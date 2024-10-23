Китай призвал БРИКС реформировать мировую финансовую систему

Tекст: Александра Юдина

По его словам, международная финансовая структура нуждается в реформах, чтобы лучше отражать изменения в экономической обстановке, передает ТАСС.

Китайский лидер также отметил, что страны БРИКС должны усилить взаимодействие в финансовой сфере и обеспечить глобальную безопасность на высоком уровне.

Кроме того, Си Цзиньпин указал на необходимость более активного участия стран БРИКС в укреплении своих позиций на финансовой арене, чтобы соответствовать вызовам мировой экономики и способствовать устойчивому развитию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил обсудить создание единой финансовой системы для стран БРИКС, а не замену национальных валют.