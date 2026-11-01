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Швыдкой назвал сроки проведения второго конкурса «Интервидение»
Швыдкой: Второй конкурс «Интервидение» пройдет в 2027 году
Второй международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в 2027 году, сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В настоящее время ведутся переговоры о проведении мероприятия с Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».
«В 2027 году будет. Сейчас идут переговоры, как вы знаете, с нашими коллегами в Саудовской Аравии. Я думаю, что будет определенный перенос по срокам, но оно будет», – заявил Швыдкой.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщал, что Саудовская Аравия подтвердила готовность принять конкурс, а конкретные даты обсуждаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Алимов заявил об отсутствии планов по переносу второго музыкального конкурса «Интервидение» из Саудовской Аравии в другую страну. В тот же день стало известно об отмене проведения конкурса в Саудовской Аравии в 2026 году из-за ряда обстоятельств.
В начале сентября Алимов сообщил о возможности проведения детского «Интервидения» в 2027 году.