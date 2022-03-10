Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских Вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Минобороны рассказало об использовании националистами на Украине «живого щита»
10 марта 2022, 23:30
Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
Текст: Антон Антонов
Так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Радикалы из батальонов территориальной обороны продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, изъявивших желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы от устроенных националистами ужасов и произвола», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, в заложниках оказались свыше 7 тыс. граждан из 21 иностранного государства. При этом Запад игнорирует сложившуюся на Украине катастрофическую гуманитарную ситуацию, а простые украинцы и иностранцы остаются жертвами неонацизма, фактически поглотившего киевскую власть, заявил Мизинцев.
Власти Украины «с 9 марта начали тотальную рассылку гражданам своего государства сообщений о немедленном прибытии на пункты мобилизации для призыва на военную службу, а также санкционировали националистов на применение оружия по тем, кто предпримет попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории», сообщил Мизинцев. Также нацисты Украины изъяли приготовленные для беженцев автобусы и устроили в них огневые точки.
Он привел сообщение представителей иностранной диаспоры: «Прошу о помощи! Все в отчаянии. Людей не выпускают из города, они фактически находятся в плену у батальона «Азов», устраивают провокации, в городе полное отсутствие власти, «Азов» творит, что хочет. Умоляю, спасите город от этой власти. Люди уже натерпелись от них сполна».
Украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров. По словам Мизинцева, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, в первую очередь в сторону России.
Минобороны России призвало власти Украины гарантировать безопасность беженцам, которые в рамках объявленного с 11 марта режима тишины пожелают эвакуироваться на территорию России через Белоруссию.
При этом на российских корреспондентов открыл «тотальную охоту» украинский неонацист по фамилии Береза, рассказал Мизинцев.
Он сообщил, что Россия будет в одностороннем порядке открывать гуманитарные коридоры из-за попыток Украины помешать эвакуации мирного населения. Российская сторона согласилась с предложенными украинской стороной дополнительными гуманитарными маршрутами, в том числе из города Коростеня Житомирской области в район Чернобыльской АЭС для проезда ремонтной бригады к поврежденной националистами линии электропередач. Мизинцев также опроверг заявления Киева о срыве российской стороной режима тишины для формирования гуманитарных колонн.
Российская сторона с 10.00 мск 11 марта открывает гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, передает ТАСС.
Гуманитарные колонны на Украине с 11 марта будут пропускаться только после заблаговременного предоставления списков автотранспорта и сопровождающих лиц. Гуманитарные колонны на Украине будут проверяться на наличие средств связи и коммуникации с целью исключения сбора разведданных о российских вооруженных силах. Вооруженным силам России необходимы письменные гарантии по обеспечению безопасности на маршрутах гуманитарных коридоров со стороны украинских властей. Отмечается, что украинская сторона заменяет водителей гуманитарных колонн на сотрудников СБУ.
Более 1,4 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину за время проведения специальной военной операции, сообщил Мизинцев. Вооруженными силами России с начала проведения спецоперации без участия Киева из опасных зон Украины эвакуировано уже более 187 тыс. человек, из них 46 тыс. 696 детей.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Юрий Подоляка: Россия подготовилась к войне с США за передел мира
10 марта 2022, 13:14
Фото: кадр из видео
Текст: Рафаэль Фахрутдинов
«Россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию России на Украине как локальный эпизод войны России с США, как третью Отечественную войну, но в другом формате», – сказал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка.
«События в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине. Киев «закидывает» в головы украинцев мысль, что в апреле в России произойдут события, которые приведут к свержению власти в России. Таким образом Украина надеется выиграть войну. Но то, что я реально вижу в России – это небывалый патриотический подъем», – рассказал украинский блогер Юрий Подоляка.
По его словам, многие россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию ВС РФ на Украине как необходимую – для освобождения украинского государства от той клики, которая развязала войну в 2014 году. «Украинцы предпочитали восемь лет не замечать бойню. А война имеет свойство приходить к тебе, если ты ее не замечаешь. Впрочем, происходящее на Украине – это только локальный момент войны России и США за передел мира. И главные события еще впереди. Они произойдут после окончания операции на Украине», – уверен эксперт.
По его словам, мир ждет мощнейший экономический кризис. «Обращает на себя внимание, что Россия очень хорошо готова к этой войне, в том числе на экономическом фронте. Главный этап этой подготовки с успехом идет начиная с 2014 года, это с удивлением и ужасом признают даже западные эксперты. Именно поэтому россиян не пугает ни курс доллара, ни другие факторы. Да, россияне будут жить финансово хуже, как и весь мир. Но это не тот эффект, на который рассчитывал Запад», – подчеркнул аналитик.
Блогер отметил: Запад рассчитывал, то россияне, привыкшие жить хорошо, при ухудшении финансового положения начнут бороться с властью.
«Вводимые санкции говорят о том, что Запад совершенно не понимает русской ментальности и того, чем живет русское общество. Пример: в России очень позитивно восприняли санкции против российских олигархов, а также уход ряда западных компаний и их национализацию. Санкции Запада развязали руки российскому руководству: оно проводит реформы, которые население просило два последних десятилетия. Все в России приветствуют суверенизацию, национализацию и изживание института олигархии», – заметил Подоляка.
Блогер также заметил, что некоторые регионы, например – Прибалтику, ужасает то, что происходит на Западе, поскольку жители Латвии, Литвы и Эстонии понимают: кризис придет и к ним.
«Критическая точка, скорее всего, будет пройдена в 2023 или 2024 году. И то, как Россия, Украина и Запад ее пройдут, будет зависеть от их подготовки. Я хочу, чтоб все украинцы и россияне понимали: украинская операция – всего лишь эпизод в борьбе, результатом которой станет новый мир. Старого привычного мира уже не будет. На Украине он разрушился в одночасье, в России – рухнет в ближайшие недели или месяцы, а остальной мир эта «ужасная правда» начнет накрывать к концу нынешнего года», – спрогнозировал Подоляка.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.
В Минэкономразвития РФ предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.
В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
Напомним о том, что Владимир Путин в своем обращении утром 24 февраля прямо обозначил одну из главных целей спецоперации – защитить людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
Кроме того, Россия упредила появление ядерного оружия в распоряжении киевского режима. Верховный главнокомандующий прямо указал, что Москва не допустит такого развития событий.
Россия в ООН разоблачила фейк об ударе по больнице в Мариуполе
10 марта 2022, 08:25
Фото: Global Look Press
Текст: Дмитрий Зубарев
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк о том, что якобы мирные граждане подверглись удару в больнице в Мариуполе.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения». Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. На комментарий генсека отреагировал Полянский.
«Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении еще 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», – передает РИА «Новости» слова Полянского.
На заседании СБ ООН 7 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что вооруженные силы Украины, «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, оборудовали в нем огневую позицию». Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.
Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Бывший американский морпех собрался «навести порядок» на Украине, как в Ираке
10 марта 2022, 02:58
Фото: кадр Fox News
Текст: Антон Антонов
Бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане.
Как сообщает Fox News, «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине».
При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт.
Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах.
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Сатановский объяснил желание морпехов США «навести порядок» на Украине, как в Ираке
10 марта 2022, 13:44
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Текст: Олег Исайченко
«Для американских военных разницы между войной в Ираке и спецоперацией России на Украине нет вообще. В обоих случаях враг для них – это «туземцы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее западные СМИ сообщили, что бывший американский морпех собрался «навести порядок» на Украине, как в Ираке.
«Если этого бывшего морпеха не убили в Ираке, то почему бы ему не отправиться на Украину? Таких зарубежных экспедиций у американских военных было немало. Только теперь при отправлении на Украину им велено составлять завещание», – отметил политолог и востоковед Евгений Сатановский.
По его словам, для американских военнослужащих, которые воевали в Ираке, порядок – явление относительное. «Есть замечательная история о том, как американских граждан зазывали раньше в армию: «вы посетите разные экзотические страны, познакомитесь с интересными людьми и убьете их». Такой вот специфический американский юмор, который многое объясняет», – рассказал эксперт.
«Сейчас им можно поехать не только на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию или Центральную Америку, но и на Украину. Там тоже можно пострелять и кого-то убить, – саркастически заметил политолог. – Ну и пускай. Уже столько раз разные люди приходили на территорию Украины, кого там только не было – и шведы, и немцы, и турки. И все там похоронены. Я уж не говорю про Вторую мировую войну – там, кроме немцев, было огромное количество других народов».
Политолог также добавил, что для американских военных нет никакой разницы между войной в Ираке и спецоперацией России на Украине. «Для них и там, и тут в лице противника какие-то «туземцы», которых надо убивать, насиловать и грабить. Нам уже давно пора это признать», – заключил эксперт.
В четверг бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане.
Как сообщает Fox News «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине».
При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт.
Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах.
Милиция ДНР предложила украинским националистам в Мариуполе сдаться или умереть
10 марта 2022, 09:27
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Текст: Александра Юдина
Украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя, им придется сдаться или умереть, заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин на канале «Россия 24».
«Оттуда вытеснять их некуда, если только в море. У них только два варианта – или умереть, или сдаться», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом он добавил, что сейчас в Мариуполе находятся минимум 400 тыс. мирных жителей. «По моим подсчетам, это минимум 400 тыс. человек – это в Мариуполе. Если они изъявят желание, поверьте, мы найдем средства и способы. Плюс помощь, которая от Российской Федерации, потому что граница от Российской Федерации там 40 километров, от того места, где есть у нас эвакуационный лагерь. Я думаю, и транспорт могут предоставить, если что», – сказал он.
По словам Басурина, «если будет грандиозный наплыв, обратимся к Российской Федерации, думаю, они нам обязательно помогут».
Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Лавров отреагировал на заявление Кулебы об отсутствии договоренности о прекращении огня
10 марта 2022, 14:20
Текст: Наталья Ануфриева
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не собиралась договариваться о прекращении огня.
Лавров заявил, что у него не вызывают удивления слова Кулебы о том, что «не удалось договориться о прекращении огня», так как «никто и не собирался» договариваться об этом, передает РИА «Новости».
Министр также заявил, что Россия не собирается создавать параллельный трек по урегулированию на Украине, как этого, вероятно, хотел бы Киев – «они всегда предпочитают подменять конкретную работу по выполнению договоренностей созданием новых форматов, которые обязательно должны занимать главное место в новостях».
Ранее Лавров заявил о безальтернативности переговоров с Украиной в Белоруссии.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров, что достичь решения по прекращению огня пока не удалось.
Разговор продлился 90 минут. Контакт состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.
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Лавров: Россия преодолеет трудности и избавится от иллюзий о ценностях Запада
10 марта 2022, 14:08
Фото: REUTERS
Текст: Дмитрий Зубарев
Россия справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
«Что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся. Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали. Но в этот раз, я уверяю, мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием», – передает ТАСС слова Лаврова.
«У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности», – подчеркнул министр.
Лавров сообщил также, комментируя санкции против России, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев. «Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев», – поинтересовался Лавров.
«Я вас уверяю, мы справимся, мы обязательно справимся, мы будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», – пояснил министр.
По его словам, Россия в состоянии сама позаботиться о своей экономике в условиях санкций.
«Что касается состояния экономики Российской Федерации – мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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На Невзорова предложили завести уголовное дело за пост о канадском снайпере
10 марта 2022, 17:17
Фото: Кадр из видео
Текст: Ростислав Зубков
«На Невзорова нужно заводить уголовное дело об экстремизме за то, что он рекламирует убийцу», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Так парламентарий прокомментировал запись журналиста Александра Невзорова в соцсетях, где он в восторженных тонах рассказал о прибытии на Украину канадского снайпера «Вали», считающегося одним из лучших в мире.
Еще до «Вали» многие иностранные наемники, прошедшие многие горячие точки, бежали с Украины до начала российской спецоперации, говорит политолог, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Нужно понимать, что любой наемник едет не умирать, а убивать. Он привык работать в комфортных условиях. В особенности это касается снайперов – сидеть, прятаться, стрелять», – пояснил собеседник.
«Думаю, в текущей ситуации снайперское искусство «Вали» не пригодится. Может, он где-то успеет разок выстрелить, но, скорее всего, когда будет настоящий бой и настоящее огневое подавление, от него останутся одни ошметки, – полагает парламентарий. – Поэтому пускай приезжает – мы его с удовольствием упакуем».
Ранее журналист Александр Невзоров выложил в Instagram пост, в котором прокомментировал прибытие на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом «Вали». Его считают одним из лучших в мире в своем деле: он способен поражать цель на расстоянии 3,5 километров. Является ветераном войн в Афганистане и Ираке. «Вали» уже вступил в Интернациональный легион Украины, сообщает канадская телекомпания CBC.
«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира», – написал в своем блоге журналист. – «Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82 может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
«Никогда не питал иллюзий по поводу человеческих качеств Александра Невзорова», – написал на своей странице в Instagram заслуженный артист России Вячеслав Манучаров. – «Но его последние экзерсисы по поводу операции наших вооруженных сил в Украине, на мой взгляд, переходят всякие границы и тянут, как минимум, на административку».
«Господин Невзоров неистово радуется новости о том, что на Украину едет биться с нашими солдатами один из лучших снайперов мира. И Невзоров уже упивается размышлениями о том, сколько «смертей в сутки» наемник сможет обеспечить. Вот и получается, что статью «враг народа» упразднили, а враги остались», – считает Манучаров.
Минобороны получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине
10 марта 2022, 10:51
Фото: кадр из видео
Текст: Александра Юдина
Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», – передает ТАСС его слова.
Как подчеркнул Конашенков, в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. «Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», – сказал он.
Также генерал заверил, что ведомство в ближайшее время обнародует пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представит результаты их экспертизы. «В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», – сказал Конашенков.
Ранее стало известно, что националисты готовят на Украине провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия.
Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном.
В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.
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Сдавшиеся украинские бойцы заявили, что армия России не несет зла
10 марта 2022, 09:11
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Текст: Александра Юдина
Российская армия не несет зла, сопротивляться ей бесполезно, заявил сдавшийся в плен боец территориальной обороны Харьковской области Дмитрий Кондрыкенко.
Он пояснил, что их отряду дали приказ отойти. По дороге его высадили из машины, и он направился домой. «Выйдя, наткнулся на российскую колонну, проходившую мимо моей улицы. Я сдался в плен, увидев численность и мощь российской армии. Оружия у меня с собой не было, и против российской армии я его не применял... Я увидел, что российская армия не мародерит и просто так не стреляет в мирных жителей. Наоборот, накормили чем смогли», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Кондрыкенко обратился к товарищам, которые, «возможно по-прежнему рассчитывают оказывать сопротивление вооруженным силам России». «Я прошу их не сопротивляться российской армии, это бессмысленно, они не несут такое зло, как нам говорили», – отметил он.
Другой бывший боец территориальной обороны города Изюм Александр Васильев также решил сдаться, так как информация о действиях вооруженных сил России, которую он получил из местных СМИ, не соответствовала действительности.
«Новости, СМИ говорили, что русские пришли, убивают, города рушат, мародерствуют, насилуют. Впоследствии я увидел, как сами военные российские подкармливали сухпайками местных жителей, у которых было мало еды», – подчеркнул он.
Напомним, мировая экономика столкнулась с нехваткой и удорожанием критически важных сырьевых активов, подорожанием еды. При этом Киев почти утратил способность управлять областями и районами Украины. В этих условиях местные чиновники выказали неспособность заботиться о своих гражданах: даже в городах, которые не блокированы войсками, наблюдается острый дефицит продуктов и лекарств.
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации. Кроме того, Киеву выдвинут ряд политических условий – закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Глава разведки США раскрыла назначение биолабораторий на Украине
10 марта 2022, 19:51
Текст: Кристина Цыцура
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Украина не собирается разрабатывать ни биологическое, ни ядерное оружие.
«Согласно нашей оценке, Украина не стремится к разработке ни биологического оружия, ни ядерного оружия. Это, по сути, <...> пропаганда, которую распространяет Россия», – заявила она в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о том, имеются ли на Украине какие-либо исследовательские центры, занимающиеся созданием биологического оружия, передает ТАСС.
Ранее Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что ВС России в ходе спецоперации на Украине обнаружили биолабораторию. Стало известно, что там реализуется военно-биологическая программа, которая финансируется США.
Также Минобороны распространило документ о том, что США на территории Украины изучали возможности переноса опасных инфекций мигрирующими птицами.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
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МО: Работы в биолабораториях на Украине схожи с японским проектом биологического оружия
В Министерстве обороны России заявили, что изучение полученных документов и материалов в биолабораториях Харькова подтвердило факт передачи за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей.
Как рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передаваемыми материалами были летучие мыши, блохи и клещи. Он добавил, что в Пентагоне также интересовались насекомыми переносчиками, которые способны распространять опасные инфекционные заболевания, передает ТАСС.
Подобные исследования в 1940-х годах проводил японский отряд 731, который занимался разработкой биологического оружия, сказал Кириллов.
Один из документов, находящийся в распоряжении ВС России, подтверждает, что все исследования повышенной опасности в украинских биолабораториях проводились под руководством специалистов из США.
По его словам, свидетельством этому стали проанализированные материалы по проекту UP-8, который направлен на изучение вируса Конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине.
«[Материалы] наглядно опровергают публичное утверждение США о том, что в биолабораториях Пентагона на Украине работают исключительно украинские ученые без вмешательства американских биологов», – указал Кириллов.
Эктопаразиты – паразиты, живущие на поверхности тела и на наружных органах животных и человека. Примером эктопаразитов служат кровососущие членистоногие. Например, комары, вши и клещи. Эктопаразиты часто являются переносчиками инфекционных заболеваний, таких как чума, малярия и болезнь Лайма.
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США признали «временный сбой связи» с Польшей
10 марта 2022, 06:37
Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press
Текст: Антон Антонов
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что решение Польши об отправке советских истребителей Украине, по сути, застало США врасплох.
Псаки сказала, что Польша не проинформировала США заблаговременно. Она заявила: «Я бы не стала называть это сбоем. Полагаю, речь идет о временном сбое связи». Псаки уточнила, что вопрос будет обсуждаться «по военным каналам», передает ТАСС.
Напомним, Псаки заявила, что в Вашингтоне не считают предложение Польши отправить боевые самолеты на Украину с базы США в Европе соответствующим интересам Америки и НАТО. «Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО», – сказала она.
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Абрамович, Сечин, Миллер, Костин, Дерипаска, Лебедев и Токарев попали под британские санкции
10 марта 2022, 13:03
Фото: Rebecca Naden/PA/ТАСС
Текст: Дмитрий Зубарев
Великобритания в четверг расширила введенные против России санкции, включив в черный список еще семерых россиян.
Как говорится в документе, опубликованном МИД королевства, под ограничения попали руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин, глава Газпрома Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, предприниматель Олег Дерипаска (EN+ Group), председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев и глава «Транснефти» Николай Токарев.
Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, что может существенно усложнить для Абрамовича продажу футбольного клуба «Челси» (Chelsea F.С.).
«В рамках усилий правительства Великобритании, направленных на изоляцию [президента РФ Владимира] Путина и его окружения, активы этих олигархов в Великобритании, общая стоимость которых составляет около 15 млрд фунтов стерлингов, будут заморожены. Им запрещено совершать сюда поездки, а британские граждане или компании не могут вести с ними дела», – передает ТАСС сообщение Форин-офиса.
Ранее глава британского правительства Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обещал «нанести России максимальные экономические издержки».
Напомним, Британия ввела санкции против России. Лондон призвал Европу распространить санкции на нефть и газ из России. Британские экономисты считают, что санкции против России снизят уровень жизни в Великобритании на 2500 фунтов стерлингов на семью в год, инфляция останется на уровне 7% до 2023 года.
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СМИ сравнили интерес журналистов к пресс-конференциям Лаврова и Кулебы
10 марта 2022, 15:11
Текст: Алексей Дегтярёв
Главы министерств иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба выступили после переговоров отдельно друг от друга на полях дипломатического форума в Анталье.
Каждый министр получил по отдельному залу, они были обозначены государственными флагами при входе, доступ к которым был свободен для любых журналистов, и российских, и украинских, передает РИА «Новости».
На пресс-конференции Кулебы, выступившего на 10 минут раньше российского коллеги, было много журналистов. Однако на выступлении Лаврова был заполнен весь зал.
После переговоров с Кулебой Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны. Он отметил, что если Европа перестанет покупать российские нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать.
Министр также назвал фейком высказывание главы британского МИД Лиз Трасс о «вероятном нападении» России на Прибалтику и Молдавию.