    Атака, в результате которой погиб генерал Пурхашеми, была одной из очередных акций боевиков в регионе, что, по мнению иранской стороны, связано с недавними событиями в Газе и Южном Ливане.

    Несмотря на трагическую потерю, иранские военные продолжат свою миссию в Сирии, уверены в КСИР.

    Ранее  заместитель командующего КСИР Мохаммад Реза Нагди призвал провести новую операцию против Израиля в ответ на недавний израильский удар по Ирану.

    Между тем командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Исмаил Каани появился на публике во время церемонии возвращения тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в Иран, тем самым опровергнув слухи о своей гибели.

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    30 ноября 2024, 18:26 • Новости дня
    Британский политик назвал конфликт на Украине сложной задачей для Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью, заявил британский политик лорд Майкл Эшкрофт.

    В статье для Express лорд Майкл Эшкрофт отметил, что конфликт на Украине может стать для Дональда Трампа Гордиевым узлом (выражение, означающее сложную или даже неразрешимую проблему), когда тот вступит в должность президента США, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что задача достижения мира на Украине гораздо сложнее, чем может казаться Трампу, и требует не временного прекращения огня, а долгосрочной договоренности, отвечающей интересам всех сторон.

    «Может быть, в глубине души он думает, что такая сделка может принести ему Нобелевскую премию мира, сопоставимую с достижением Барака Обамы, но более реальным, заслуживающим награды?» – пишет Эшкрофт.

    Политик также отметил, что Трамп, не славящийся терпением, может попытаться решить проблему Украины нестандартными методами, сравнив его с Александром Македонским, который разрубил Гордиев узел мечом.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Издание Washington Post писало, что генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

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    30 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки

    В Сирии совместные удары армии и ВКС России привели к гибели 300 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

    Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил нанесла ракетные удары по боевикам, сообщает ТАСС. В результате за сутки было уничтожено более 300 террористов. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк подтвердил эту информацию на брифинге.

    Он отметил, что сирийская армия успешно отражает атаки террористов благодаря содействию ВКС России. «Сирийская Арабская Армия отражает атаки террористов при содействии ВКС России. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», – заявил Игнасюк.

    Замруководителя ЦПВС также подчеркнул, что операция по отражению экстремистской агрессии продолжается. В последние недели активность вооруженных группировок значительно возросла, что потребовало активизации сил сирийской армии и российской поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, а ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, ликвидировав более 200 членов группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб. В нападении террористических формирований в этих регионах задействованы боевики иностранных государств, как заявило Минобороны Сирии.

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    1 декабря 2024, 05:20 • Новости дня
    Адвокаты Хантера Байдена опасаются мести Трампа

    Адвокаты заявили о реальной угрозе для Хантера Байдена из-за победы Трампа на выборах

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты Хантера Байдена считают, что победа Дональда Трампа на выборах представляет угрозу для их подзащитного, учитывая возможное давление на спецпрокурора.

    Как передает The Washington Post, адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, выразили опасения, что победа республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах может создать угрозу для их подзащитного. Они считают, что Трамп может включить Хантера в список своих врагов и усилить давление на следствие против него.

    Согласно докладу адвокатов, если сотрудники аппарата спецпрокурора Дэвида Уайсса не займут более жесткую позицию против Хантера Байдена, Трамп может предпринять ответные действия. Время до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, ограничено, и защитники Хантера надеются на помилование от Байдена, хотя сам президент ранее заявлял, что не намерен помиловать своего сына.

    Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия. В декабре 2023 года он признал вину по налоговым обвинениям, что может повлечь до 17 лет лишения свободы. В июне 2024 года его признали виновным в нарушениях при хранении оружия, за что ему грозит до 25 лет заключения. Вынесение приговоров по этим делам ожидается в декабре этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США перенес дату оглашения приговора Хантеру Байдену по делу о незаконном владении оружием на 12 декабря, тогда как изначально планировалось вынести его 4 декабря. Экс-адвокат Дональда Трампа Джо Такопина подчеркнул, что президент США Джо Байден не влиял на расследование в отношении его сына Хантера, и тот был привлечен к ответственности без поблажек. Выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке, экс-президент США сделал интригующее заявление, обратившись к спикеру палаты представителей Майку Джонсону и пообещав раскрыть «маленький секрет», который может помочь в управлении страной.

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    30 ноября 2024, 00:39 • Новости дня
    Маск отметил День благодарения в имении Трампа в компании Сталоне

    Илон Маск отпраздновал День благодарения с Трампом и Сталоне в Мар-а-Лаго

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер Илон Маск провел День благодарения в имении Дональда Трампа на Флориде, где его компанию составили избранный президент США и актер Сильвестер Сталоне.

    Как пишет РИА «Новости», американский миллиардер Илон Маск отметил День благодарения в имении Дональда Трампа, расположенном во Флориде. Видеозапись, подтверждающая это событие, была опубликована в его социальной сети. На записи Маск находится в компании избранного президента США Дональда Трампа и известного актера Сильвестера Сталоне.

    На другом видео Маск за столом с Трампом, его сыном Бэрроном и супругой Меланьей, а также другими гостями. Маск прокомментировал публикацию, вызвавшую резонанс, отметив, что он действительно присутствовал на мероприятии.

    Ранее СМИ США сообщали, что Трамп шутил о том, что не может «отделаться» от Маска, так как миллиардеру очень нравится его резиденция Мар-а-Лаго. Также источники отмечали, что окружение Трампа выражало недовольство из-за поведения Маска, который якобы вел себя как сопрезидент.

    Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, и 17 декабря коллегия выборщиков должна будет утвердить результаты голосования, а 6 января новый состав конгресса США утвердит окончательные итоги выборов. Инаугурация планируется на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и Илон Маск присутствовали на запуске ракеты Starship 20 ноября. При этом Маск вновь стал богатейшим человеком на планете с состоянием в 347,8 млрд долларов, превысив предыдущее достижение 2021 года в 340,4 млрд долларов.

    В то же время Маск недавно предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

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