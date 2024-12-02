Песков анонсировал встречу Путина с участниками IV Конгресса молодых ученых

Tекст: Алексей Дегтярев

Встреча с учеными пройдет во второй половине дня в Ново-Огареве, сказал Песков, передает ТАСС.

«Сам он выступит, и участники. Будет как всегда живой обмен мнениями. Мероприятие обещает быть содержательным и интересным», – пояснил представитель Кремля.

Другие встречи, запланированные у главы государства на понедельник, будут носить закрытый характер, отметил он.

Песков напомнил, что сам Конгресс прошел в Сириусе на минувшей неделе, в нем участвовало много ученых из других стран мира. Пресс-секретарь отметил, что мероприятие становится все популярнее.

В 2023 году Путин на встрече с молодыми учеными отмечал, что России довольно быстро избавляется от зависимости от западных технологий.