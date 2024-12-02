Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Песков: Разговор Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор между Владимиром Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом в связи с ситуацией в Сирии пока не запланирован.
«В настоящий момент нет», – прокомментировал Песков, отвечая на вопрос о возможности нового телефонного контакта между лидерами России и Турции в связи с событиями в Сирии, передает ТАСС.
В ходе предыдущего телефонного разговора, который состоялся 24 ноября, Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Турецкий лидер сообщил Путину о планах увеличить товарооборот с Россией.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.