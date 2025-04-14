Минобороны заявило о восьми новых атаках Украины на энергетические объекты России

ВСУ совершили восемь атак на энергетические объекты в нескольких областях России

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны России сообщило о восьми новых атаках Украины на объекты российской энергетической инфраструктуры, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

По данным министерства, Киев продолжает односторонние удары, нарушая российско-американские договоренности о прекращении атак на энергообъекты.

В Белгородской области 13 апреля в 1.08 украинский беспилотник атаковал высоковольтную линию, оставив без электроснабжения 735 потребителей в Грайворонском районе.

В Брянской области в тот же день утром и днем были зафиксированы намеренные обстрелы, которые повредили трансформаторные подстанции и линии электропередач, оставив около 2,8 тыс. человек без света.

В Запорожской области 13 апреля украинские силы обстреляли линию электропередачи, отключив часть бытовых потребителей в Каменке-Днепровской.

В Курской области атака беспилотника вывела из строя несколько высоковольтных линий, а в Луганской Народной Республике 12 апреля отключение линии оставило без электричества более 36,6 тыс. человек в нескольких районах.

Ранее украинские военные атаковали два энергетических объекта в Белгородской области, оставив без электроснабжения более 600 потребителей.

Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук сообщал, Россия передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам.