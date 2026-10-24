В МИД исключили перенос второго конкурса «Интервидение» из Саудовской Аравии

Москва и Эр-Рияд продолжили обсуждение дат проведения конкурса «Интервидение»

Tекст: Вера Басилая

Эр-Рияд подтверждает готовность принять у себя второй международный музыкальный конкурс «Интервидение», передает РИА «Новости».

«Вопрос о переносе конкурса «Интервидение» в другую страну не рассматривается. Фонд «Традиции искусства» – российский организатор конкурса – продолжает переговоры с партнерами из Саудовской Аравии о его проведении в этой стране», – заявил Алимов.

Замглавы МИД добавил, что конкретные сроки проведения музыкального мероприятия в настоящее время активно обсуждаются. По его словам, обо всех заслуживающих внимания новостях фонд будет своевременно информировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу журналисты сообщили о якобы отмене музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии в 2026 году из-за комплекса различных обстоятельств. В начале месяца замглавы МИД России Александр Алимов допустил проведение детского конкурса «Интервидение» в 2027 году. Летом организаторы на фоне слухов о возможном переносе или отмене события подтвердили организацию мероприятия на территории арабского королевства.