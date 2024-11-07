Путин заявил о преждевременности единой валюты БРИКС

Путин отверг идею единой валюты БРИКС из-за недостаточной интеграции экономик

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что говорить о создании единой валюты для стран БРИКС еще рано, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в настоящее время у стран объединения нет такой цели.



«Я много слышал на экспертном уровне, в журналистских кругах говорят о том, что нужно думать о создании единой валюты. Но рано пока об этом говорить, и у нас нет таких целей между собой, потому что для того, чтобы говорить о какой-то общей валюте, нужно, во-первых, добиться большей интеграции экономик друг с другом, и второе – нужно как-то качество экономик поднять на определенный уровень с тем, чтобы это были очень похожие, совместимые по качеству, по структуре экономики друг с другом», – отметил Путин.

По словам президента, любые другие варианты создания единой валюты являются нереалистичными и могут даже быть вредными. Он добавил, что страны БРИКС обсуждают возможность использования системы обмена финансовой информацией между своими центральными банками. Также на повестке дня стоит вопрос о расчетах на биржах ценных бумаг в рамках БРИКС. Путин считает, что это оптимальные направления для ближайшего сотрудничества стран объединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани Владимир Путин передал Эльвире Набиуллиной символическую купюру межгосударственного объединения, созданную российским участником встречи. Эльвира Набиуллина заявила, что купюра не соответствует современным технологиям международных расчетов и подчеркнула сложность введения общей валюты для стран БРИКС.

Путин сообщил, что страны БРИКС не занимаются созданием отдельной платежной системы, чтобы заменить SWIFT, и вместо этого используют российскую систему обмена финансовой информацией. Президент также отметил начало изменений в мировой экономической системе из-за утраты долларом своей доминирующей роли, что связано с потерей США своего лидерства.