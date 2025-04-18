Суды России в 2024 году вынесли 82 приговора за фейки о армии

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет РИА «Новости», в 2024 году в России было вынесено 82 приговора за распространение ложной информации о российской армии. Из них 62 человека получили реальные сроки заключения, чаще всего от 5 до 8 лет.

Кроме того, 11 человек были приговорены к срокам от 8 до 10 лет. Двое осужденных получили условные сроки, а восемь человек обязаны выплатить штрафы на общую сумму в 7,75 млн рублей. Такие данные содержатся в материалах судебного департамента при Верховном суде.

Распространение фейков о вооруженных силах стало предметом активного внимания судебной системы, что привело к значительному количеству обвинительных приговоров и жестким мерам наказания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил журналиста Романа Анина* к восьми с половиной годам колонии за распространение ложной информации о российских Вооруженных силах, а также запретил ему администрировать блоги на три года.

Московский городской суд оставил в силе решение об осуждении блогера Александра Шпака на восемь лет за фейки о российской армии, включая обвинения в якобы подрыве Каховской ГЭС.

Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина* заочно приговорили к заключению за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.