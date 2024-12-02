Спецназ Грузии зачистил площадь перед парламентом

Медведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»

Tекст: Дарья Григоренко

Медведев в своем Telegram-канале выразил обеспокоенность политической ситуацией в Грузии. Он назвал происходящее в стране попыткой новой «цветной революции», отмечая, что часть населения активно протестует, а другая – сохраняет молчание. Медведев подчеркнул, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, отказываясь признавать выборы, усугубляет ситуацию.

«Зурабишвили обезумела и «провякала, что не освободит кресло, ибо не признает выборы». «За такое раньше вешали на фонарных столбах. Ныне время гуманное. Пронесет», – отметил он.

Политик отметил, что текущие события создают предпосылки для возвращения Грузии в состояние гражданских столкновений, когда страна будет вынуждена выбирать между Европейским союзом, НАТО и США, с одной стороны, и своей древней историей – с другой. «Соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну», – отметил Медведев.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.