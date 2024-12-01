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    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    13 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    1 декабря 2024, 11:26 • Новости дня

    Сирийская армия отразила атаку террористов в Хаме

    Сирийские военные уничтожили десятки боевиков в Хаме, укрепив оборону

    Сирийская армия отразила атаку террористов в Хаме
    @ Rami Alsayed/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.

    Террористическая активность на севере провинции Хама была успешно подавлена вооруженными силами Сирии. Как сообщает ТАСС, силы нацеленны на укрепление обороны и использование огневой мощи и техники, чтобы противостоять террористическим организациям. Военное командование Сирии заявило, что удалось не только предотвратить прорыв, но и уничтожить десятки боевиков.

    Сирийская армия смогла взять под контроль важные районы, такие как Калаат эль-Мадик и Маардас, где были уничтожены значительные силы террористов, в то время как оставшиеся боевики были вынуждены отступить.

    Радиостанция Sham FM сообщает, что после захвата контроля над Маардасом сирийские военные проводят операции по прочесыванию местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские ВВС успешно разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск, а также сирийская армия совместно с ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки в ходе операции.

    30 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    ВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению

    Минобороны Сирии: Российская и сирийская авиация нанесли удары по террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сообщило в субботу сирийское министерство обороны.

    Удары были сосредоточены на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения, передает РИА «Новости».

    «Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения», – заявило сирийское оборонное ведомство.

    Накануне сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Минобороны Сирии заявляло, что в нападении террористических формирований в этих провинциях задействованы боевики из иностранных государств.

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    29 ноября 2024, 19:02 • Новости дня
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    @ Omar Albam/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб, заявило турецкое информационное агентство Anadolu в пятницу вечером.

    Источники агентства рассказали, что группировки, выступающие против властей страны, смогли занять этот город. Также сообщается, что боевики прорвались в центр крупного города Алеппо с западной стороны, передает ТАСС.

    Отмечается, что под контролем боевиков на данный момент находится 400 квадратных километров территории, включая около 70 населенных пунктов.

    Ранее в пятницу сирийские войска ликвидировали сотни террористов в Алеппо и Идлибе. Сирийская авиация нанесла удары по позициям запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на западе Алеппо.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    28 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Сирийская армия уничтожила 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

    ЦПВС: Сирийская армия и ВКС России уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

    Tекст: Максим Попов

    В результате нападения боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб было уничтожено по меньшей мере 400 боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, запрещенная на территории России). Бои продолжаются при активной поддержке российской авиации.

    Как отметил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, боевики начали атаку на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. По его словам, сирийская армия ведет упорные бои с поддержкой ВКС России, передает ТАСС.

    Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нападавшие понесли значительные потери. «Уничтожено не менее 400 боевиков», – подчеркнул он на брифинге. Также была отмечена утрата боевиками значительных объемов техники.

    Также, по словам Игнасюка, в районе Идлиба зафиксировано 13 обстрелов позиций сирийских войск боевиками. Ситуация остается напряженной, однако продолжается активная операция по подавлению террористов.

    Напомним, утром 28 ноября сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо.

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    30 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. Багаи осудил нападение, отметив, что Иран примет все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности как на правовом, так и на международном уровнях.

    Напомним, десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в России) в провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось, что граждане России не пострадали в результате последних событий в Сирии.

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    29 ноября 2024, 11:37 • Новости дня
    Сирийские ВВС нанесли удары по террористам на западе Алеппо

    Сирийские ВВС атаковали позиции террористов в ответ на наступление из Идлиба

    Сирийские ВВС нанесли удары по террористам на западе Алеппо
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские ВВС совершили авиаудары по позициям террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусра» на западе Алеппо.

    Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на западе провинции Алеппо. Были уничтожены скопления живой силы, а также пункты управления и артиллерийские позиции боевиков, передает РИА «Новости».

    Атака была проведена в ответ на наступление террористов из Идлиба, начавшееся ранее.

    Ранее Министерство обороны Сирии заявляло о продолжающемся противостоянии с террористической группировкой.

    Напомним, сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» и освободила город Эль-Бакум, затем перекрыла международную трассу M-5.

    До этого сирийские боевики захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра.

    После этого правительственные войска при поддержке российской авиации уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе.

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    1 декабря 2024, 08:33 • Новости дня
    Сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск

    Сирийская авиация сорвала наступление боевиков, уничтожив колонну бронетехники

    Сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолеты сирийских ВВС разрушили наступление боевиков на трассе М-5, уничтожив их бронетехнику.

    ВВС Сирии нанесли серию ударов по колонне бронетехники боевиков, сорвав ее наступление на трассе М-5, соединяющей Алеппо и Дамаск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению, а также уничтожили более 200 боевиков в Сирии за сутки.

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    30 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Террористы захватили 40% западных районов Алеппо

    СМИ сообщили о захвате террористами 40% западных районов Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе.

    Как сообщает телеканал Al Mayadeen, террористические группировки, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», утверждают, что установили контроль над более чем 40% западных районов Алеппо в ночь на субботу. Эта информация появилась в Telegram-канале Al Mayadeen, который ссылается на собственного корреспондента.

    Ранее газета «Аль-Ватан» опубликовала видео с сирийским военным, который подтвердил, что армия Сирии сохраняет присутствие в западных кварталах города. Однако он также отметил, что в некоторые кварталы проникли группы террористов. Сообщения об отступлении сирийской армии и проникновении террористов в Алеппо также появились в социальных сетях.

    Министерство обороны Сирии ранее заявило о столкновениях с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации. В результате ответных действий сирийской армии террористические группировки понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб были задействованы боевики иностранных государств. ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков, включая членов группировки «Джебхат ан-Нусра*». Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

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    30 ноября 2024, 16:05 • Новости дня
    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик Модаббер связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский эксперт Рухолла Модаббер выразил мнение о том, что поставки Украиной вооружений способствовали активизации атак террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) на север Сирии.

    Модаббер указал на сотрудничество между Киевом и группировкой, которая атаковала север Сирии, добавив, что «инструкторы ВСУ обучали террористов применять современные беспилотники и запрещенные виды оружия», передает ТАСС. Это, по его мнению, является свидетельством координации действий Украины с НАТО и США.

    Аналитик отметил, что поддержка Украиной террористов, активно выступающих против Ирана, доказывает, что эти группировки действуют против иранских интересов совместно с НАТО и Израилем. В то же время, он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в борьбе с терроризмом в регионе. «Воздушно-космические силы РФ нанесли тяжелые удары по позициям террористов, уничтожив несколько командиров группировок на севере Сирии», – сообщил Модаббер.

    Модаббер также подчеркнул важность скорейшего подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией. Он отметил, что такое сотрудничество необходимо для усиления безопасности двух стран в свете недавних атак боевиков на север Сирии. Однако, по его словам, сроки визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания договора остаются неясными. Сторонники Запада в Иране оттягивают подписание, стремясь договориться с европейскими странами, противостоящими ирано-российскому сотрудничеству, заявил Модаббер.

    Напомним, террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе. Сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб.

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    29 ноября 2024, 03:17 • Новости дня
    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков «Джебхат ан-Нусра»

    Правительственные войска освободили Эль-Бакум от боевиков «Джебхат ан-Нусра» в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории России), освободив город Эль-Бакум, и перекрыла международную трассу M-5.

    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра», которые ранее захватили более двадцати населенных пунктов к северу и западу от Алеппо. В ходе операции правительственные силы освободили город Эль-Бакум, находящийся в стратегически важной зоне, передает ТАСС.

    Сообщается, что ранее в Алеппо были переброшены дополнительные войска из других областей Сирии. Это стало возможным после того, как правительство перекрыло движение по международной автотрассе M-5, соединяющей Дамаск и Алеппо. Данная мера была принята в связи с угрозой нападений со стороны боевиков, которые активно действуют в регионе.

    Накануне стало известно, что сирийские боевики захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра. После этого правительственные войска при поддержки российской авиации уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе.

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    29 ноября 2024, 19:41 • Новости дня
    ВС Сирии: В атаке террористов участвуют иностранные боевики

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб задействованы боевики иностранных государств, заявило Минобороны Сирии в пятницу.

    Главное командование ВС Сирии сообщило, что в провинциях Алеппо и Идлиб продолжаются бои с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра» (признано террористической и запрещено в России), передает ТАСС.

    Террористы используют тяжелое вооружение, включая беспилотники, в нападении участвуют иностранные наемники.

    Ранее сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» и освободила город Эль-Бакум. ВВС Сирии ударили по позициям террористов на западе Алеппо.

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    29 ноября 2024, 17:36 • Новости дня
    Сирийская армия ликвидировала сотни террористов в Алеппо и Идлибе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийские вооруженные силы ликвидировали сотни террористов в ходе отражения атак в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщило сирийское министерство обороны.

    Уничтожены десятки единиц бронетехники, транспортных средств и сбиты 17 беспилотников, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу сирийские ВВС совершили авиаудары по позициям террористов запрещенной в России террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» на западе Алеппо.

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    30 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки

    В Сирии совместные удары армии и ВКС России привели к гибели 300 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

    Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил нанесла ракетные удары по боевикам, сообщает ТАСС. В результате за сутки было уничтожено более 300 террористов. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк подтвердил эту информацию на брифинге.

    Он отметил, что сирийская армия успешно отражает атаки террористов благодаря содействию ВКС России. «Сирийская Арабская Армия отражает атаки террористов при содействии ВКС России. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», – заявил Игнасюк.

    Замруководителя ЦПВС также подчеркнул, что операция по отражению экстремистской агрессии продолжается. В последние недели активность вооруженных группировок значительно возросла, что потребовало активизации сил сирийской армии и российской поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, а ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, ликвидировав более 200 членов группировки «Джебхат ан-Нусра*» в провинциях Алеппо и Идлиб. В нападении террористических формирований в этих регионах задействованы боевики иностранных государств, как заявило Минобороны Сирии.

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    1 декабря 2024, 02:51 • Новости дня
    Курды отразили атаку террористов у Алеппо

    Курдские ополченцы отбили нападение «Джебхат ан-Нусра» на предместье Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов.

    Ополченцы из курдских «Сил народной самообороны» отразили нападение террористов на предместье Бени-Зейд на северо-западе сирийского города Алеппо, сообщает местная газета Al Watan. Курды успешно предотвратили попытку боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» проникнуть в подконтрольные им районы, нанеся противнику значительные потери. В ходе столкновений десятки террористов были убиты и ранены, а несколько боевиков взяты в плен.

    Официальный представитель коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами ранее заявил о намерении курдов противостоять атаке на Алеппо, которая началась 27 ноября. «Мы внимательно следим за опасными событиями на северо-западе Сирии, и приоритетом для нас остается защита курдского населения в провинции Алеппо», – цитирует его агентство Firat.

    По утверждению Шами, к масштабной вооруженной операции «Джебхат ан-Нусры» причастны турецкие оккупационные силы на севере Сирии. Он заявил, что «эта атака управляется шаг за шагом из Анкары».

    28 ноября командование ВС Сирии сообщило о масштабной атаке террористов на севере страны. Террористы предпринимали попытки наступления на населенные пункты и военные объекты Сирии, а также атаковали позиции правительственных сил. Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в победе над террористами с поддержкой союзников и друзей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала более 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления. Генерал-лейтенант Хосейн Салами из Корпуса стражей исламской революции подтвердил гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в Сирии, возложив ответственность на Израиль за активизацию атак боевиков. Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сосредоточив их на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения.

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    29 ноября 2024, 23:57 • Новости дня
    ВКС России уничтожили более 200 боевиков в Сирии за сутки

    ВКС России ликвидировали более 200 боевиков в Алеппо и Идлибе за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» и других формирований в провинциях Алеппо и Идлиб.

    Как передает ТАСС, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк на брифинге сообщил, что ВКС России за сутки уничтожили более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Удары нанесены по технике и живой силе террористов, пунктам управления и складам.

    Обострение обстановки связано с наступлением террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и других вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил. Операция ВКС России продолжается в поддержку сирийской армии.

    Командование сирийской армии ранее заявило о масштабной атаке боевиков на севере страны и попытках захвата населенных пунктов. Сирийская армия начала контрнаступление, захватив более 20 населенных пунктов к северу и западу от Алеппо.

    Авиация международной коалиции во главе с США продолжает нарушать протоколы деконфликтации, совершая несогласованные полеты в Сирии. За сутки зафиксировано четыре случая нарушения протоколов и восемь нарушений воздушного пространства с участием истребителей F-15.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе нападения террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб Минобороны Сирии заявило, что задействованы боевики иностранных государств, и что в этих провинциях продолжаются бои с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра»*. Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб и прорвались в центр крупного города Алеппо с западной стороны. Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям «Джебхат ан-Нусра»* на западе Алеппо, уничтожив скопления живой силы, пункты управления и артиллерийские позиции боевиков.

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    30 ноября 2024, 18:07 • Новости дня
    Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.

    Министры выразили серьезную обеспокоенность эскалацией в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил МИД России, передает ТАСС.

    Стороны подтвердили необходимость координации действий для стабилизации обстановки в Сирии, подчеркнув важность использования потенциала астанинского формата. Этот формат призван содействовать мирному урегулированию конфликта в САР.

    Источник в МИД Турции подтвердил агентству, что основной темой обсуждения министров стала ситуация в Сирии и возможность применения астанинского процесса для снижения напряженности.

    Ранее востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал деградацию политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности, причиной захвата части Алеппо террористами. Иранский эксперт Рухолла Модаббер выразил мнение о том, что поставки Украиной вооружений способствовали активизации атак террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) на север Сирии.

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии

    Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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