    Западная пресса научилась признавать достижения России
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Банк России представил экономический прогноз на 2026 год
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    58 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    22 комментария
    31 декабря 2025, 10:33 • Новости дня

    Индия обогнала Японию и стала четвертой экономикой мира

    Индия обогнала Японию по ВВП и стала четвертой экономикой мира

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительный рост ВВП позволил Индии обойти Японию и занять четвертое место в списке крупнейших экономик мира с показателем 4,18 трлн долларов.

    Индия стала четвертой по величине экономикой в мире, обогнав Японию с объемом ВВП в 4,18 трлн долларов, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении правительства, где уточняется, что в ближайшие три года индийская экономика может обойти Германию и выйти на третье место, увеличив ВВП до 7,3 трлн долларов к 2030 году.

    Сейчас США и Китай занимают ведущие позиции в мировом экономическом рейтинге. Во втором квартале 2025-26 финансового года реальный ВВП Индии вырос на 8,2%, что выше показателей предыдущих месяцев и стало шестиквартальным максимумом на фоне нестабильной глобальной торговли.

    Ожидания международных агентств также подтверждают устойчивый рост страны. Всемирный банк прогнозирует индийской экономике рост на 6,5% в 2026 году, агентство Moody’s ожидает динамику в 6,4% и 6,5% в ближайшие два года, а МВФ повысил свои прогнозы до 6,6% на 2025 год и 6,2% на 2026 год.

    Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует рост на уровне 6,7% в 2025 году и 6,2% в 2026 году. Среди других агентств S&P ожидает увеличение индийского ВВП на 6,5% и 6,7%, Азиатский банк развития повысил свой прогноз до 7,2%, а Fitch – до 7,4%. Во многом позитивные ожидания связаны с ростом потребительского спроса в стране.

    Правительство Индии подчеркивает: «Индия входит в число самых быстрорастущих крупных экономик мира и имеет хорошие возможности для сохранения этой динамики». Официальные власти отмечают, что страна намерена войти в число стран с высоким уровнем дохода к 2047 году, опираясь на структурные реформы, экономический рост и социальный прогресс.

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что индийская экономика является одной из самых быстроразвивающихся в мире.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Европейская экономика оказалась в тупике, связанном с политикой «устойчивости». В глобальном развитии происходят изменения баланса сил в пользу новых центров влияния.

    30 декабря 2025, 12:12 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Политолог Александр Рар: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины

    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    @ ADRIAN DENNIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Москва представит доказательства атаки на резиденцию Владимира Путина, в том числе обломки дронов, то это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже тогда для Владимира Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя реакцию западных политиков и СМИ на атаку ВСУ на резиденцию президента России.

    «Западные политики – за исключением Дональда Трампа – хранят молчание в связи с попыткой атаки на резиденцию Владимира Путина. Они не комментируют и не осуждают произошедшее. Впрочем, в прессе громко звучат голоса тех, кто считает атаку «выдумкой» российских спецслужб, цель которой – «подставить» Владимира Зеленского, отрицающего всякую ответственность за эти действия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Любопытно, что, как указал собеседник, на Западе все еще слышны мнения о том, что в 2022 году Россия якобы сама взорвала «Северные потоки» на дне Балтийского моря. «В вину Украины или западных разведок отказываются верить. Мы давно уже перешли в стадию «оруэлловского мира», когда правда искажается и не играет никакой роли. Идет безжалостная и непримиримая война на информационном поле», – добавил он.

    Политолог допускает, что в ближайшие часы Россия представит доказательства попытки атаки: например, обломки дронов, снимки, отчеты очевидцев. «Это откроет глаза мировой общественности на происходящее. Но даже после этого для Зеленского в Евросоюзе никаких последствий пока не будет», – считает Рар.

    Правда, оговорился он, Украина – если все факты нападения подтвердятся – может полностью лишиться американской поддержки. «Европейцы обещают компенсировать Киеву поставки от США. Ситуация взрывоопасная, эскалация военных действий налицо. Европейский континент не отходит от угрозы войны, как многие надеялись, а стремительно приближается к большому конфликту», – отметил спикер.

    «В западных столицах только и ждут, чтобы российская сторона нанесла удары возмездия по украинским правительственным объектам. Это приведет к новому витку поставок дальнобойного оружия на Украину со складов Европы и ввязыванию некоторых стран-членов НАТО в войну с Россией. Миротворчество Трампа тогда становится бессмысленным: его попытки урегулирования будут сорваны, на что многие надеются», – заключил Рар.

    Украина в ночь на 29 декабря попыталась атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров, противник использовал с этой целью 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО. Саму атаку дипломат назвал террористической и целенаправленной. На этом фоне он анонсировал ответный удар со стороны ВС России. Цели и время проведения операции уже определены, подчеркнул Лавров.

    Позже помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что между Путиным и Дональдом Трампом состоялся очередной телефонный разговор. Он уточнил, что российский лидер обратил внимание главы Белого дома на атаку «фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго».

    «Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала «Томагавки», – заметил Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва намерена и далее плотно сотрудничать с Вашингтоном. Однако «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». «Об этом было заявлено очень четко, и американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», – акцентировал помощник президента.

    Сам Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело – оскорблять, другое – нападать на его дом. Я очень разозлился из-за этого», – сказал американский лидер.

    Отметим, Зеленский в ходе видеопоздравления с Рождеством выступил с пожеланием смерти, но не конкретизировал кому. «И желание мы загадываем одно на всех. «Чтоб он умер», – скажет каждый сам про себя», – произнес Зеленский в видеообращении. Теперь он отрицает, что ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», – считает Зеленский.

    «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы «украденных Россией» детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», – ответила ему представитель МИД Мария Захарова. Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине, пишет в этой связи New York Times.

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности», – акцентировали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине. «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – написал он.

    Целый ряд стран выразил солидарность с Москвой и осудил действия Украины. Так, МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что атаки дронов на резиденцию Путина представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому президенту письмо с выражением поддержки.

    «Этот отвратительный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», – подчеркнул премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Вслед за ним премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию Путина. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить свое внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал он.

    23 комментария

    Комментарии (29)
    30 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования

    Кремль: Москва после атаки Украины на резиденцию Путина уделит особое внимание диалогу с США

    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не будет сообщать конкретные детали ужесточения своей позиции в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки атаки на резиденцию президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по словам Пескова, отныне Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.

    По словам Пескова, Кремль не станет публично раскрывать детали ужесточения своей позиции по украинскому урегулированию после попытки Киева атаковать резиденцию президента России, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. После последнего инцидента Москва будет уделять особое внимание диалогу с США. Пресс-секретарь президента заверил, что основное взаимодействие по этой теме теперь будет сосредоточено именно на американской стороне.

    23 комментария

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о беспокойстве в связи с попыткой атаки на резиденцию президента России и призвал стороны спецоперации на Украине избежать эскалации.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением и подчеркнул важность дипломатии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки беспилотников.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин уведомил Дональда Трампа о готовности России к жесткому ответу.

    Эксперты утверждают, что покушение на президента дает Москве право на ответ любых масштабов.

    Комментарии (11)
    30 декабря 2025, 22:01 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

    Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    «Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

    Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

    Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

    23 комментария

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.

    Комментарии (23)
    30 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Атака ВСУ на резиденцию президента России, совпавшая с визитом Зеленского к Трампу, приведет к тому, что урегулирование конфликта будет вестись напрямую между Москвой и Вашингтоном, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее об ужесточении российской позиции по Украине заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что после инцидента Москва уделит особое внимание диалогу с Вашингтоном.

    «Понимая всю ответственность, которая лежит на двух ядерных державах, Россия продолжит выстраивать отношения с администрацией Трампа. У Москвы налажен контакт с Вашингтоном. Но учитывая, что дроны в сторону Новгородской области взлетели синхронно с визитом Зеленского во Флориду, урегулирование конфликта, видимо, пойдет иным путем», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, «Белый дом демонстрирует ответственное политическое поведение – поэтому мы сохраняем с ним диалог», а Украина подобным здравомыслием похвастаться не может – «и тут вопрос на какое-то время закрыт». Американист также считает, что Трамп воспринял на свой личный счет попытку Украины и ее союзников в лице Британии и ЕС атаковать президентскую резиденцию Владимира Путина.

    «Во-первых, это было сделано за спиной Вашингтона. Во-вторых, его самого собирались убить во время избирательной кампании. Но в Киеве и Лондоне не просчитали до конца реакцию президента США. Такое бывает, когда во главе MI-6 стоит потомок нацистов», – добавил политолог, имея в виду тот факт, что дед нынешнего руководителя британской спецслужбы Блейз Метревели был украинским нацистом и военным преступником, о чем писала газета ВЗГЛЯД.

    Дробницкий считает, что в результате переговорного трека с Зеленским мирный договор не мог быть подписан. «Дискуссия обречена, потому что Трамп не обладает абсолютной властью на Западе. Уже с весны 2025 года стало понятно, что Европа будет постоянно подзуживать Зеленского. Конгресс США тоже настроен скорее проевропейски», – рассуждает американист.

    При этом, по его словам, Украина как политический проект всегда превращается в «анти-Россию». «Сегодня ее территория – это прямая геополитическая угроза в России, и эта угроза должна быть устранена. С подобными проектами Россия разбиралась всегда – с разной скоростью и эффективностью, но разбиралась неизменно», – заявил спикер.

    Дробницкий подчеркнул, что нацистская сущность свойственна не только элитам Украины, но и европейским элитам, при этом денацификация власти в Киеве была изначальной задачей СВО и обсуждалась в рамках мирного плана на Аляске. Под демилитаризацией подразумевается в первую очередь сокращение армии, внеблоковый статус, отсутствие иностранных войск и жесткий контроль над вооружениями.

    «А денацификация – это признание русского языка на уровне государственного плюс признание территорий, которые конституционно стали частью России. При этом возможность проявить гибкость, о которой говорил Путин, не касалась ни численности ВСУ, ни НАТО, ни иностранных контингентов, ни Церкви, ни русского языка», – добавил он.

    «Даже если речь и шла о каких-то территориальных вопросах, то они были сняты еще до приезда Зеленского к Трампу, а требование по демилитаризации и денацификации никогда не снималось. В этом смысле ужесточение позиции России означает, что с этим режимом мы не можем ни о чем договориться», – подытожил Дробницкий.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал называть конкретные детали ужесточения позиции РФ в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки Киева атаковать резиденцию президента России. О том, что ужесточение произойдет, ранее говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Однако Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. Песков заверил, что Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.

    О том, что украинские власти в ночь на 29 декабря попытались атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию президента России в Новгородской области, стало известно накануне. Противник использовал 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО.  Как уточнил помощник Путина Юрий Ушаков, об этой атаке российский лидер сообщил лично президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора.

    Очередная эскалация со стороны Украины произошла на фоне активного дипломатического процесса. Накануне Трамп встречался с Зеленским и обсуждал мирный план Киева.

    Комментарии (5)
    30 декабря 2025, 14:04 • Новости дня
    Росэнергоатом сообщил о полной остановке Билибинской АЭС на Чукотке
    Росэнергоатом сообщил о полной остановке Билибинской АЭС на Чукотке
    @ Белявый С/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Билибинская АЭС завершила промышленную эксплуатацию, ее последний, четвертый по счету энергоблок выведен из работы, сообщил Росэнергоатом.

    Билибинская атомная электростанция завершила этап промышленной эксплуатации, заявили в компании, передает ТАСС.

    Последний энергоблок № 4 был остановлен 30 декабря, после чего станция впервые в истории России полностью прекратила работу всех своих блоков.

    Статус ядерного объекта за станцией сохраняется, однако она теперь работает без генерации энергии.

    В течение декабря были поэтапно остановлены энергоблоки 2, 3 и 4 с реакторами ЭГП-6, а блок 1 прекратил работу еще в 2018 году. Отработавшее ядерное топливо с первого блока уже хранится в бассейне выдержки, а топливо остальных блоков будут перемещать на хранение в течение ближайших двух лет.

    Сейчас электро- и теплоснабжение Чаун-Билибинского энергоузла обеспечивается плавучей атомной теплоэлектростанцией «Академик Ломоносов» в Певеке – самом северном городе страны, которая полностью изменила схему энергоснабжения после останова Билибинской АЭС.

    Комментарии (9)
    30 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль засекретил местонахождение Путина

    Песков: Местонахождение Путина не может обсуждаться публично в нынешних условиях

    Кремль засекретил местонахождение Путина
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Место, где находится президент Владимир Путин, не может называться публично из-за атак киевского режима, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Китай призвал мировое сообщество не позволить эскалации из-за атаки киевского режима на резиденцию президента России.

    23 комментария

    В ОАЭ осудили действия Киева и указали на угрозу стабильности России. В Никарагуа выразили поддержку России. Индийский премьер Нарендра Моди заявил, что его обеспокоила атака на резиденцию российского лидера.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва пересмотрит свои переговорные позиции в связи с атакой.

    Комментарии (11)
    30 декабря 2025, 18:23 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Два обвиняемых получили реальные сроки и штраф за мошенничество при исполнении оборонного заказа, ущерб составил свыше 470 млн рублей.

    Как передает РИА «Новости», суд вынес приговор по делу о хищении свыше 500 миллионов рублей из бюджета при выполнении оборонного заказа. Договоры были заключены в 2022-2023 годах между госзаказчиком и компаниями ООО ИФК «РНГС Капитал» и ООО «Сибай» на сумму более 1,3 млрд рублей.

    В ходе следствия выяснилось, что Дмитрий Левченко, Андрей Грунин и иные лица предоставили ложные сведения о цене выполненных работ и поставленных товаров. Это позволило незаконно присвоить крупные бюджетные средства. Ущерб Министерству обороны России превысил 470 млн рублей.

    «Приговором суда Левченко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грунину – в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому», – говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

    Суд признал фигурантов виновными по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное военное следственное управление СК завело уголовное дело против начальника военного представительства Минобороны Владимира Куимова по подозрению в получении взятки.

    Суд в Нижнем Тагиле приговорил жителя Петербурга к пяти годам колонии за хищение около 320 млн рублей, предназначенных для строительства объекта оборонного заказа.

    Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля реализации государственного оборонного заказа.

    Комментарии (25)
    30 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

    Согласно тексту указа, речь идет о гражданах, подписавших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    «Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в указе.

    Ранее Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов.


    23 комментария

    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 17:19 • Новости дня
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни

    Фокусник Эмиль Кио скончался в Москве на 88-м году жизни

    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Скончался известный советский артист, иллюзионист Эмиль Кио, обладатель звания народного артиста России.

    О смерти Эмиля Кио на 88-м году жизни сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, передает ТАСС.

    Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам артиста, назвав Кио великолепным иллюзионистом.

    Кио являлся одной из самых известных личностей советской эстрады и внес значительный вклад в развитие циркового искусства СССР и России. Он был носителем семейной традиции цирковых иллюзионистов и активно выступал на манеже, а также принимал участие в телевизионных программах на протяжении многих десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни.

    Автор сценариев телепередач и монологов Леонид Французов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни.

    Комментарии (4)
    30 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка»

    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожные власти двух стран согласовали запуск ночных безостановочных поездов между столицами, что позволит сократить время проезда и решить проблему с билетами, рассказал посол Белоруссии в России Александр Рогожник

    Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил о заключении соглашения между российскими железными дорогами и белорусской стороной по запуску ночных безостановочных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском, передает РИА «Новости». По его словам, ночной маршрут позволит не только заметно сократить время в пути, но и решить вопрос с дефицитом билетов, с которым сталкивались пассажиры.

    Рогожник подчеркнул, что с 15 декабря был уже запущен дополнительный поезд «Ласточка» из десяти вагонов, два из которых представлены в бизнес-классе. Также, по словам посла, за два прошедших года качество железнодорожного сообщения между Москвой и Минском значительно улучшилось.

    В интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня» он добавил, что принято решение развивать межрегиональное железнодорожное сообщение. Уже достигнута согласованность о запуске трансграничных маршрутов между Смоленском и Витебском, а также Смоленском и Оршей. Эти маршруты будут субсидироваться, что, по словам Рогожника, обеспечит доступность тарифов для граждан России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об активном развитии пассажирских перевозок на скоростных поездах «Ласточка».

    Сейчас из Москвы до Минска можно доехать за семь часов. Введение высокоскоростной магистрали позволит сократить время в пути между столицами. Это положительно повлияет на развитие контактов между Россией и Белоруссией, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.

    Комментарии (4)
    30 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    @ Andrey Titov/Business Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В российских аэропортах планируют с июля 2026 года начать эксперимент по посадке на самолеты с использованием биометрии, предусматривая специальные турникеты для ускоренного прохода, следует из проекта постановления правительства на портале проектов правовых актов.

    Минцифры России предложило провести эксперимент по посадке на самолет с использованием биометрических данных, сообщает ТАСС. Согласно проекту постановления правительства, тестирование планируется начать с 1 июля 2026 года и завершить 1 декабря 2027 года.

    В рамках эксперимента пассажиры, загрузившие свои данные в единую биометрическую систему и давшие согласие на их обработку при покупке билета у авиакомпании – участника проекта, смогут воспользоваться ускоренной процедурой досмотра и посадки. Они будут проходить в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности и выходить на борт намного быстрее.

    Для внедрения нововведения в аэропортах будут установлены отдельные турникеты с оборудованием для подтверждения личности пассажира по биометрии. Проект направлен на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров авиакомпаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершается подготовка сервиса «Мигом», который позволит пассажирам проходить все этапы предполетных процедур без предъявления документов. Новый сервис будет работать на основе биометрических данных. Пилот внедрения запланирован в московских аэропортах.

    Комментарии (10)
    30 декабря 2025, 17:11 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские столицы стремятся любыми средствами поддерживать киевские власти, пугаясь возможности их утраты на фоне обострения конфликта.

    Москва уверена, что европейские власти стремятся сохранить киевский режим для подготовки новой агрессии против России, передает ТАСС. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что позиций Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона по этому вопросу не вызывает у Москвы сомнений.

    «Не вызывает сомнений, что главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона – сохранить [киевский] режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где – вопреки всем нормам международного права – законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные», – заявил Лавров.

    По словам министра, именно такое государство необходимо европейским русофобам для реализации планов по подготовке новой агрессии против России. Лавров подчеркнул, что эта политика фактически поддерживает притеснения и нарушения международных норм на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не скрывает подготовки к войне с Россией. Он также назвал Евросоюз ключевым препятствием к установлению мира на Украине.

    Комментарии (14)
    30 декабря 2025, 12:46 • Новости дня
    Кремль назвал безумным отрицание Зеленским и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина

    Песков: Отрицание Зеленского и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина безумно

    Кремль назвал безумным отрицание Зеленским и СМИ Запада атаки на резиденцию Путина
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки западных СМИ и главы киевского режима Владимира Зеленского отрицать атаку на резиденцию президента в Новгородской области безумными.

    Попытки Владимира Зеленского отрицать атаку на резиденцию российского президента и поддержка этой позиции западными СМИ – это «совершенно безумное утверждение», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    На вопрос о представлении доказательств атаки пресс-секретарь заметил, что при столь массовом налете дронов улики предоставлять не нужно, так как аппараты были сбиты российской противовоздушной обороной. Как уточнил Песков, дальнейшее обращение с обломками беспилотников – прерогатива военных.

    Также представитель Кремля высказал мнение, что атака на резиденцию в Новгородской области была направлена не только против Владимира Путина, но и против президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, нападение было «террористическим актом, который направлен на срыв переговорного процесса» и препятствие усилиям, предпринимаемым Трампом по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Песков подчеркнул, что недавнее рождественское обращение Зеленского и его слова в адрес российского президента также должны быть учтены при оценке мотивов атаки. Кремль считает происшествие попыткой подорвать любые перспективы переговоров и мирных инициатив.

    23 комментария

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал атаку по резиденции российского лидера, назвав время неподходящим.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва пересмотрит переговорные позиции после атаки на резиденцию президента.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин передал Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Эксперты отметили, что подобные нападения дают России право на ответ любой мощности.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 05:49 • Новости дня
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи Артемьев заявил о масштабных потерях России на нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.

    «Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».

    Артемьев отметил, что десятилетия была тенденция, когда говорили, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется.

    «Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций», – добавил он.

    Расчет котировок на российскую нефть ведут международные ценовые агентства на основе опросов торгующих ею трейдеров. Артемьев считает этот метод непрозрачным, даже при том, что методы расчета котировок открыты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда российская нефть подорожает.


    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    МИД выразил протест Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств

    МИД пригрозил ответом Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест балтийским государствам из-за введения новых административных правил для российских посольств.

    Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России, который выразил им решительный протест за ограничения, введенные этими странами против хозяйственной деятельности российских посольств, передает ТАСС. Речь идет о регламентировании административно-хозяйственных вопросов работы российских дипломатических представительств в столицах этих государств – Риге, Вильнюсе и Таллине.

    В министерстве подчеркнули, что подобные меры воспринимаются Москвой как откровенно недружественные шаги. Представителям Латвии, Литвы и Эстонии было заявлено: «Российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер».

    МИД России не уточнил, какие именно меры могут быть приняты в ответ, но отметил, что их введение утвердит позицию Москвы в отстаивании интересов своих дипломатических миссий.

    Комментарии (11)
    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Западная пресса научилась признавать достижения России

    Уходящий год стал рубежным для западных СМИ в плане восприятия России. Если в начале СВО американская и европейская пресса наперебой трубила о скором крахе Москвы, то теперь газеты Старого и Нового Света украшают кардинально противоположные заголовки. «Россия побеждает», «Европа проигрывает», «Путин стал желанным гостем на американской земле» – вот лишь малая часть неожиданных, но точных фраз. Что же так сильно удивило Запад? Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

