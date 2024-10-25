Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.9 комментариев
Набиуллина назвала недостатки купюры БРИКС
Набиуллина объяснила недостаки купюры БРИКС, которую ей передал Путин
Купюра БРИКС, которую ей передал президент России Владимир Путин на саммите объединения в Казани, не соответствует современным технологиям международных расчетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные деньги», – заявила Набиуллина, передает «Московский комсомолец». Она отметила, что периодически звучат предложения о введении общей валюты для стран БРИКС, однако этот процесс крайне сложен. По ее мнению, многие страны должны пройти долгий путь в гармонизации экономической и финансовой сфер, прежде чем решаться на подобные шаги.
Набиуллина добавила, что в настоящее время обсуждаются альтернативные подходы, такие как использование национальных валют в международных расчетах и внедрение цифровых решений.
Напомним, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Председателю ЦБ она не понравилась.