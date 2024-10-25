Набиуллина назвала недостатки купюры БРИКС

Набиуллина объяснила недостаки купюры БРИКС, которую ей передал Путин

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные деньги», – заявила Набиуллина, передает «Московский комсомолец». Она отметила, что периодически звучат предложения о введении общей валюты для стран БРИКС, однако этот процесс крайне сложен. По ее мнению, многие страны должны пройти долгий путь в гармонизации экономической и финансовой сфер, прежде чем решаться на подобные шаги.

Набиуллина добавила, что в настоящее время обсуждаются альтернативные подходы, такие как использование национальных валют в международных расчетах и внедрение цифровых решений.

Напомним, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Председателю ЦБ она не понравилась.