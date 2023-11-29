Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада

Tекст: Ольга Иванова

«Наши так называемые – во всяком случае мы их так называли – партнеры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро», – цитирует его ТАСС.

Путин указал, что «появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, появился экономический стимул производить».

Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых.