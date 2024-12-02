Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.4 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с участниками IV Конгресса молодых ученых
Президент России Владимир Путин в понедельник намерен провести встречу с участниками IV Конгресса молодых ученых, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча с учеными пройдет во второй половине дня в Ново-Огареве, сказал Песков, передает ТАСС.
«Сам он выступит, и участники. Будет как всегда живой обмен мнениями. Мероприятие обещает быть содержательным и интересным», – пояснил представитель Кремля.
Другие встречи, запланированные у главы государства на понедельник, будут носить закрытый характер, отметил он.
Песков напомнил, что сам Конгресс прошел в Сириусе на минувшей неделе, в нем участвовало много ученых из других стран мира. Пресс-секретарь отметил, что мероприятие становится все популярнее.
В 2023 году Путин на встрече с молодыми учеными отмечал, что России довольно быстро избавляется от зависимости от западных технологий.