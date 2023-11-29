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    Страна у нас многонациональная, потому что русская. И русская, потому что многонациональная. Думаю, на этом мы все сможем сойтись.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    9 комментариев
    29 ноября 2023, 19:43

    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада

    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    @ Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «Наши так называемые – во всяком случае мы их так называли – партнеры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро», – цитирует его ТАСС.

    Путин указал, что «появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, появился экономический стимул производить».

    Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых.

    28 ноября 2023, 17:29
    Путин: Русские – это больше чем национальность

    Путин назвал наличие русских главным условием существования России и Русского мира

    Путин: Русские – это больше чем национальность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России заявил, что русские – это «больше чем национальность», без русских людей «нет и не может быть России и Русского мира». Об этом Владимир Путин заявил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором участвовал по видеосвязи.

    «Хочу подчеркнуть: без русских, как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России... Русские – это больше чем национальность», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он добавил, что роль русского народа в качестве носителя культурной, духовной, исторической идентичности сохранялась на протяжении всей истории России. При этом быть русским, по словам Путина, это прежде всего «огромная ответственность за сбережение России».

    Глава государства также отметил, что русофобия, наравне с другими формами расизма и неонацизма, стала «практически официальной идеологией западных правящих элит». 

    Ранее Путин назвал многообразие конкурентным преимуществом России.


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    27 ноября 2023, 10:41
    Путин заявил о глубоком кризисе западной модели глобализации

    Путин: Модель глобализации стран Запада изжила себя

    Путин заявил о глубоком кризисе западной модели глобализации
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе, заявил президент Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям международного форума «Примаковские чтения».

    «Тема форума этого года весьма актуальна – «Горизонты постглобализации». Очевидно, что модель глобализации, которая формировалась в значительной степени западными государствами, естественно, в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе. Происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства», – говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

    По словам Путина, «известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким «порядком, основанным на правилах». «Такая дестабилизирующая линия спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта», – отметил российский лидер.

    «В целом с учетом нынешней крайне сложной, турбулентной международной обстановки, участникам «Примаковских чтений» есть над чем поразмыслить, что пообсуждать и о чем поспорить», – добавил глава государства.

    Ранее Путин заявлял, что многополярный мир должен быть справедливым, богатства Запада основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабства.

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    29 ноября 2023, 12:57
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено в среду освободить еще несколько российских граждан вне рамок сделки с Израилем о перемирии, это будет сделано в знак признательности президенту России Владимиру Путину, сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

    Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.

    Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.

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    28 ноября 2023, 17:52
    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия

    Путин: Многообразие и единство культур России, традиций, языков, этносов не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов

    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин считает, что Западу «в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия». Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

    «Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую «шарманку»: мол, Россия – это «тюрьма народов», а сами русские – «народ рабов», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

    По его словам, в России «на протяжении веков много раз» слышали такую риторику, а сегодня также звучат заявления, что Россию нужно «деколонизировать». «А на самом деле что им нужно – на самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что любое вмешательство извне, а также провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как «агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами». «Мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», – пообещал Путин.

    Ранее президент России назвал преступлением попытки расколоть российское общество

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    27 ноября 2023, 19:32
    Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям

    Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям в 2024 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в следующем году.

    Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности повышается с 7915,4 рубля до 8134,9 рубля.

    Также, согласно закону, увеличивается размер стоимости одного пенсионного коэффициента со 129,5 рубля до 133,1 рубля.

    Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году.

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    27 ноября 2023, 14:52
    Песков: Путин добрался до работы в Кремль до снегопада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин приехал на работу в Кремль до начала мощного снегопада, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, как Путин добрался до работы в Кремль, Песков сказал, что президент приехал на работу «до того, как все совсем завалило» снегом, передает ТАСС. «Поэтому, наверное, (ему было) не так тяжело, как остальным москвичам, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», – сказал он.

    Песков добавил, что с утра глава государства выслушал доклады о погодных бедствиях в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке, дал ряд поручений по ликвидации их последствий. Он сообщил, что поездка Путина в пострадавшие от стихии районы на юге страны пока не требуется.

    «Слава Богу, таких бедствий, о которых вы упомянули, которые требовали незамедлительной реакции всей страной, пока у нас не произошло. Поэтому такие поездки не требуются. Но вы знаете, что президент всегда готов», – сказал Песков.

    В воскресенье шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область. Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила природу сильного шторма в Крыму.

    Коментарии (3)
    28 ноября 2023, 16:48
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер, потому что россияне отстаивают безопасность и благополучие народа, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном русском соборе.

    «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, Русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою «исключительность», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

    «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира, – отметил глава государства. – Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен».

    Президент отметил, что сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма: «Они направлены не только против русского, но против всех народов России – татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но повторю – против всех народов России это направлено».


    Ранее Путин по видеосвязи начал выступление на Всемирном русском народном соборе.

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    28 ноября 2023, 17:44
    Путин заявил о провале санкционного блицкрига
    Путин заявил о провале санкционного блицкрига
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Санкционный блицкриг провалился, Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада. Его санкционный блицкриг провалился. Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он призвал предпринимателей создавать рабочие места, развивать производство, участвовать в подготовке кадров. Тогда, по его мнению, «рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний».

    Ранее Путин заявил о неделимости российского государства и назвал предательством любые попытки посеять рознь и расколоть общество страны.

    Коментарии (5)
    27 ноября 2023, 21:16
    Утверждены новые сроки повышения акцизов на вино и табак

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вино и шампанское, увеличены втрое, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    Данный акциз на вино сейчас составляет 34 рубля за литр. Новый закон корректирует эту цифру и поднимает налог втрое – до 108 рублей за литр. Повышение произойдет с 1 мая 2024 года, а не с нового года, как сообщалось ранее, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, согласно которому акцизная ставка на сигареты с нового года составит 2813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3820 рублей.

    Ранее Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия.

    Коментарии (14)
    27 ноября 2023, 20:12
    Путин приостановил индексацию зарплат ряда госслужащих

    Путин до 2025 года приостановил индексацию зарплат госслужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России с 1 января 2024 года приостанавливается индексация зарплат ряда госслужащих, соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

    Согласно закону, приостанавливается индексация оклада судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев (депутатов и сенаторов), передает ТАСС.

    Новые нормы не распространяются на зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств. Индексация приостанавливается до 1 января 2025 года.

    Ранее Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям.

    Коментарии (11)
    27 ноября 2023, 14:22
    Путин похвалил главу ВТБ за глубокое погружение в тему судостроения

    Путин похвалил главу ВТБ Костина за глубокое погружение в тему судостроения

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным похвалил его за глубокую погружение в новую для банкира тему – судостроение. С момента передачи в управление банку 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) прошло чуть более четырех месяцев.

    «Начнем с судостроения. Как осваиваете?» – поинтересовался Путин. Костин коротко проинформировал президента о том, что были сформированы новые органы управления ОСК, идет процесс формирования нормативной базы для работы компании. Глава ВТБ сообщил и о том, что сам объехал все крупнейшие предприятия отрасли, передает ТАСС.

    «Отлично. Вижу, что вы погрузились туда, знаю о ваших перемещениях по заводам, это очень хорошо», – похвалил президент.

    Он поинтересовался и тем, как сама команда ВТБ реагирует на появление такого колоссального актива. Костин заверил, что позитивно. Путин подробно расспросил своего собеседника о проблемах судостроительной отрасли, связанных с технологиями. «Вы в коллективах уже побывали, поработали, с людьми пообщались, познакомились. Вижу, что мы в очень многих отраслях приобретаем новые компетенции – а как в судостроении?» – спросил глава государства.

    Костин сообщил, что хотя по уровню оснащенности предприятия ОСК различаются – где-то еще старые технологии и оборудование, где-то прошла модернизация – но процесс обновления везде идет, а люди знают, что без работы не останутся, так как верфи загружены заказами на несколько лет вперед. «Это побуждает их новые технологии искать», – подытожил Путин.

    Ранее Костин заявил, что ОСК последние десять лет работала как финансовая пирамида, корпорацию ждет огромная реформа.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 17:37
    Путин: Преодолеть демографические вызовы нельзя только с помощью социальных выплат
    Путин: Преодолеть демографические вызовы нельзя только с помощью социальных выплат
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нельзя только с помощью выплат и пособий преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее – жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», – приводит его слова ТАСС.

    На ваш взгляд
    Какие меры в первую очередь будут способствовать повышению рождаемости в России?





    Результаты
    49 комментариев


    Ранее Путин подписал указ, которым объявил 2024-й Годом семьи.

    Коментарии (9)
    27 ноября 2023, 14:12
    Путин призвал быть «аккуратными с мягкостью» в вопросах экономики

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин считает, что к вопросу о возможном смягчении денежно-кредитной политики нужно подходить очень аккуратно.

    На встрече с главой государства руководитель ВТБ Андрей Костин выразил надежду, что повышение ключевой ставки ЦБ России и ограничение кредитования будет временными мерами и что впоследствии Банк России сделает денежно-кредитную политику «менее жесткой, а может быть, лучше даже – более мягкой».

    «Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», – заметил в ответ Путин, передает ТАСС.

    Также глава государства отметил, что недоброжелатели России, вероятно, не ожидали, что российский банковский сектор сможет пройти все сложности, создаваемые извне. Так Путин отреагировал на слова Костина о том, что, вопреки западному «беспределу», направленному против ВТБ, банк чувствует себя хорошо.

    «Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк – это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в конце октября Банк России на заседании совета директоров снова повысил ключевую ставку на два процентных пункта – до 15% годовых.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 17:14
    Путин: Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России
    Путин: Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, все сферы государственного управления должны быть ориентированы на поддержку семьи, заявил президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Многодетность, большая семья должны стать новым образом жизни для всех народов России, а семья – это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности. Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин поблагодарил Всемирный русский собор за поддержку и укрепление государственности.

    Коментарии (16)
    28 ноября 2023, 18:20
    Путин призвал помнить уроки революции 1917 года

    Путин призвал помнить уроки революции 1917 года, Гражданской войны и распада СССР в 1991 году

    Президент России Владимир Путин заявил, что современное общество до сих пор расплачивается за ошибки центральной власти, допущенные в ходе революции 1917 года, Гражданской войны и во время распада СССР.

    «Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, распада СССР 1991 года. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор – даже спустя десятилетия – расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакания сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев», – приводит официальный сайт Кремля слова президента на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

    По словам Путина, возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги «не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой». «И раны эти еще долго не залечить», – отметил российский президент. 

    Он подчеркнул, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество – это «предательство, преступление против всей России». «Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна», – предупредил Путин.

    Ранее президент России назвал русских главным фактором существования России и Русского мира.

    Коментарии (16)
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