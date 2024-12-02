  • Новость часаГанчев: ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области
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    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    3 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    23 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    25 комментариев
    2 декабря 2024, 20:28 • Новости дня

    Оргкомитет Игр дружбы решил подготовить предложения по датам проведения турнира

    Оргкомитет «Всемирных игр дружбы» сообщил о подготовке предложений по датам проведения турнира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оргкомитет «Всемирных игр дружбы» готовит предложения по новым датам проведения турнира, что связано с изменением дорожной карты мероприятия.

    Пресс-служба Игр дружбы сообщила о том, что организационный комитет разрабатывает новую дорожную карту и готовит предложения по датам проведения турнира, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин отложил проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» до особого распоряжения.

    Всемирные игры дружбы – это международные спортивные соревнования по 35 видам спорта. Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Инициатором и координатором Игр дружбы является IFA. Путин подписал закон об их проведении 19 апреля. Мероприятие было запланировано в Москве и Екатеринбурге на 15–29 сентября 2024 года.

    2 декабря 2024, 15:52 • Новости дня
    Эмигрировавшие пять и более лет назад топ- и мидл-менеджеры начали искать работу в России

    Хэдхантер: В Россию захотели вернуться давно работавшие за рубежом топ- и мидл-менеджеры

    Эмигрировавшие пять и более лет назад топ- и мидл-менеджеры начали искать работу в России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Россию хотят вернуться эмигрировавшие от пяти до 15 лет назад топ- и мидл-менеджеры из-за ситуации, сложившейся за рубежом, заявила известный хэдхантер Алена Владимирская.

    По словам специалиста, запросы на поиск работы в России поступают из США, Германии, Франции, Сингапура и Китая. При этом запросов совсем нет из Северной Европы и Испании. Кандидаты, подыскивающие работу в РФ, специализируются на маркетинге, управлении и разработке стратегии в крупной компании.

    Как отметила в своем Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской в России) Владимирская, соискатели называют в качестве причин возвращения в Россию негативную ситуацию, сложившуюся за рубежом. В частности, речь идет про сокращения и отсутствие перспектив роста.

    Владимирская добавила, что опыт работы в Европе российскими компаниями сейчас не рассматривается как преимущество, то есть такие сотрудники не смогут устроиться на высокую должность в России по «зеленому» коридору, минуя все этапы отбора. Это связано с несколькими причинами: оторванность от российского рынка, высокие требования к зарплате и отложенный выход на работу.

    На претензии кандидатов о том, что в России существует дефицит кадров, Владимирская отвечает, что дефицит существует по позициям инженеров и рабочих, а не управленцев.

    В то же время тем соискателям, кто решил вернуться в Россию после двух-трех лет жизни в другой стране, найти работу на родине проще. 

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    2 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

    Немецкий политолог Рар: Шольц притащил чемодан в Киев ради рейтингов в Германии

    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии идет предвыборная кампания. И Олаф Шольц, который привык позиционировать себя как «своего» политика, пытается предстать деловым «рубахой-парнем». Впрочем, в серебристом чемодане могут быть какие-то важные документы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Обычно Шольц любит показывать себя народу простым и деловым человеком. Для этой демонстрации он часто таскает с собой старый, потрепанный портфель. Ведь люди должны видеть, что он «свой» политик», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Однако сейчас в Германии стартовала предвыборная кампания. «Рейтинги канцлера резко взлетели. И по чемодану немцам предстоит оценить его работу. Вот он – деловой «рубаха-парень», – продолжил собеседник.

    По словам аналитика, таким образом Шольц также может пытаться показать, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву. «Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с Владимиром Зеленским», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

    Коментарии (25)
    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 10:50 • Новости дня
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские повстанцы (так в США называют боевиков и террористов исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*») воспользовались ослаблением поддержки режима Башара Асада со стороны его союзников, таких как Россия, Иран и «Хезболла», чтобы провести внезапное наступление и захватить почти весь город Алеппо за считанные дни, пишет New York Times.

    Сирийские повстанцы достигли значительных успехов в борьбе с правительственными силами на фоне ослабления поддержки со стороны ключевых союзников Башара Асада – России, Ирана и «Хезболлы», пишет The New York Times. Это создало благоприятные условия для наступательной операции, позволившей захватить значительные территории, включая почти весь город Алеппо, один из крупнейших в Сирии. Отметим, что «сирийскими повстанцами» американское СМИ называет боевиков исламистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»).

    Аналитики NYT отмечают, что ослабление коалиции Асада обусловлено многими факторами. В частности, Иран столкнулся с усилением ударов со стороны Израиля и внутренним экономическим кризисом, «Хезболла» была ослаблена конфликтом с Израилем, а Россия сосредоточила свои силы на военных действиях на Украине. Наряду с этими изменениями, Турция, поддерживающая ряд повстанческих группировок, возможно, пересмотрела свою позицию в отношении сирийского правительства отмечает газета.

    На фоне этих изменений исламисты, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам*», тщательно подготовились к наступлению, оценивая международные и внутренние условия. Их действия были также обусловлены опасениями, что «Хезболла» может вернуть свои силы на сирийский фронт после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Сирийское правительство, уверенное в стабильности позиций, ослабило собственные линии фронта, чем и воспользовались боевики. Экономические неудачи и продолжающийся принудительный призыв в армию снизили поддержку режима, что также способствовало успеху противников Асада.

    Ситуация в регионе остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, включая международные отношения и внутренние политические изменения, заключает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо после атаки террористов, однако российская авиация помогает в отражении нападения и подготовке к контрудару.

    Между тем сирийские правительственные войска закрепляются в Хаме, что важно для контроля коммуникационной линии между Дамаском и Латакией, ранее сирийские силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама.

    Накануне сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ.

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    2 декабря 2024, 11:33 • Новости дня
    Япония подтвердила претензии на четыре курильских острова

    Премьер Японии подтвердил претензии на четыре острова южной части Курил

    Япония подтвердила претензии на четыре курильских острова
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в парламенте подтвердил, что Япония претендует на четыре острова южной части Курил, подчеркнув, что это является базовой позицией страны в переговорах с Россией о мирном договоре.

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил претензии Японии на Южные Курилы, сообщает ТАСС. Он заявил в парламенте, что эти претензии остаются предметом переговоров о мирном договоре с Россией.

    Исиба отметил, что нынешняя позиция Японии основана на всех ранее достигнутых договоренностях и соглашениях, в том числе по итогам встречи в Сингапуре в 2018 году между президентом РФ Владимиром Путиным и бывшим премьером Японии Синдзо Абэ.

    Он вновь подчеркнул, что Россия якобы несет вину за прекращение диалога по этой проблеме. Он добавил, что японское правительство продолжит добиваться решения территориального вопроса и заключения мирного договора, несмотря на текущие сложности в отношениях между странами.

    Мирный договор между Японией и Россией остается недостигнутым с окончания Второй мировой войны из-за разногласий по правам на южную часть Курил. После войны весь архипелаг вошел в состав СССР. Москва подчеркивает, что российский суверенитет над Курилами не подлежит сомнению. В 1956 году СССР выразил готовность передать Японии Шикотан и несколько мелких островов после подписания мирного договора.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, а под решением «территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отметил, что Москва не может обсуждать мирный договор с Токио из-за солидарности Японии с недружественными действиями Запада.

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    2 декабря 2024, 09:21 • Новости дня
    Бразилия ответила на угрозы Трампа о пошлинах на товары из стран БРИКС

    CNN Brasil: Бразилия назвала угрозы Трампа пошлинами на товары БРИКС провокацией

    Бразилия ответила на угрозы Трампа о пошлинах на товары из стран БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Бразилии считает заявления Дональда Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.

    Власти Бразилии считают заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном введении 100-процентных торговых пошлин на товары из стран БРИКС бессмысленными и провокационными, сообщает CNN Brasil. Трамп заявил, что такие меры могут быть введены, если БРИКС создаст новую валюту или откажется от доллара. Источники в МИД Бразилии полагают, что после вступления в должность Трамп вряд ли пойдет на такие шаги, а его заявления сейчас не имеют смысла, отмечает ТАСС.

    CNN Brasil напомнил, что в свой первый президентский срок Трамп также угрожал Китаю, Мексике и Канаде введением аналогичных мер, но в итоге не реализовал их. Бразильские дипломаты убеждены, что будущий президент США будет учитывать текущую мировую экономическую ситуацию. В администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы оценили заявления Трампа как очередную провокацию.

    Ранее Дональд Трамп также заявил о том, что любая страна, которая попытается заменить доллар в международной торговле, «распрощается с Америкой». В свою очередь президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» отметил, что пока говорить о единой валюте БРИКС рано, так как страны объединения должны добиться большей экономической интеграции. На саммите БРИКС в Казани Путин также назвал использование доллара в политических целях ошибкой.

    Ранее Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам БРИКС за отказ от доллара.

    Как заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе – в странах БРИКС, но не сможет этого сделать.

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    2 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Шольц приехал в Киев на поезде с серебристым чемоданом в руках

    Канцлер ФРГ Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

    Шольц приехал в Киев на поезде с серебристым чемоданом в руках
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с серебристым чемоданом в руках, впервые за два с половиной года посетив украинскую столицу; обсуждаются военная и гуманитарная поддержка со стороны Берлина.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет DPA. Это первая поездка Шольца в Киев за последние два с половиной года, передает РИА «Новости».

    Визит оказался неожиданным, отмечает немецкое издание Spiegel.

    В пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку.

    Ситуация вокруг поставок вооружений на Украину остается напряженной. Россия заявляет, что такие действия мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что вооруженные поставки становятся законной целью для России. США и НАТО, по его словам, участвуют в конфликте не только через поставки, но и через подготовку украинских военных на территории стран-членов, таких как Британия, Германия и Италия.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    В минувшие выходные в ходе своей первой предвыборной речи Шольц предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

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    2 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Создателя наркомагазина Hydra приговорили к пожизненному заключению

    Московский суд приговорил основателя наркоплащадки Hydra Моисеева к пожизненному сроку заключения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский областной суд приговорил лидера онлайн-площадки по торговле наркотиками Hydra Станислава Моисеева к пожизненному сроку заключения, а его соучастников к лишению свободы от восьми до двадцати трех лет с крупными штрафами.

    Московский областной суд вынес решение по делу о крупной банде наркодилеров, сообщает РИА «Новости». Организатор преступной онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra Станислав Моисеев получил пожизненное заключение и штраф в размере 4 млн рублей. Его пятнадцать соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от восьми до 23 лет и обязаны выплатить штрафы на общую сумму 16 млн рублей.

    Суд установил, что с 2015 по октябрь 2018 года участники банды торговали наркотиками в России и Белоруссии, используя бесконтактный способ через тайники-закладки. В ходе ликвидации их деятельности правоохранительные органы изъяли почти 1 тонну наркотических и психотропных веществ.

    Приговоренные признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и покушении на их незаконный сбыт. Им предстоит отбывать наказание в исправительных колониях особого и строгого режимов. Также в доход государства конфискованы транспортные средства, земельные участки и недвижимое имущество осужденных. Приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму, которая, как сообщалось, принадлежала украинской стороне, а также под Мариуполем обнаружили лабораторию с «боевыми» наркотиками украинских националистов, которую СБУ использовала для распространения наркотиков на территории России и, наконец, удалось раскрыть принцип работы нарколабораторий СБУ в России, который основывался на привлечении местных жителей к производству и сбыту наркотиков.

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    2 декабря 2024, 14:53 • Новости дня
    Петросян решил через суд выписать дочь из квартиры

    Петросян потребовал через суд выписать дочь от первого брака Викторину из московской квартиры

    Петросян решил через суд выписать дочь из квартиры
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Юморист Евгений Петросян обратился в суд с иском против своей дочери от первого брака Викторины, он требует снять ее с регистрационного учета в квартире.

    Известный юморист Евгений Петросян подал иск к своей дочери от первого брака Викторине с требованием признать ее утратившей право на пользование квартирой и снять с регистрационного учета. Информация о подаче иска была зарегистрирована 12 ноября, однако 25 ноября иск оставили без движения, передает РИА «Новости».

    Истцу предоставили время на устранение недостатков в иске, после чего он сможет вновь обратиться в суд, передает «Газета.Ru».

    Викторина Петросян, родившаяся в 1968 году в браке комика с балериной Беллой Кригер, на данный момент проживает в США и занимается бизнесом. В октябре 2022 года жена Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что Викторина не поддерживает связь ни с ней, ни с Петросяном.

    Ранее 16 ноября 2018 года брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко расторгнул суд после 32 лет совместной жизни, при этом супруги продолжили делить имущество, оцененное в 1,5 млрд рублей.

    В семье Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой на свет появилась дочь.

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    2 декабря 2024, 03:35 • Новости дня
    Байден подписал помилование сыну Хантеру по двум делам

    Байден помиловал сына Хантера по делам о хранении оружия и неуплате налогов

    Байден подписал помилование сыну Хантеру по двум делам
    @ Chris Kleponis/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден объявил о помиловании сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов вечером в воскресенье, говорится в сообщении Белого дома.

    Президент США Джо Байден после долгих размышлений решил помиловать своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов вечером в воскресенье, передает ТАСС.

    По словам американского лидера, обвинения против Хантера являются политически мотивированными. Они направлены на то, чтобы оказать давление на него самого.

    «На протяжении пяти с половиной лет Хантер остается трезвым, несмотря на постоянные атаки и выборочное преследование. Попытки сломать Хантера – это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся», – подчеркнул Байден, чье заявление обнародовал Белый дом.

    Президент отметил, что решение о помиловании своего сына он принял на выходных. «Я верю в правосудие, но считаю, что политика проникла в этот процесс, приведя к судебной ошибке. Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу», – сказал он.

    При этом, по словам Байдена, его решение продиктовано не только семейными мотивами, но и его убеждением в том, что судебный процесс был несправедливым и нарушал принципы правосудия.

    До этого адвокаты Хантера выразили опасения, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах может создать угрозу для их подзащитного. Они заявили, что Трамп может включить Хантера в список своих врагов и усилить давление на следствие против него.

    Напомним, Байдену-младшему предъявлены обвинения в неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия. В декабре 2023 года он признал вину по налоговым обвинениям, что может повлечь до 17 лет лишения свободы. В июне 2024 года его признали виновным в нарушениях при хранении оружия, за что ему грозит до 25 лет заключения. Вынесение приговоров по этим делам ожидается в декабре этого года.

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    2 декабря 2024, 13:08 • Новости дня
    Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии
    Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Время школ вслед за университетами выразить солидарность акциям протеста по всей Грузии», – написала она в социальных сетях.

    Многие вузы Грузии объявили забастовку.

    Кроме того, в акциях протеста в Грузии участвует много несовершеннолетних, в том числе они вступают в прямое противостояние со стражами правопорядка.

    Напомним, в выходные президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    Между тем премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента.

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    2 декабря 2024, 14:20 • Новости дня
    Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды
    Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине на 650 млн евро, который включает системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники, а также зимнюю одежду для украинских военных, сообщил представитель Минобороны Германии Митко Мюллер.

    На брифинге Мюллер отметил, что в пакет помощи входят системы ПВО IRIS-T SLS и SLM, танки Leopard-1, а также разведывательные и ударные беспилотники, передает ТАСС.

    «Системы [IRIS-T] SLS и SLM, которые мы включили в долгосрочные списки, и по ним мы ожидаем поставок еще в этом году. Речь далее идет о боевых машинах, в частности о танках Leopard-1, дронах – разведывательных и первой партии ударных», – уточнил он. Также в пакет включена зимняя одежда.

    Кроме того, представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что о большей части вооружений, которые будут предоставлены Киеву в рамках этого пакета помощи, было объявлено еще в октябре.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг. Напомним, в понедельник он прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку.

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    2 декабря 2024, 08:20 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, в Киеве объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    По данным телеканала «Новости.Live», согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. В Киевской области слышны взрывы, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники.

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    1 декабря 2024, 21:49 • Новости дня
    Хуситы атаковали эсминец США в Аравийском море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские мятежники-хуситы осуществили атаку на эсминец США и суда снабжения в Аравийском море, применив 16 ракет и беспилотник.

    Как передает ТАСС, йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали военное судно США и три судна снабжения в Аравийском море. Атака была проведена с применением не менее 16 ракет и беспилотников. Об этом заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Сариа сообщил в эфире контролируемого хуситами телеканала Al Masirah, что вооруженные силы, сформированные мятежниками, нанесли удары по американскому эсминцу и трем кораблям снабжения армии США. Он отметил, что операция проводилась с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе.

    Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили атаку на два американских эсминца, проходивших через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, но корабли избежали повреждений.

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    2 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Скачко: Шольц привез Зеленскому чемодан для бегства с Украины

    Политолог Скачко: Шольц привез в Киев чемодан, чтобы Зеленский собирал манатки и уезжал с Украины

    Скачко: Шольц привез Зеленскому чемодан для бегства с Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Чемодан Олафа Шольца можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, европейский политик приехал в Киев «не с пустыми руками». Однако вполне возможно, что в чемодане ничего нет, и это послужит намеком Владимиру Зеленскому на то, что поддержка ЕС на исходе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Ситуация, конечно, выглядит крайне карикатурно. Лидеры крупных государств обычно не носят собственные вещи. Как правило, этим «за кадром» занимаются их помощники. Вцепившийся в огромный чемодан Олаф Шольц, стоящий на перроне, судя по всему, является символом, отражающим отношение ЕС к Киеву», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, интерпретировать этот образ можно по-разному. В первую очередь напрашивается мысль о том, что канцлер ФРГ таким образом пытается продемонстрировать, что на встречу с Владимиром Зеленским он приехал не с пустыми руками. Европа сохраняет готовность поддерживать ВСУ, помогать им в рамках конфликта с Россией», – говорит он.

    «Но нельзя забывать и о том, что в последнее время рейтинг Шольца в Германии начал расти. Увеличение популярности многие аналитики объясняют образом миротворца. Он транслирует достаточно рациональную позицию по поводу необходимости урегулирования противоречий Киева и Москвы», – считает собеседник.

    «Учитывая данный факт, сложно представить, что в чемодане он мог привезти, например, деньги для военной поддержки Украины. Это противоречит его репутации сторонника дипломатии, да и перевозить столь крупные суммы в поезде достаточно глупо. В конечном счете никто не может дать гарантий, что где-то рядом не прилетит «Орешник», – иронично заметил эксперт.

    «Превращать миллионы евро в обугленную труху никто не хочет. Поэтому, не исключаю, что чемодан вообще может оказаться пустым. С помощью такого жеста Шольц мог бы намекнуть Зеленскому: Западу больше нечего дать ВСУ, пора закругляться. Деньги и возможности Европы не могут растрачиваться бесконечно», – рассуждает он.

    «Таким образом, это событие могло бы стать символом единения сторонников США. Долгое время в ЕС шли споры о том, нужно ли помогать Украине. Отъявленными диссидентами выглядели, например, Венгрия и Словакия. Теперь же «командный дух» спасен: все понимают, что конфликт нужно заканчивать, и пустой чемодан Шольца будет тому подтверждением», – полагает собеседник.

    «Еще один подтекст, который я бы добавил лично от себя: Зеленскому подарили качественную «переноску» для личных вещей. Его власть ассоциируется с войной. И в мире, где боевые действия прекратятся, такому политику попросту нет места. Вот ему и дают чемодан, чтобы собирал манатки и уезжал», – заключил Скачко.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

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    2 декабря 2024, 16:31 • Новости дня
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» приостановлено в ожидании особого решения президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Всемирные игры дружбы – это международные спортивные соревнования по 35 видам спорта. Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Инициатором и координатором Игр дружбы является IFA. Путин подписал закон об их проведении 19 апреля. Мероприятие было запланировано в Москве и Екатеринбурге на 15–29 сентября 2024 года.

    Глава МОК Томас Бах в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), представившимися африканским функционером, заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже. В Кремле препятствие МОК проведению Игр дружбы назвали узурпацией права на спорт.

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