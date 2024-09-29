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Следствие по делу Булгакова продлили до конца года
Срок следствия по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова продлили до декабря 2024
Расследование по делу экс-заместителя Минобороны Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве, будет продолжаться до 25 декабря 2024 года.
Срок следствия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова, был продлен до конца следующего года, пишет РИА «Новости». Это решение было принято в установленном порядке. Последнее продление срока следствия осуществил первый заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, установив новую дату окончания следствия на 25 декабря 2024 года.
Дмитрий Булгаков обвиняется в мошенничестве, однако детали обвинений и ход самого расследования на данный момент не разглашаются. Расследование проводится в рамках установленных законом процедур, и продление срока следствия стало очередным шагом в длительном процессе выяснения всех обстоятельств дела.
Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Булгакову и двум другим обвиняемым по делу о мошенничестве до 25 декабря.