Нетаньяху заявил о соблюдении перемирия с Ливаном

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что в случае любых нарушений, особенно со стороны движения «Хезболлах», Армия обороны Израиля реагирует решительно и незамедлительно.

Эта позиция была озвучена премьером на встрече с военными, где он заявил: «Мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля». Нетаньяху добавил, что такая политика будет поддерживаться и в будущем, чтобы гарантировать защиту страны от любых угроз.

Ранее израильская армия запретила жителям более 60 деревень на юге Ливана возвращаться домой из-за опасности в приграничной зоне.



