Минобороны рассказало об использовании националистами на Украине «живого щита»

Так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Радикалы из батальонов территориальной обороны продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, изъявивших желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы от устроенных националистами ужасов и произвола», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, в заложниках оказались свыше 7 тыс. граждан из 21 иностранного государства. При этом Запад игнорирует сложившуюся на Украине катастрофическую гуманитарную ситуацию, а простые украинцы и иностранцы остаются жертвами неонацизма, фактически поглотившего киевскую власть, заявил Мизинцев.

Власти Украины «с 9 марта начали тотальную рассылку гражданам своего государства сообщений о немедленном прибытии на пункты мобилизации для призыва на военную службу, а также санкционировали националистов на применение оружия по тем, кто предпримет попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории», сообщил Мизинцев. Также нацисты Украины изъяли приготовленные для беженцев автобусы и устроили в них огневые точки.

Он привел сообщение представителей иностранной диаспоры: «Прошу о помощи! Все в отчаянии. Людей не выпускают из города, они фактически находятся в плену у батальона «Азов», устраивают провокации, в городе полное отсутствие власти, «Азов» творит, что хочет. Умоляю, спасите город от этой власти. Люди уже натерпелись от них сполна».

Украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров. По словам Мизинцева, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, в первую очередь в сторону России.

Минобороны России призвало власти Украины гарантировать безопасность беженцам, которые в рамках объявленного с 11 марта режима тишины пожелают эвакуироваться на территорию России через Белоруссию.

При этом на российских корреспондентов открыл «тотальную охоту» украинский неонацист по фамилии Береза, рассказал Мизинцев.

Он сообщил, что Россия будет в одностороннем порядке открывать гуманитарные коридоры из-за попыток Украины помешать эвакуации мирного населения. Российская сторона согласилась с предложенными украинской стороной дополнительными гуманитарными маршрутами, в том числе из города Коростеня Житомирской области в район Чернобыльской АЭС для проезда ремонтной бригады к поврежденной националистами линии электропередач. Мизинцев также опроверг заявления Киева о срыве российской стороной режима тишины для формирования гуманитарных колонн.

Российская сторона с 10.00 мск 11 марта открывает гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, передает ТАСС.

Гуманитарные колонны на Украине с 11 марта будут пропускаться только после заблаговременного предоставления списков автотранспорта и сопровождающих лиц. Гуманитарные колонны на Украине будут проверяться на наличие средств связи и коммуникации с целью исключения сбора разведданных о российских вооруженных силах. Вооруженным силам России необходимы письменные гарантии по обеспечению безопасности на маршрутах гуманитарных коридоров со стороны украинских властей. Отмечается, что украинская сторона заменяет водителей гуманитарных колонн на сотрудников СБУ.

Более 1,4 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину за время проведения специальной военной операции, сообщил Мизинцев. Вооруженными силами России с начала проведения спецоперации без участия Киева из опасных зон Украины эвакуировано уже более 187 тыс. человек, из них 46 тыс. 696 детей.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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