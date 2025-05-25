При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.9 комментариев
Молдавия экстрадировала в США грузинского неонациста «Командира Мясника»
Гражданин Грузии Михаил Чхикишвили, также известный как «Командир Мясник», обвиняется в подстрекательстве к терактам после задержания и экстрадиции в США из Молдавии.
Лидер неонацистской организации «Культ убийств маньяков» Михаил Чхиквишвили был экстрадирован из Молдавии в США. По версии прокуратуры, с 2022 года он руководил экстремистской группой, распространявшей призывы к насилию через Telegram и манифест «Справочник ненавистника». Чхиквишвили, также известный как «Командир Мясник», подозревается в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти, включая попытку отравления детей из числа евреев и представителей расовых меньшинств, передает NBC NEWS.
Один из инцидентов связан с попыткой убедить федерального агента под прикрытием переодеться в Санта-Клауса и раздавать отравленные конфеты детям. Прокуроры отметили, что деятельность группировки могла вдохновить на массовое убийство в школе Нэшвилла, где погиб подросток.
На суде в Бруклине Чхиквишвили не признал себя виновным. Его адвокат Сэмюэль Грегори ходатайствовал о психиатрической экспертизе для обвиняемого вследствие риска суицида, но пока комментариев не давал.
В апреле прошлого года сотрудники ФСБ совместно с МВД Крыма задержали 12 членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть», действовавших на полуострове.