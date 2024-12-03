Протестующие в Тбилиси попытались обойти спецназ и вернуться к парламенту

Часть протестующих в Тбилиси пыталась вернуться к парламенту через набережную

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, часть участников акции протеста в Тбилиси пыталась обойти кордоны спецназа на проспекте Руставели через прилегающие улицы и вернуться к зданию парламента.

Вечером в понедельник спецназ вытеснил тысячи участников акции протеста с территории возле парламента вглубь проспекта Руставели и выстроился кордоном. Оттуда периодически в сторону митингующих запускались патроны с перцовым газом.

Часть протестующих обошла проспект по набережной и попыталась подняться к площади Свободы, которая находится всего в 200 метрах от парламента. Однако на подходе к площади их встретил кордон силовиков, который распылил слезоточивый газ и оттеснил людей назад.

Сообщается, что на текущий момент протестующие продолжают оставаться на проспекте Руставели, тем временем как спецназ продолжает применять патроны с газом.

Ранее полиция Грузии назвала численность агрессивных участников акции протеста.