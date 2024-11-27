Байден призвал к прекращению боевых действий в Газе и миру на Ближнем Востоке

Washington Post: Байден воспользовался перемирием Израиля с «Хезболлой» для продвижения мира на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Президент США Джо Байден пытается использовать объявление о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» для продвижения более широкого мирного соглашения на Ближнем Востоке. Однако прекращение огня в Газе пока остается недостижимым, пишет Washington Post.

Байден также обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока.

Неясно, насколько администрация Байдена координирует свои действия с переходной командой избранного президента Дональда Трампа, которому, вероятно, предстоит контролировать такое соглашение из-за гарантий безопасности США для Саудовской Аравии, отмечает издание. Трамп в свое время стремился к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Байден рассчитывает, что нынешняя политическая и геополитическая обстановка способствует достижению этой цели.

Трамп уже выразил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху желание завершить конфликты до вступления в должность. Он начал формировать свою администрацию, включающую известных сторонников Израиля, таких как Элиз Стефаник и Майк Хакаби. Старший представитель администрации Байдена подчеркнул, что основные договоренности были достигнуты еще до выборов, и для команды Трампа уже были проведены брифинги.

Соглашение между Израилем и «Хезболлой» считается важным достижением Байдена перед его уходом с поста.

Напряженность между сторонами началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к эскалации конфликта в Южном Ливане и гибели более 3,7 тыс. человек. В результате ракетных обстрелов «Хезболлы» Израиль эвакуировал около 67,5 тыс. человек с севера страны.

По соглашению, ливанская армия возьмет на себя контроль над южной границей страны, а Израиль отведет свои силы в течение 60 дней. США и Франция будут следить за реализацией этого соглашения. Израиль предупредил, что в случае нарушения перемирия нанесет удары по Ливану. Однако сохраняется угроза новой эскалации, так как газовский кризис пока остается нерешенным.

Война в Газе, по данным, привела к гибели около 45 тыс. палестинцев, что стало одним из крупнейших кризисов внешней политики Байдена. Несмотря на давление мирового сообщества, Байден не стал использовать свою основную рычаг для давления на Израиль – приостановку военной помощи. Оппоненты упрекают Байдена за недостаточные усилия по прекращению боевых действий и улучшению гуманитарной ситуации в Газе.

Накануне президент США Джо Байден резко высказался в адрес журналистки, когда его спросили о различиях текущей ситуации с Израилем и Ливаном от предыдущих.

Израиль принял предложенный Соединенными Штатами план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра.

Между тем власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство возможным перемирием с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений.