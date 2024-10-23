Президент Бразилии призвал создать единую финансовую систему БРИКС

Tекст: Мария Иванова

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС сосредоточиться на создании единой финансовой системы вместо замены национальных валют, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании лидеров БРИКС в узком составе в Казани, он подчеркнул необходимость создания альтернативных денежных отношений между участниками. «Необходимо создать альтернативные денежные отношения между участниками. Мы не говорим о замене национальных валют, – сказал он. – Мы должны создать финансовую систему. Этот вопрос надо серьезно обсудить».

Президент Бразилии также выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся конфликтов на Украине и в Ближнем Востоке. По его словам, эти конфликты могут охватить весь мир, и поэтому необходимо работать над их урегулированием. Он призвал к совместным усилиям в этом направлении, подчеркнув важность международного сотрудничества для достижения мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китайско-бразильская инициатива по Украине была обсуждена на полях саммита БРИКС, где президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами Китая и Бразилии.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который выразил желание участвовать в саммите БРИКС с помощью видеосвязи.