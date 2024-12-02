Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.3 комментария
Спецназ Грузии зачистил площадь перед парламентом
Силы спецназа Грузии зачистили площадь перед парламентом в Тбилиси с применением спецсредств после того, как радикальные элементы в течение почти трех часов бросали в стражей порядка воспламеняющиеся вещества, бутылки и камни, а также применяли пиротехнику, сообщил телеканал «Рустави-2». Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
До этого МВД неоднократно предупреждало радикалов не нарушать закон в рамках акции против решения правительства Грузии не просить ЕС до 2028 года начать переговоры о членстве, чтобы лучше подготовиться к процессу.
Демонстранты отступили от здания парламента, но остаются на проспекте и пытаются перекрыть его мусорными баками.
Спецназ использовал водометы и слезоточивый газ, начались задержания радикалов. До этого за пять дней протеста уже задержали 224 участников протестов. Пострадало 113 полицейских.