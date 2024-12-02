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Российские десантники уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области
ПТРК «Корнет» уничтожил противотанковый расчет ВСУ в Запорожье
Артиллеристы-десантники группировки «Днепр» при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили противотанковый расчет ВСУ в Запорожской области, говорится в сообщении Минобороны.
Как сообщили представители командования, расчеты противотанкового ракетного комплекса «Корнет» Ставропольского десантно-штурмового полка группировки войск «Днепр» уничтожили противотанковый расчет ВСУ в Запорожской области, передает РИА «Новости».
В Минобороны уточнили, что для выполнения задачи были задействованы высокоскоростные и маневренные багги. С помощью разведывательного БПЛА десантники зафиксировали перемещение украинских военнослужащих в лесополосе. Координаты их местонахождения были переданы на пункт управления.
После доклада командованию было принято решение на уничтожение цели. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки «Днепр» выдвинулись на боевую задачу вблизи переднего края обороны противника и с помощью ПТРК «Корнет» успешно ликвидировали расчет ВСУ.
Результаты операции были зафиксированы средствами объективного контроля БПЛА.
Ранее сообщалось, что российские десантники поразили «Корнетом» БМП ВСУ в Курской области.