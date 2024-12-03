Стало известно о планах провести встречу России, Ирана, Турции и Катара по Сирии на форуме в Дохе

Tекст: Максим Попов

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о вероятной встрече представителей России, Ирана, Турции и Катара в Дохе, передает ТАСС. Ожидается, что встреча пройдет на полях Дохийского форума 7–8 декабря.

Как уточнило иранское агентство Fars со ссылкой на заявление Арагчи, обсуждение будет касаться ситуации в Сирии и состоится на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Напомним, на прошлой неделе в Сири и резко обострилось политическая ситуация. Террористы, входящие в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.

Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности. Так же сообщалось, что боевики захватили Алеппо с помощью украинских и американских советников.