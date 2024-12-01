Сирийские военные уничтожили десятки боевиков в Хаме, укрепив оборону

Tекст: Дмитрий Зубарев

Террористическая активность на севере провинции Хама была успешно подавлена вооруженными силами Сирии. Как сообщает ТАСС, силы нацеленны на укрепление обороны и использование огневой мощи и техники, чтобы противостоять террористическим организациям. Военное командование Сирии заявило, что удалось не только предотвратить прорыв, но и уничтожить десятки боевиков.

Сирийская армия смогла взять под контроль важные районы, такие как Калаат эль-Мадик и Маардас, где были уничтожены значительные силы террористов, в то время как оставшиеся боевики были вынуждены отступить.

Радиостанция Sham FM сообщает, что после захвата контроля над Маардасом сирийские военные проводят операции по прочесыванию местности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские ВВС успешно разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск, а также сирийская армия совместно с ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки в ходе операции.