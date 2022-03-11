Житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города

Жители украинского города Мариуполь вырываются из него отдельными редкими группами, боевики националистического батальона «Азов» используют их в качестве заложников и «живого щита», рассказал один из мариупольцев.

Гуманитарные коридоры, открытые российской стороной, действуют в городе, но националисты не позволяют мирным гражданам покинуть Мариуполь, передает Пятый канал со ссылкой на одного из жителей города, которому удалось его покинуть.

Мариупольцы прорываются из города редкими и маленькими группами на безопасное расстояние.

«Обстановка сложная. Дают коридоры. А они не выводят. Расстреляли автобус», – сказал мужчина.

Он пояснил, что стрельбу вели бойцы «Азова», не смотря на действующий гуманитарный коридор.

«Люди сели выезжать. Двое погибших. Очень много раненных. Они не дают мирному населению выйти. Они прикрываются мирными жителями», – подчеркнул мариуполец.

По его словам, обстрел автомобилей является акцией устрашения, местные жители боятся покидать город. По местному радио звучат призывы сложить оружие, но «Азов» не сдается. Он отметил, что выстрелов со стороны, где располагаются войска ДНР и ВС России, нет.

В четверг глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал.

В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.

Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.