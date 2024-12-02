Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия нанесла удары по «Хезболла» в ответ на обстрел горы Дов

Tекст: Максим Попов

Как отметила пресс-служба ЦАХАЛ, ВВС Израиля осуществили массированные авиаудары по военным объектам, связанным с движением «Хезболла» на территории Ливана. Удары стали ответом на ракетный обстрел, совершенный из района Бергоз на юге Ливана в направлении горы Дов, передает ТАСС.

В официальном заявлении сказано: «ВВС Израиля нанесли удары по террористам „Хезболлах“, десяткам пусковых установок и террористической инфраструктуре по всему Ливану. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке „Хезболлах“ в районе Бергоз на юге Ливана вскоре после запуска из нее двух ракет в сторону горы Дов».

Израильская армия подчеркнула, что авиаудары были направлены на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны «Хезболла» и обеспечения безопасности на границе. Поддержку в операции осуществляли силы ПВО, которые следили за развитием ситуации и готовы были к дальнейшим действиям в случае необходимости.

Как сообщил телеканал Al Jadeed, в результате ракетных ударов израильских ВВС в поселке Харис на юге Ливана было разрушено два дома и погибли по меньшей мере девять человек.



Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока. После этого премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила приказ начать полномасштабную войну в Ливане в случае нарушения режима прекращения огня.