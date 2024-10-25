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    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    9 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    6 комментариев
    25 октября 2024, 18:16 • Новости дня

    Набиуллина назвала недостатки купюры БРИКС

    Набиуллина объяснила недостаки купюры БРИКС, которую ей передал Путин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Купюра БРИКС, которую ей передал президент России Владимир Путин на саммите объединения в Казани, не соответствует современным технологиям международных расчетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Мы на другом технологическом уровне, чтобы иметь общие бумажные деньги», – заявила Набиуллина, передает «Московский комсомолец». Она отметила, что периодически звучат предложения о введении общей валюты для стран БРИКС, однако этот процесс крайне сложен. По ее мнению, многие страны должны пройти долгий путь в гармонизации экономической и финансовой сфер, прежде чем решаться на подобные шаги.

    Набиуллина добавила, что в настоящее время обсуждаются альтернативные подходы, такие как использование национальных валют в международных расчетах и внедрение цифровых решений.

    Напомним, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Председателю ЦБ она не понравилась.

    24 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС

    МИД предположил, что Лавров сказал «Проходи быстрее» после столкновения с человеком на саммите БРИКС

    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС
    @ Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    На саммите БРИКС в Казани, когда участник случайно наступил на ногу Лаврову, министр предположительно пошутил, сказав: «Проходи быстрее».

    На саммите БРИКС в Казани произошел курьезный случай с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС. Один из участников случайно наступил на ногу главе дипломатического ведомства, не извинившись. Этот момент попал на видео, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях о вероятной реакции Лаврова.

    В интернет-пространстве появились ролики с фейковыми голосами министра, сгенерированными нейросетями. Эти видео стали причиной разногласий среди пользователей социальных сетей, так как многие усомнились в их подлинности.

    В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию, предположив, что Лавров мог лишь пошутить, сказав: «Проходи быстрее». Этот комментарий внес некоторую ясность, хотя дискуссии вокруг инцидента продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах к миру, отметив, что они воспринимаются в Москве как «комикс», и напомнил о недавнем вторжении в Курскую область после заявлений Зеленского о мире.

    Лавров также заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Вдобавок он подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации, отметив стремление стран обезопасить себя и упомянув сведения о Саудовской Аравии, которая думает о снижении зависимости от доллара.


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    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    24 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны БРИКС сейчас не занимаются созданием отдельной платежной системы, которая могла бы заменить SWIFT, сказал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации.

    «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив – мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что страны БРИКС применяют российскую систему обмена финансовой информацией, созданную ЦБ России, и системы других стран – участниц БРИКС.

    Ранее Путин пояснял, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками.

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    25 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре

    Лукашенко выразил надежду на освобождение от ВСУ районов Курской области в декабре 2024 года

    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курская область будет освобождена к концу декабря, сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал на полях саммита БРИКС в Казани. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова действовать в направлении переговоров.

    Лукашенко отметил, что ситуация в Курской области серьезно изменила расстановку сил. По его словам, это затронуло как украинцев, так и Россию. «Мы будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам», – заявил белорусский лидер, выразив надежду на конструктивную позицию России и президента Владимира Путина.

    Ранее Лукашенко назвал действия Украины в Курской области «безумством» и отметил, что их тактика, направленная на достижение лучших позиций в случае переговоров, не сработает. Он также добавил, что украинцам следует учитывать конструктивную позицию России.

    Нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, и операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина получит достойный ответ за нападение, и все цели России будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга, видя в этом «первый шаг» к перемирию.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, при условии учета реалий на земле.

    Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

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    24 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние 30 дней потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что сложно дать оценку действиям украинского руководства в такой ситуации. «Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – добавил глава российского государства.

    Также президент России в ходе конференции заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области. До этого российские военнослужащие сообщали, что ВСУ перебросили в Курскую область 14 бригад, а также подразделения западных наемников.

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    24 октября 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин назвал ложью сообщения об отказе от контактов с Западом

    Путин назвал ложью заявления об отказе от диалога с западными партнерами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани заявил, что информация о его отказе от контактов с западными лидерами является ложью, и подчеркнул открытость России к сотрудничеству.

    Он отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами, включая европейские государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что неверно утверждать, что российская сторона избегает разговоров и взаимодействия с западными лидерами. «Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь», – заявил он.

    Президент также подчеркнул, что вместе с тем Россия и не навязывается. По его словам, открытость к нормальным отношениям зависит от готовности будущей администрации США. «Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят – не надо! Но этот выбор за будущей администрацией», – добавил Путин.

    Ранее Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России. Он также на пленарном заседании в Казани заявил о стремлении России и стран БРИКС к созданию мира, где уважаются суверенные права каждого народа и признается ценность всех культур и традиций.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом Запад осознал мощь БРИКС.

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    25 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    В Испании назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом Путина

    Pais: Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал успех Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саммит БРИКС, прошедший в Казани, стал значительным дипломатическим успехом для президента России Владимира Путина, пишет испанское издание Pais.

    Ведущие мировые лидеры, принимающие участие в мероприятии, подтвердили, что западные санкции не смогли изолировать Россию от международного сообщества, отмечается в статье Pais, передает РИА «Новости».

    Издание также подчеркнуло, что на саммите присутствовало значительное количество лидеров не только из стран-членов БРИКС, но и из государств, которые рассматривают возможность партнерства с БРИКС в будущем.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что на саммите БРИКС в Казани была подтверждена близость позиций участников по ключевым вопросам международной повестки, включая обострение ситуации на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.

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    24 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    Путин объявил об успешном завершении саммита БРИКС в Казани
    Путин объявил об успешном завершении саммита БРИКС в Казани
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении шестнадцатого саммита БРИКС, российский лидер назвал его одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре.

    На пресс-конференции по итогам мероприятия Путин подчеркнул, что саммит стал кульминацией председательства России в объединении, передает ТАСС.

    «Только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Я не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно», – сказал президент России.

    «В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе, и Россия как председатель в объединении делала все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. И это у нас, на мой взгляд, получилось», – добавил глава государства.

    По его словам, новые участники объединения увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов: «Они почувствовали, что в нашем объединении есть самое главное – взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга. Могу с удовлетворением констатировать, что все они принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные, перспективные идеи, инициативы».

    Президент России напомнил, что непосредственно в работе казанского саммита приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. «Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал саммит БРИКС в Казани самым успешным, отметив участие новых стран и укрепление позиций Глобального Юга. Министр иностранных дел ОАЭ подчеркнул, что российское председательство в БРИКС помогло укрепить его позиции как платформы для международного сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, и отметил, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этого объединения.

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    24 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин рассказал о сорванных Зеленским переговорах при посредничестве Турции
    Путин рассказал о сорванных Зеленским переговорах при посредничестве Турции
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению турецкой стороны согласился на переговоры с Украиной, однако глава киевского режима Владимир Зеленский через день отказался от этой идеи.

    На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил о предложении, поступившем через Турцию, начать переговоры с Украиной, передает ТАСС. Российский президент выразил готовность участвовать в обсуждениях, но столкнулся с отказом со стороны Киева.

    «Вот недавно опять турецкая сторона, помощник [президента Турции] господина [Тайипа] Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я согласился. Я сказал, что хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Мы туркам сказали: ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами тогда – хотят они или не хотят. Пусть скажут прямо об этом», – рассказал Путин.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине, а также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России. Глава КНР Си Цзиньпин заявил на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс», что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.

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    24 октября 2024, 20:27 • Новости дня
    Путин указал на несправедливое отношение Запада к России

    Tекст: Ольга Иванова

    Никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    Он отметил, что Запад нарушает принципы международного права, финансируя Украину, нарушает нормы международной безопасности, нарушает взятые на себя в рамках ОБСЕ обязательства, передает РИА «Новости».

    «Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и, нарушая взятые на себя обязательства, делать это?» – заявил Путин.

    «Никакой справедливости здесь (со стороны Запада) нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что российская сторона готова к обострению ситуации на международной арене, но эту эскалацию пытается вызвать не она.

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    25 октября 2024, 00:23 • Новости дня
    Путин поддержал стремление Вьетнама вступить в БРИКС

    Россия поддержала намерение Вьетнама стать частью многоплановой работы БРИКС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия выразила поддержку стремлению Вьетнама присоединиться к многоплановой деятельности БРИКС на саммите в Казани.

    Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к многоплановой работе БРИКС, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани.

    «Мы всем вам признательны за ваше участие в казанском саммите, за ваше содержательное выступление на состоявшейся сегодня встрече. И, безусловно, поддерживаем стремление Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС», – сказал Путин.

    Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Вьетнам выступает с интересом к сотрудничеству с новыми членами организации, к которым с начала 2024 года присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия, принявшая на себя председательство в БРИКС, организует более 200 мероприятий, направленных на укрепление многосторонних связей.

    Сообщается, что товарооборот между Россией и Вьетнамом за первые восемь месяцев 2024 года увеличился на 25%. Президент Путин отметил, что межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству работает ритмично, и налажено сотрудничество в энергетике, промышленности и образовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, отметив, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этого объединения.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Владимиру Путину за проведение саммита БРИКС в Казани, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

    Президент России Владимир Путин на заседании БРИКС отметил, что секретом успеха объединения является уважение к традициям и религиям всех стран-участниц, что способствует укреплению общих ценностей.

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    24 октября 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин отверг обвинения в попытках России сеять хаос в Британии

    Путин назвал чушью заявления о намерении России сеять хаос на улицах Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Казани опроверг заявления о том, что Россия якобы намерена создавать хаос на улицах Британии, назвав такие утверждения полной чушью.

    Он подчеркнул, что считает такие обвинения абсолютно необоснованными и лишенными смысла. Президент отметил, что проблемы, происходящие на улицах некоторых европейских городов, являются результатом внутренней политики самих этих государств, передает ТАСС.

    «Послушайте меня, это, ну спасибо вам за то, что вы напомнили мне про эту часть (вопроса – ред.). Ну это полная чушь», – сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, что РФ якобы будет сеять в Британии хаос.

    Ранее российское посольство в Лондоне отвергло обвинения главы МИ-5 Кена Маккаллума в подготовке актов саботажа в Европе. Кремль также опроверг обвинения Маккаллума, назвав их безосновательными.

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    24 октября 2024, 20:13 • Новости дня
    Путин рассказал об использовании Западом инструментов неоколониализма в Африке

    Tекст: Ольга Иванова

    Запад пытается продолжить использование инструментов неоколониализма в Африке, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Им навязывают, африканским странам и некоторым другим странам развивающихся рынков, навязывают современные, может быть, эффективные с точки зрения сохранения экологии инструменты и технологии. Но они не могут их приобрести, денег нет. Ну дайте деньги им тогда. И денег никто не дает. Но зато вворачивают инструменты, я считаю, что это инструменты неоколониализма, когда... заставляют, значит, опять зависеть от западных технологий и кредитов. Кредиты дают на ужасных условиях. Кредиты вернуть невозможно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин отметил, что переход к многополярному миру тормозят силы, привыкшие к доминированию, используя незаконные санкции и вмешательство во внутренние дела.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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