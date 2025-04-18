  • Новость часаВстречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    21 комментарий
    18 апреля 2025, 00:49 • Новости дня

    Трамп заявил о победе в деле об отмене гражданства по рождению

    Трамп уверен в победе в Верховном суде по делу об отмене гражданства по рождению

    Дональд Трамп выразил уверенность в победе американской администрации в Верховном суде по делу об отмене права на гражданство по рождению, связывая это право с историей рабства.

    Президент США Дональд Трамп заявил о легкой победе в Верховном суде по делу об отмене права на гражданство по рождению в связи с его исторической связью с рабством, сообщает ТАСС. Он отметил, что дело было неправильно понято и объяснил, что это право связано с рабством. Глава государства подчеркнул: «Это дело легко выиграть, если рассматривать его с этой точки зрения».

    После инаугурации Трамп подписал указ, ограничивающий предоставление гражданства США по праву рождения детям нелегальных мигрантов. Это вызвало критику и обжалование властями 22 штатов в судах. В результате действие указа было временно заблокировано судами нескольких штатов.

    Вашингтонская администрация обратилась в Верховный суд с просьбой отменить постановления судов низших инстанций, которые заблокировали указ. Верховный суд заявил о готовности заслушать аргументы сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Барак Обама обратился к университетам и правовым фирмам с призывом защищать демократические ценности, несмотря на давление администрации президента Трампа.

    Окружной суд штата Вашингтон приостановил действие указа Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению. Американские правозащитники подали иск против администрации Трампа из-за указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения.

    17 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Политолог Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джорджа Мелони в ходе встречи с Дональдом Трампом попытается убедить его отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран. Еще одна задача политика – примирить Белый дом и Брюссель. Но премьеру Италии также предстоит решить: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «В Брюсселе страшно беспокоятся из-за отсутствия прямого диалога с Дональдом Трампом. Поэтому периодически в Вашингтон отправляют "засланцев" вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Александра Стубба. Джорджа Мелони – это еще одна попытка ЕС завязать диалог с президентом США», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его оценкам, интрига предстоящей встречи премьера Италии и главы Белого дома состоит в том, с чем приедет Мелони и чего сможет добиться. Собеседник напомнил, что она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации республиканца. Ее политическая фигура неоднозначна: с одной стороны, она считается «правой» и симпатизирует Трампу, а с другой, выступает в русле брюссельской риторики.

    «Отчасти цель визита премьера в Вашингтон состоит в том, чтобы принять окончательное решение: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию в ожидании ухудшения отношений между континентом и США», – полагает эксперт.

    Ключевой темой переговоров сторон, вероятно, будет тарифная политика Трампа. «Мелони заинтересована в том, чтобы Вашингтон отказался от повышения пошлин в отношении европейских стран, потому что Италия в ином случае окажется одним из наиболее пострадавших государств», – уточнил политолог.

    Глава Белого дома, в свою очередь, постарается прощупать возможности того, как именно можно надавить на Европу, чтобы курс Брюсселя в отношении Китая был более жестким, добавил собеседник. Ткаченко объясняет: хотя республиканец и считает ЕС своим оппонентом, но противостояние с Пекином он рассматривает как более важное.

    Еще один вопрос повестки переговоров Мелони и Трампа – украинский кризис. «Италия при предыдущем премьере Марио Драги существенно активнее участвовала в поставках вооружения и военной техники на Украину. Нынешнее руководство страны, хотя и сократило поддержку ВСУ, выступает с той же риторикой, что и Брюссель: конфликт необходимо закончить на "благоприятных для Киева" условиях», – напомнил аналитик.

    «Дело в том, что Мелони – лидер третьей по величине экономики еврозоны. Она не может выступать в качестве "оппозиционера", который борется с европейскими институтами», – добавил эксперт, усомнившись, что итальянский политик сможет каким-то образом повлиять на позицию Трампа по украинскому треку.  

    Он также допустил, что премьер Италии не в силах будет изменить мнение американского президента относительно ЕС. «В Вашингтоне на блок смотрят как на совершенно бессмысленную, лишенную исторической миссии структуру, как на нахлебников, грабящих США. Мелони может попытаться примирить стороны, но если это не удалось сделать тому же Макрону или Стармеру, то шансы итальянского политика еще ниже», – рассуждает политолог. «Таким образом, визит Мелони закончится так же, как и поездки других европейских "засланцев": хорошая фотография, улыбки на публике, а на деле – едва ли чего-то удастся добиться», – заключил Ткаченко.

    Напомним, 17 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Вашингтон. Европа надеется, что политику удастся донести до Дональда Трампа на очной встрече позицию Брюсселя по Украине и торговым отношениям между ЕС и США, пишет The New York Times. В Евросоюзе рассчитывают, что она подтолкнет главу Белого дома к торговому соглашению, чтобы избежать пошлин, и сможет повлиять на его подход к разрешению украинского кризиса.

    «Это очень деликатная миссия», – приводит Associated Press слова Фабиана Зулега, главного экономиста аналитического центра European Policy Center в Брюсселе. По его словам, стороны должны обсудить все торговые вопросы. «Трамп любит проводить такого рода неформальные беседы, которые в некотором смысле являются переговорами. У нее очень важная повестка», – указал он.

    Как отмечает NYT, «самая большая проблема» для ЕС заключается в том, что наиболее эффективными собеседниками с американской стороны являются не традиционные дипломаты, работающие через профильные институты, а специальные посланники и советники, такие как Илон Маск. Нет гарантии, что послания доходят до самого Трампа. «Все в округе Колумбия говорят, что нужно говорить с Трампом напрямую», – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

    Отметим, 2 апреля Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран. Но спустя неделю он сообщил, что отложил на 90 дней введение мер в отношении более 75 государств. На этот период взаимные тарифы с этими игроками будут снижены до 10%. Однако на фоне тарифной политики президента США в Евросоюзе задумались о сближении с Китаем. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Брюсселю и Пекину преодолеть разногласия и «начать дружбу» против Белого дома.

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    17 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    SpaceX предложила США оформить подписку на технологии для ПРО «Золотой купол»
    SpaceX предложила США оформить подписку на технологии для ПРО «Золотой купол»
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Компания SpaceX Илона Маска предложила правительству США реализовать проект системы ПРО «Золотой купол», чтобы быстрее развернуть спутниковую сеть для отслеживания ракет, передает Reuters.

    Компания SpaceX Илона Маска с двумя партнерами предложили американскому правительству  реализовать проект системы ПРО «Золотой купол» для защиты от ракетного удара, который президент Дональд Трамп называл «самой катастрофической угрозой» страны, передает Reuters, уточнив, что пользоваться системой Маск предложил по подписке.

    «Компания Маска сотрудничает с разработчиком программного обеспечения Palantir и производителем беспилотников Anduril в рамках тендера на создание ключевых частей «Золотого купола», что значительно повысило интерес со стороны растущей базы оборонных стартапов технологического сектора», – сказано в материале.

    По данным источников, представители трех компаний встречались с высшими должностными лицами администрации Трампа и Пентагона в последние недели, чтобы представить план, предполагающий запуск от 400 до 1000 спутников для отслеживания ракет, из которых 200 будут оснащены лазерами и ракетным оружием.

    При этом SpaceX не будет участвовать в вооружении спутников, занимаясь лишь обнаружением и отслеживанием ракет. Более того, компания предложила определить свою роль в «Золотом куполе» как «подписную службу», в рамках которой правительство будет платить за доступ к технологии, а не владеть системой напрямую.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, космическое командование США завершило разработку вариантов ПРО «Золотой купол» и направило их министру обороны страны Питу Хегсету,

    В марте Вашингтон заявил о том, что не будет экономить на системе ПРО «Золотой купол».

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    WP: США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума

    Администрация Трампа оценила сокращение войск в Сирии и ограничение помощи

    WP: США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума
    @ Ameer Al Mohammedaw/dpa/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация США изучает планы по уменьшению американского военного присутствия в Сирии, оставив войска лишь на северо-востоке страны, пишет Washington Post.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения военного контингента в Сирии до минимума с тем, чтобы основной акцент сделать на поддержании безопасности в северо-восточной части страны, пишет Washington Post (WP).

    «Мы продолжаем подходить к Сирии с большой осторожностью, пока Шараа не докажет, что он избавил свое правительство от иностранных боевиков-исламистов и остатков «Аль-Каиды»* (запрещена в России – Прим. ВЗГЛЯД), пока не продемонстрирует, что он может объединить разрозненные меньшинства Сирии», –  заявил WP высокопоставленный представитель администрации Трампа.

    Как отметил один американский чиновник, сокращение войск направлено не на спасение сирийского населения, а на защиту интересов США, чтобы Иран и запрещенная в России террористическая ИГИЛ* не вернулись в Сирию.

    В то же время другой источник указал, что окончательное решение еще не принято, и в администрации Трампа сохраняется скептицизм по поводу возможности сирийского правительства эффективно контролировать территорию страны.

    Многие союзники, региональные эксперты и американские законодатели от обеих партий говорят, что нерешительность администрации Трампа может привести к тому, чего она пытается избежать.

    «Слишком активное вмешательство слишком рано может создать еще больше проблем в сфере безопасности. Но отсутствие или слишком малое участие даст России и Ирану возможность вновь обрести существенное влияние», – заявил на слушаниях в феврале председатель комитета по международным отношениям в сенате Джеймс Риш.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, командование США в Сирии инициировало вывод спецподразделений с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, перемещая военнослужащих в Иракский Курдистан.

    Ранее США сообщали о рассмотрении возможности вывода до 10 тыс. военных из Восточной Европы. Сообщалось, что Syria TV информировал о сигналах США о намерении вывести войска из Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

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    17 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Трамп сообщил об ожидании ответа России по перемирию на Украине

    Трамп сообщил об ожидании ответа России по перемирию на Украине на этой неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду получить ответ от России по вопросу перемирия на Украине уже на этой неделе.

    Об этом американский сообщил журналистам в Белом доме, передает ТАСС. «Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе. Это очень скоро», – заявил он.

    В пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    17 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Захарова тремя словами объяснила цель тарифной политики США

    Мария Захарова заявила о стремлении США получить преференции через пошлины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мария Захарова указала на открытые намерения США добиться преференций через введение многочисленных пошлин на импорт товаров.

    Действия США, суть которых в Белом доме даже не скрывают, направлены на получение преференций через давление пошлинами на импорт товаров, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    «Я могу сказать тремя словами: они выбивают преференции. Они не скрывают даже этого», – передает слова Захаровой ТАСС.

    Дипломат уточнила, что этим же объясняются колебания в тарифной политике США.

    Напомним, США начали самую масштабную тарифную войну в современной истории. Евросоюз сообщил, что 9 апреля утвердит контрмеры против повышения пошлин США, при этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Мария Захарова иронично отреагировала на увеличение тарифов США, опубликовав видео с американскими аукционами.

    Посольство Китая в США тоже опубликовало карикатуру, высмеивающую пошлины Трампа, используя образы из его книги «Искусство заключать сделки» и пообещав игнорировать «игру чисел», если США ее продолжат.

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    17 апреля 2025, 09:27 • Новости дня
    Китайская дипмиссия в США высмеяла тарифы Трампа карикатурой

    Посольство КНР в США опубликовало карикатуру на политику пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Посольство Китая в США опубликовало карикатуру, высмеивающую пошлины Трампа, на своей странице в соцсети X, используя образы из его книги «Искусство заключать сделки» и пообещав игнорировать «игру чисел», если США ее продолжат.

    Ппосольство Китая в США высмеяло политику «грабительских пошлин» американского президента Дональда Трампа, опубликовав карикатуру на своей странице в соцсети X, на которой изображены руки Трампа, играющего в карты на деньги, а вместо мастей у него разновеликие тарифы – 50%, 20%, 100%.

     «Искусство заключать сделки», – подписана карикатура по аналогии с одноименной книгой  Трампа о ведении переговоров и выгодных сделках.

    В первом комментарии к посту с карикатурой китайские дипломаты добавили, что грабительские тарифы США для Китая превратились в игру чисел, которая с экономической точки зрения не имеет большого значения.

    «Разве что за исключением дальнейшей демонстрации того, как США используют тарифы в качестве оружия для принуждения и запугивания других. Китай не хочет вести эти войны, но мы их и не боимся. Если США продолжат играть в эту игру чисел с тарифами, их просто проигнорируют», – уазано в подписи.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США. Тогда же США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене. Но и Китай ответ симметрично, прекратив  закупки самолетов и запчастей у Boeing.

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    17 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп назвал дату подписании соглашения по минералам с Киевом

    Президент США Трамп заявил о подписании сделки по недрам с Киевом 24 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Киев намерены заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых 24 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп ответил на вопрос журналистов о возможной дате подписания документа, отметив, что ожидает его заключения на следующей неделе, в четверг, передает ТАСС.

    Он также выразил уверенность в том, что стороны намерены выполнить условия сделки. Подробности будущего соглашения пока не разглашаются.

    Ранее украинский заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Украина и США могут подписать промежуточный документ о сотрудничестве в сфере ископаемых, но окончательного текста документа пока не будет.

    Также сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь, а до этого сообщалось, что переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере.

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    17 апреля 2025, 23:00 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Зеленского за «работу не лучшим образом»

    Трамп выразил недовольство Зеленским и возложил вину за конфликт на Байдена

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

    Президент США выразил недовольство главой киевского режима. В ответ на вопросы журналистов, Трамп заявил, что недоволен всеми, кто вовлечен в украинский конфликт, передает ТАСС.

    Американский лидер отметил, что не уверен в ответственности Зеленского за начало конфликта на Украине, но выразил разочарование тем, что война началась. Трамп подчеркнул, что хотя и не винит Зеленского, считает, что тот «работал не самым лучшим образом». Он отметил, что он не является большим поклонником украинского лидера.

    Говоря о военной ситуации, Трамп напомнил, что Россия располагает значительной военной мощью.

    «Россия намного больше и сильнее в военном плане. Если вы умны, вы не ввязываетесь в такую войну», – подчеркнул Трамп.

    В своем заявлении он также обвинил Джо Байдена в непонимании ситуации, заявив, что тот не осознавал, что происходит.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие у Украины ракет.

    Интервью Зеленского телеканалу CBS настолько возмутило Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик.

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    17 апреля 2025, 10:59 • Новости дня
    Кеннеди-младший заявил о старте изучения вызывающих аутизм экотоксинов

    Кеннеди-младший заявил об исследований минздравом США ведущих к аутизму экотоксинов

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший сообщил о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

    Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший намерен в течение трех недель объявить о начале исследований токсинов в окружающей среде, которые, как он заявляет, вызывают аутизм у детей, сообщает NBC News.

    Кеннеди выступил с этим заявлением на следующий день после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали отчет, в котором говорится, что в 2022 году у одного из 31 ребенка в США к восьмилетию было диагностировано расстройство аутистического спектра – по сравнению с одним из 150 детей в 2000 году, когда агентство начало собирать данные. В новом отчете диагностирование аутизма среди четырехлетних детей оценивалось как 1 из 34.

    Врачи связывают рост расстройства с большей осведомленностью и качеством наблюдения за здоровьем детей, подчеркивая, что доказательств, указывающих на единую причину аутизма, нет. Однако Кеннеди обещает раскрыть тайну появления заболевания к сентябрю.

    Во время пресс-конференции в среду глава Минздрава США бездоказательно заявил, что воздействие окружающей среды – например, продовольствие, вода или лекарства – вероятно, способствует росту показателей аутизма у детей, назвав его «предотвратимым заболеванием».

    «Мы знаем, что это воздействие окружающей среды. Это нормально. Гены не вызывают эпидемии. Они могут обеспечить уязвимость. Тут нужен экологический токсин», – сообщил министр американского здравоохранения.

    NBC News напомнил, что ранее Кеннеди-младший высказывал предположения о связи между вакцинами и аутизмом, однако эти теории были опровергнуты учеными.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, неприемлющий вакцинацию Роберт Кеннеди-младший обратился к гражданам с призывом вакцинироваться от кори на фоне увеличения числа заболевших, особенно в Техасе.

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    17 апреля 2025, 10:24 • Новости дня
    Le Figaro: США закрыли службу по борьбе с дезинформацией для защиты свободы слова

    Tекст: Александра Юдина

    США закрыли службу «Ликвидации манипуляций информацией и иностранного вмешательства» для обеспечения свободы слова, несмотря на угрозы дезинформации из Китая и России, пишет французская газета Le Figaro.

    Глава американской дипломатии Марко Рубио объявил о закрытии службы, занимающейся борьбой с дезинформацией из других стран, передает Le Figaro.

    По его словам, расходы этой службы превышают 50 млн долларов ежегодно, а под прошлым руководством она якобы использовалась для подавления американских голосов, которые должна была защищать.

    В интервью сайту Foundation for Freedom Online Рубио подчеркнул, что сэкономленные средства будут направлены на пропаганду проамериканских ценностей и защиту свободы слова по всему миру, в том числе в странах-союзниках.

    Он также отметил, что ЕС стал источником раздражения для США из-за случаев давления на американцев, включая известных фигур, таких как Илон Маск.

    При этом Рубио не упомянул Китай и Россию в числе угроз свободе слова, но отметил случаи в Западной Европе, когда за онлайн-посты людей задерживают на 60 дней.

    Накануне госсекретарь США сообщил о закрытии центра Госдепа США по борьбе с зарубежной дезинформацией, который сам при этом обвинял Россию в «дезинформации и пропаганде».

    Напомним, Государственный департамент США планирует закрыть около 30 дипломатических миссий, что может повлиять на присутствие страны в Европе и Африке.

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    17 апреля 2025, 12:51 • Новости дня
    Экс-глава нацбезопасности Польши назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне

    Польский генерал Козей назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящий саммит НАТО станет решающим для альянса, который придется буквально спасать от возможного распада, считает польский генерал Станислав Козей, ранее отвечавший за нацбезопасность республики.

    Основной задачей июньского саммита НАТО станет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши и экс-заместитель министра обороны генерал Станислав Козей.

    «Сегодня мы находимся в ситуации, когда НАТО необходимо спасать. Мы находимся между российским молотом и наковальней новой американской внешней политики. Без США НАТО не существовало бы», – заявил генерал Козей в эфире радиостанции RMF FM.

    Генерал подчеркнул, что вопрос о спасении союза в нынешнем формате станет ключевым на саммите 24-25 июня в Гааге, но есть и другие, в частности вопрос о том, удастся ли удержать альянс с его нынешними трансатлантическими связями или понадобится новая формула.

    «Возможно, нужно будет разработать новую формулу», – говорит генерал, подчеркивая, что после саммита лидеров НАТО его участники должны получить ответы на многие из вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

    До этого стало известно, что США рассматривают возможность передачи роли верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе другой стране.

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    17 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Глава Nvidia Хуанг обсудил разработку новых чипов для КНР в ходе визита в Пекин

    Исполнительный директор Nvidia посетил Пекин для обсуждения разработки новых чипов

    Tекст: Ирма Каплан

    Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг посетил Китай, где обсудил с местными компаниями и властями возможность разработки новых чипов для китайского рынка, несмотря на недавние ограничения США на поставки, пишет FT.

    Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг в четверг прибыл в Китай, где провел переговоры с представителями властей и компаний о перспективах создания новых чипов для китайского рынка, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    «По словам двух человек, знакомых с графиком его поездок, Хуанг встречался с клиентами Nvidia, в том числе с основателем стартапа по созданию искусственного интеллекта DeepSeek, чтобы обсудить новые проекты чипов для китайских заказчиков», – сказано в материале.

    Затем глава Nvidia провел отдельные переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, отметив, что Китай является «очень важным рынком для Nvidia» и выразив надежду на то, что его компания сможет «продолжить сотрудничество» с КНР, сообщила государственная телекомпания Китая CCTV.

    Nvidia заявила во вторник, что ожидает снижения прибыли на 5,5 млрд долларов из-за новых экспортных ограничений США на свой чип H20. Переговоры Хуанга указывают на то, что Nvidia не намерена отказываться от китайского рынка и рассматривает возможность разработки еще одного чипа для него, несмотря на запреты Вашингтона.

    Планы визита главы Nvidia в Пекин были окончательно согласованы после неожиданного решения президента США Дональда Трампа запретить чип H20.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США разрабатывает меры по усилению ограничений на экспорт чипов в Китай, включая обсуждение с союзниками новых ограничений для компаний, таких как Tokyo Electron и ASML Holding.

    Еще в ноябре 2024 года США заявляли о намерении ввести ограничения на продажу чипов и оборудования в Китай, сосредоточив меры на компаниях, производящих полупроводниковое оборудование.

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    17 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    FT: Китай усилит экономическое сотрудничество с ЕС из-за пошлин США

    Financial Times: Китай усилит экономическое сотрудничество с ЕС из-за пошлин США

    Tекст: Александра Юдина

    Китай намерен углубить экономические связи с Евросоюзом, стремясь компенсировать последствия торговой войны с США, и отправляет делегации в европейские столицы для оценки инвестиционного интереса, пишет Financial Times.

    Китайские власти и компании активно ищут возможности для углубления экономического сотрудничества с ЕС на фоне торговой политики США, передает РИА «Новости».

    В условиях высоких пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, Пекин рассматривает ЕС как важный альтернативный рынок для сброса торговых барьеров.

    Газета сообщает, что в последние недели китайские делегации посещали столицы европейских государств для обсуждения и оценки их интереса к инвестициям в Китай.

    Однако, по словам европейских источников, правительствам стран ЕС было немного что предложить в ответ этим делегациям, так как многие компании блока опасаются рисков, связанных с инвестициями в Китай.

    Европейские чиновники также выразили опасения, что ЕС может стать площадкой для демпинга китайских товаров, не отправленных в США из-за высоких пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит Трамп.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США, хотя США заявили о готовности заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    17 апреля 2025, 13:34 • Новости дня
    Santander стал лидером среди банков ЕС по капитализации после пошлин Трампа

    Испанский Santander обошел UBS по капитализации после новых тарифов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Испанский банк Santander превзошел швейцарский UBS по рыночной капитализации в Евросоюзе, став самым дорогим банком региона после введения США новых пошлин, пишет FT.

    Испанский банк Santander стал самым дорогим банком в Евросоюзе, обойдя по рыночной капитализации швейцарский UBS после введенных США новых тарифов, пишет Financial Times (FT).

    «Акции UBS упали почти на 15% с тех пор, как 2 апреля президент США объявил о введении ряда "ответных" тарифов, вызвав распродажу на рынке. Акции испанского кредитора упали всего на 5% за этот период», – сказано в материале.

    Рыночная капитализация Santander достигла 91,3 млрд евро, что превышает текущую стоимость UBS, упавшую до 85,7 млрд евро, пишет газета со ссылкой на данные Bloomberg.

    По словам аналитика Morningstar Йоханна Шольца, швейцарский банк сильнее пострадал от тарифов из-за «значительной зависимости UBS от американского рынка», к тому же около трети его доходов поступает из США.

    За Santander и UBS в рейтинге следуют французский BNP Paribas и итальянский UniCredit, рыночная капитализация которых составляет 80,9 млрд евро и 78,9 млрд евро соответственно. HSBC остается самым ценным кредитором в Европе, включая Великобританию, с рыночной стоимостью в 137,8 млрд фунтов стерлингов, резюмирует FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов и главы Центробанков стран G7 соберутся в Вашингтоне для обсуждения планов США по введению импортных пошлин, а также ситуации на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил внедрить «вторичные тарифы» в 25% на страны, которые покупают нефть у Венесуэлы. На это американский миллиардер Уоррен Баффетт охарактеризовал введение США пошлин как «акт войны» и предупредил о негативном влиянии на экономику страны.

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    17 апреля 2025, 11:15 • Новости дня
    Британские чиновники засекретили торговые документы из-за пошлин и шпионажа США

    Британия повысила секретность торговых документов на фоне пошлин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Великобритания ужесточила меры безопасности, засекретив часть торговых документов, чтобы предотвратить их утечку в США на фоне торговых пошлин Дональда Трампа, пишет The Guardian.

    Чиновники Великобритании приняли решение повысить уровень секретности некоторых торговых документов из опасений утечки и шпионажа со стороны США на фоне пошлин американского президента Дональда Трампа, пишет The Guardian.

    Ранее документы о торговле с Вашингтоном классифицировались как «официальные – конфиденциальные», но теперь они получили грифы «секретно» и «совершенно секретно», уточняется в статье.

    «Эти классификации также содержат различные указания о том, как документы могут передаваться в цифровом виде, чтобы избежать перехвата», – добавили источники газеты.

    Информаторы указали на то, что компаниям, работающим с министерством по делам бизнеса и торговли, в том числе фармацевтическим, рекомендовано усилить меры предосторожности.

    Это решение связано с напряженностью в отношениях между Лондоном и Вашингтоном по торговым и внешнеполитическим вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская Independent писала, что Лондон не намерен сокращать экономические связи с Китаем из-за давления США в торговых переговорах.

    Ранее в апреле США начали тарифную войну, которая затронула множество стран. СМИ заявили, что Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.

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