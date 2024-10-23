Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».0 комментариев
Китай призвал БРИКС реформировать мировую финансовую систему
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры.
По его словам, международная финансовая структура нуждается в реформах, чтобы лучше отражать изменения в экономической обстановке, передает ТАСС.
Китайский лидер также отметил, что страны БРИКС должны усилить взаимодействие в финансовой сфере и обеспечить глобальную безопасность на высоком уровне.
Кроме того, Си Цзиньпин указал на необходимость более активного участия стран БРИКС в укреплении своих позиций на финансовой арене, чтобы соответствовать вызовам мировой экономики и способствовать устойчивому развитию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил обсудить создание единой финансовой системы для стран БРИКС, а не замену национальных валют.