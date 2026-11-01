Швыдкой назвал сроки проведения второго конкурса «Интервидение»

Швыдкой: Второй конкурс «Интервидение» пройдет в 2027 году

Tекст: Катерина Туманова

В настоящее время ведутся переговоры о проведении мероприятия с Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».

«В 2027 году будет. Сейчас идут переговоры, как вы знаете, с нашими коллегами в Саудовской Аравии. Я думаю, что будет определенный перенос по срокам, но оно будет», – заявил Швыдкой.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщал, что Саудовская Аравия подтвердила готовность принять конкурс, а конкретные даты обсуждаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Алимов заявил об отсутствии планов по переносу второго музыкального конкурса «Интервидение» из Саудовской Аравии в другую страну. В тот же день стало известно об отмене проведения конкурса в Саудовской Аравии в 2026 году из-за ряда обстоятельств.

В начале сентября Алимов сообщил о возможности проведения детского «Интервидения» в 2027 году.