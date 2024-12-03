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    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    3 декабря 2024, 01:15 • Новости дня

    NYT: Израиль создает буферную зону в секторе Газа

    Израильские войска сносят гражданские здания и укрепляют позиции в Газе

    NYT: Израиль создает буферную зону в секторе Газа
    @ Imago/ Saed Abu Nabhan/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные активно расширяют сеть военных баз в центральной части сектора Газа, расчищая территорию для создания буферной зоны, сообщила The New York Times.

    По информации издания, израильские военные за последние месяцы расширили свое присутствие в центральной части сектора Газа. Основной целью этого расширения является создание буферной зоны, что подтверждается активным сносом более 600 зданий вдоль коридора Нецарим, передает РИА «Новости».

    Как отметили обозреватели, основная цель израильской армии заключается в установлении долгосрочного контроля над этой территорией. В дополнение к сносу зданий, командование ЦАХАЛ в разы увеличило количество аванпостов с вышками связи и оборонительными укреплениями, говорится в статье.

    Анализ спутниковых снимков, проведенный изданием, показывает наличие как минимум 19 крупных военных баз и десятков мелких в данном районе. Эти действия свидетельствуют о долгосрочных планах укрепления израильского присутствия в секторе Газа и создании стратегически важной буферной зоны, заключили эксперты.

    Напомним, ранее Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего президентского срока. После этого премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила приказ начать полномасштабную войну в Ливане в случае нарушения режима прекращения огня. Накануне сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболла» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов.

    1 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве, использовав гиперзвуковую ракету «Палестина-2».

    Как передает ТАСС, хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» осуществили атаку на Израиль, выпустив «гиперзвуковую ракету» по району Яффо в Тель-Авиве. Это заявление сделал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    В своем выступлении на телеканале Al Masirah, принадлежащем хуситам, Сариа заявил: «Ракетные войска провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"». Ранее хуситы неоднократно угрожали Израилю ракетными ударами, и эта атака стала первым подтвержденным случаем использования «гиперзвуковой ракеты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» из Йемена осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников.

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    2 декабря 2024, 10:50 • Новости дня
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские повстанцы (так в США называют боевиков и террористов исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*») воспользовались ослаблением поддержки режима Башара Асада со стороны его союзников, таких как Россия, Иран и «Хезболла», чтобы провести внезапное наступление и захватить почти весь город Алеппо за считанные дни, пишет New York Times.

    Сирийские повстанцы достигли значительных успехов в борьбе с правительственными силами на фоне ослабления поддержки со стороны ключевых союзников Башара Асада – России, Ирана и «Хезболлы», пишет The New York Times. Это создало благоприятные условия для наступательной операции, позволившей захватить значительные территории, включая почти весь город Алеппо, один из крупнейших в Сирии. Отметим, что «сирийскими повстанцами» американское СМИ называет боевиков исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»).

    Аналитики NYT отмечают, что ослабление коалиции Асада обусловлено многими факторами. В частности, Иран столкнулся с усилением ударов со стороны Израиля и внутренним экономическим кризисом, «Хезболла» была ослаблена конфликтом с Израилем, а Россия сосредоточила свои силы на военных действиях на Украине. Наряду с этими изменениями, Турция, поддерживающая ряд повстанческих группировок, возможно, пересмотрела свою позицию в отношении сирийского правительства отмечает газета.

    На фоне этих изменений исламисты, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам*», тщательно подготовились к наступлению, оценивая международные и внутренние условия. Их действия были также обусловлены опасениями, что «Хезболла» может вернуть свои силы на сирийский фронт после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Сирийское правительство, уверенное в стабильности позиций, ослабило собственные линии фронта, чем и воспользовались боевики. Экономические неудачи и продолжающийся принудительный призыв в армию снизили поддержку режима, что также способствовало успеху противников Асада.

    Ситуация в регионе остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, включая международные отношения и внутренние политические изменения, заключает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо после атаки террористов, однако российская авиация помогает в отражении нападения и подготовке к контрудару.

    Между тем сирийские правительственные войска закрепляются в Хаме, что важно для контроля коммуникационной линии между Дамаском и Латакией, ранее сирийские силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама.

    Накануне сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ.

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    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

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    1 декабря 2024, 21:49 • Новости дня
    Хуситы атаковали эсминец США в Аравийском море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские мятежники-хуситы осуществили атаку на эсминец США и суда снабжения в Аравийском море, применив 16 ракет и беспилотник.

    Как передает ТАСС, йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали военное судно США и три судна снабжения в Аравийском море. Атака была проведена с применением не менее 16 ракет и беспилотников. Об этом заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Сариа сообщил в эфире контролируемого хуситами телеканала Al Masirah, что вооруженные силы, сформированные мятежниками, нанесли удары по американскому эсминцу и трем кораблям снабжения армии США. Он отметил, что операция проводилась с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе.

    Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили атаку на два американских эсминца, проходивших через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, но корабли избежали повреждений.

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    1 декабря 2024, 22:05 • Новости дня
    Правительственные войска и ВКС России уничтожили 320 боевиков в Сирии

    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская армия и ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, в результате чего уничтожено более 320 боевиков и 63 единицы техники, включая автомобили и бронемашины.

    Как отметил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, продолжается совместная операция сирийской армии и Воздушно-космических сил России против террористических группировок в Идлибе, Хаме и Алеппо, передает ТАСС.

    По его словам, за прошедшие сутки были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и их вооружений, включая склады боеприпасов, позиции реактивных систем залпового огня и артиллерии.

    В результате интенсивных боевых действий уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники.

    До этого сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.

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    2 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пригрозил суровыми наказаниями за удержание заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность президента США в январе 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в социальной сети, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если заложники не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    В частности, Трамп заявил: «Все говорят о заложниках, которых так жестоко, бесчеловечно удерживают против воли всего мира на Ближнем Востоке – но это только разговоры и никакого действия! Пусть эта правда станет предостережением: если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену, и виновные в этих преступлениях против человечности будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов».

    До этого Трамп неоднократно подчеркивал свою готовность применять жесткие меры против тех, кто угрожает безопасности Израиля и интересам США на Ближнем Востоке. В частности, он говорил о необходимости усиления давления на террористические группы и государства, поддерживающие экстремистов.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, и погибли около 1,2 тыс. человек.

    Накануне палестинское движение ХАМАС заявило о применении Израилем запрещенного оружия в секторе Газа и потребовало создания международного комитета для расследования этого вопроса.

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    30 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Террористы захватили 40% западных районов Алеппо

    СМИ сообщили о захвате террористами 40% западных районов Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе.

    Как сообщает телеканал Al Mayadeen, террористические группировки, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», заявляют, что установили контроль над более чем 40% западных районов Алеппо в ночь на субботу. Эта информация появилась в Telegram-канале Al Mayadeen, который ссылается на собственного корреспондента.

    Ранее газета «Аль-Ватан» опубликовала видео с сирийским военным, который подтвердил, что армия Сирии сохраняет присутствие в западных кварталах города. Однако он также отметил, что в некоторые кварталы проникли группы террористов. Сообщения об отступлении сирийской армии и проникновении террористов в Алеппо также появились в социальных сетях.

    Министерство обороны Сирии ранее заявило о столкновениях с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации. В результате ответных действий сирийской армии террористические группировки понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб были задействованы боевики иностранных государств. ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков, включая членов группировки «Джебхат ан-Нусра*». Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

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    1 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    США отвергли обвинения в поддержке террористов в Сирии

    Белый дом опроверг участие США в атаке «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом заявил, что США не причастны к атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, подчеркивая необходимость деэскалации и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

    Американская администрация отрицает участие США в атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, сообщает ТАСС. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что США следят за ситуацией в Сирии и поддерживают связь с региональными столицами. Он подчеркнул, что отказ сирийского правительства участвовать в политическом процессе и его зависимость от России и Ирана способствовали возникновению текущего кризиса.

    В заявлении отмечено, что США не имеют никакого отношения к наступлению, проводимому «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтон вместе с союзниками настаивает на деэскалации и защите мирного населения, призывая к политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. США также продолжают защищать свои военные позиции в Сирии, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства».

    Ранее, 28 ноября, сирийское командование сообщило о масштабной атаке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на севере страны. Террористы атаковали сирийские населенные пункты и военные объекты. Президент Сирии Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ выразил уверенность в победе над террористами при поддержке союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов от западных стран и Израиля. Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

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    30 ноября 2024, 21:47 • Новости дня
    Глава иранских военных советников в Сирии погиб в результате атаки боевиков

    Командующий КСИР обвинил Израиль в гибели главы иранских военных в Сирии Пурхашеми

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков.

    Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми, сообщает ТАСС. Пурхашеми, также известный как Хадж Хашем, погиб в результате атаки террористов на севере Сирии.

    Салами возложил ответственность за инцидент на Израиль. Он отметил, что «жестокий сионистский режим» потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления. По его словам, террористы-такфиристы, находящиеся под контролем Израиля, совершили жестокие атаки на Сирию.

    Атака, в результате которой погиб генерал Пурхашеми, была одной из очередных акций боевиков в регионе, что, по мнению иранской стороны, связано с недавними событиями в Газе и Южном Ливане.

    Несмотря на трагическую потерю, иранские военные продолжат свою миссию в Сирии, уверены в КСИР.

    Ранее  заместитель командующего КСИР Мохаммад Реза Нагди призвал провести новую операцию против Израиля в ответ на недавний израильский удар по Ирану.

    Между тем командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Исмаил Каани появился на публике во время церемонии возвращения тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в Иран, тем самым опровергнув слухи о своей гибели.

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    30 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки

    В Сирии совместные удары армии и ВКС России привели к гибели 300 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

    Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил нанесла ракетные удары по боевикам, сообщает ТАСС. В результате за сутки было уничтожено более 300 террористов. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк подтвердил эту информацию на брифинге.

    Он отметил, что сирийская армия успешно отражает атаки террористов благодаря содействию ВКС России. «Сирийская Арабская Армия отражает атаки террористов при содействии ВКС России. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», – заявил Игнасюк.

    Замруководителя ЦПВС также подчеркнул, что операция по отражению экстремистской агрессии продолжается. В последние недели активность вооруженных группировок значительно возросла, что потребовало активизации сил сирийской армии и российской поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, а ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, ликвидировав более 200 членов группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб. В нападении террористических формирований в этих регионах задействованы боевики иностранных государств, как заявило Минобороны Сирии.

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    1 декабря 2024, 03:39 • Новости дня
    Венесуэла призвала Запад прекратить поддержку терроризма в Сирии

    Венесуэла потребовала от Запада и Израиля прекратить поддержку террористов в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», от западных стран и Израиля, заявив об угрозе миру в регионе.

    Венесуэла выступила с резкой критикой военных действий против Сирии, передает ТАСС. Министерство иностранных дел Боливарианской Республики опубликовало коммюнике, в котором выразило осуждение действиям террористов, возглавляемых группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенной в России. Эти действия наносят значительный ущерб гражданскому населению и ухудшают гуманитарную ситуацию в Алеппо.

    В коммюнике Венесуэла выразила солидарность с Сирией и ее президентом Башаром Асадом, поддерживая усилия сирийской армии по восстановлению мира. «Сирийская армия гарантирует суверенитет и независимость братской страны», – говорится в заявлении.

    Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы призвало международное сообщество осудить продолжающийся терроризм в Сирии и потребовало немедленного прекращения поддержки террористов со стороны западных стран и Израиля. Это, по мнению Каракаса, дестабилизирует Ближний Восток и угрожает региональному и глобальному миру.

    Ранее 28 ноября сирийские военные сообщали, что террористы «Джебхат ан-Нусра» совершили масштабную атаку на севере Сирии, пытаясь наступать на населенные пункты и военные объекты страны. Президент Башар Асад в разговоре с лидером ОАЭ выразил уверенность в способности Сирии победить террористов при помощи союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления. Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков.

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    30 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Минобороны Сирии опровергло отход войск из Хамы

    Министерство обороны Сирии опровергло сообщения об отходе войск из провинции Хама

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийское министерство обороны опровергает слухи об отходе армии из провинции Хама, подтверждая, что войска остаются на своих позициях на севере и востоке региона и готовы к отражению возможных атак.

    Министерство обороны Сирии опровергло информацию о якобы отходе сирийской армии из провинции Хама, сообщает РИА «Новости». По заявлению ведомства, войска продолжают занимать позиции на севере и востоке провинции, и данные о их отступлении, распространяемые террористическими группировками, не соответствуют действительности.

    В заявлении сирийского Минобороны подчеркивается, что войска страны остаются в полной боевой готовности для отражения любых возможных атак со стороны террористов. По их словам, сообщения о перемещении войск являются частью информационной войны, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

    Министерство также заверило, что их войска продолжают оказывать поддержку населению и активно работают над восстановлением инфраструктуры в освобожденных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов, и военные готовятся к контрудару с поддержкой российской авиации.

    Вечером в субботу в сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    Ранее сообщалось, что десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб, по данным Минобороны Сирии.

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    30 ноября 2024, 21:32 • Новости дня
    Al Aqsa: Израильский удар по дому в Газе привел к гибели более 40 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате израильского авиаудара по дому в северной части сектора Газа погибли по меньшей мере 40 человек, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.

    По данным телеканала, удар пришелся на район Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия, где находился дом семьи аль-Аарадж, передает РИА «Новости».

    Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что в результате израильского удара на юге сектора Газа в районе Кизан-ан-Наджар при получении муки погибли десять человек. До этого сообщалось о 57 погибших и более 100 раненых при ударе Израиля по северу Газы.

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    30 ноября 2024, 06:03 • Новости дня
    Число жертв обрушения дома в Газе достигло семи человек

    В Газе обрушился жилой дом, семь человек погибли, шесть пропали без вести

    Tекст: Денис Тельманов

    Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.

    Число жертв обрушения жилого дома в городе Газа возросло до семи человек, сообщает телеканал Al Mayadeen. Трагедия произошла в районе Аль-Рималь, расположенном в центре Газы. По информации ливанского телеканала, шесть человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о четырех погибших в результате рейда израильских военных, которые, взорвав здание, спровоцировали его обрушение.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Эти действия сопровождались убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе, направленную на уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС заявило о гибели израильской заложницы в результате атак на северные районы сектора Газа. Сообщалось, что не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди которых были жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

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    1 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о соблюдении перемирия с Ливаном

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном и готова немедленно реагировать на любые нарушения, особенно со стороны движения «Хезболла».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что в случае любых нарушений, особенно со стороны движения «Хезболла», Армия обороны Израиля реагирует решительно и незамедлительно.

    Эта позиция была озвучена премьером на встрече с военными, где он заявил: «Мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля». Нетаньяху добавил, что такая политика будет поддерживаться и в будущем, чтобы гарантировать защиту страны от любых угроз.

    Ранее израильская армия запретила жителям более 60 деревень на юге Ливана возвращаться домой из-за опасности в приграничной зоне.


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    30 ноября 2024, 08:25 • Новости дня
    Израиль запретил жителям 60 ливанских деревень возвращаться в приграничную зону

    Tекст: Александра Юдина

    Израильская армия запретила жителям более 60 деревень на юге Ливана возвращаться домой из-за опасности в приграничной зоне, сообщает официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри.

    По его словам, Армия обороны Израиля запретила жителям более 60 деревень на юге Ливана возвращаться в свои дома, этот запрет связан с безопасностью гражданских лиц в приграничной зоне, передает ТАСС.

    Кроме того, израильская армия опубликовала подробный список деревень, которым запрещено возвращение жителей.

    Утром в субботу более 130 тыс. человек из северной Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся военных действий, сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам.

    Напомним, в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли не менее 13 палестинцев, среди которых жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат. Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.

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