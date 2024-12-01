Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».10 комментариев
Нетаньяху заявил о соблюдении перемирия с Ливаном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном и готова немедленно реагировать на любые нарушения, особенно со стороны движения «Хезболлах».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что в случае любых нарушений, особенно со стороны движения «Хезболлах», Армия обороны Израиля реагирует решительно и незамедлительно.
Эта позиция была озвучена премьером на встрече с военными, где он заявил: «Мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля». Нетаньяху добавил, что такая политика будет поддерживаться и в будущем, чтобы гарантировать защиту страны от любых угроз.
Ранее израильская армия запретила жителям более 60 деревень на юге Ливана возвращаться домой из-за опасности в приграничной зоне.