NYT: Израиль создает буферную зону в секторе Газа

Израильские войска сносят гражданские здания и укрепляют позиции в Газе

Tекст: Максим Попов

По информации издания, израильские военные за последние месяцы расширили свое присутствие в центральной части сектора Газа. Основной целью этого расширения является создание буферной зоны, что подтверждается активным сносом более 600 зданий вдоль коридора Нецарим, передает РИА «Новости».

Как отметили обозреватели, основная цель израильской армии заключается в установлении долгосрочного контроля над этой территорией. В дополнение к сносу зданий, командование ЦАХАЛ в разы увеличило количество аванпостов с вышками связи и оборонительными укреплениями, говорится в статье.

Анализ спутниковых снимков, проведенный изданием, показывает наличие как минимум 19 крупных военных баз и десятков мелких в данном районе. Эти действия свидетельствуют о долгосрочных планах укрепления израильского присутствия в секторе Газа и создании стратегически важной буферной зоны, заключили эксперты.

Напомним, ранее Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего президентского срока. После этого премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила приказ начать полномасштабную войну в Ливане в случае нарушения режима прекращения огня. Накануне сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболла» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов.